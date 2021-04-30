Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" призвал россиян соблюдать все меры предосторожности в предстоящие длинные майские выходные, чтобы не пополнить коронавирусную статистику.
По его словам, ухудшения ситуации удастся избежать, если граждане ограничат социальные контакты.
"А если они воспользуются предоставленной возможностью и пойдут брататься где-нибудь в каких-нибудь кинотеатрах, клубах и так далее, это может повлиять на рост заболеваемости", — пояснил Онищенко.
Бывший главный санитарный врач России выразил мнение, что отсутствие массовых мероприятий сработает на предупреждение роста заболеваемости COVID-19.
"Это нам дано (длинные майские выходные. — Прим. ред.), чтобы мы проявили ответственность, остались дома, в своем кругу, или уехали за город и там находились на своем участке, не участвуя в каких-то массовых мероприятиях", — высказался парламентарий.
Онищенко также предположил, что скачки в статистике заболевших в Москве связаны с похолоданием, накопившейся усталостью, несоблюдением мер предосторожности и недостаточным числом вакцинированных среди жителей столицы.
Накануне в Москве впервые с конца января выявили более трех тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции.