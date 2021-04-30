https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730602174.html

Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России

Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" призвал россиян соблюдать все меры предосторожности в предстоящие длинные майские выходные, РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T02:09

2021-04-30T02:09

2021-04-30T02:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

госдума рф

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москва

общество

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" призвал россиян соблюдать все меры предосторожности в предстоящие длинные майские выходные, чтобы не пополнить коронавирусную статистику.По его словам, ухудшения ситуации удастся избежать, если граждане ограничат социальные контакты.Бывший главный санитарный врач России выразил мнение, что отсутствие массовых мероприятий сработает на предупреждение роста заболеваемости COVID-19.Онищенко также предположил, что скачки в статистике заболевших в Москве связаны с похолоданием, накопившейся усталостью, несоблюдением мер предосторожности и недостаточным числом вакцинированных среди жителей столицы.Накануне в Москве впервые с конца января выявили более трех тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210429/moskva-1730569276.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, госдума рф, геннадий онищенко, москва, общество