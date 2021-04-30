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Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" призвал россиян соблюдать все меры предосторожности в предстоящие длинные майские выходные, РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T02:09
2021-04-30T02:09
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" призвал россиян соблюдать все меры предосторожности в предстоящие длинные майские выходные, чтобы не пополнить коронавирусную статистику.По его словам, ухудшения ситуации удастся избежать, если граждане ограничат социальные контакты.Бывший главный санитарный врач России выразил мнение, что отсутствие массовых мероприятий сработает на предупреждение роста заболеваемости COVID-19.Онищенко также предположил, что скачки в статистике заболевших в Москве связаны с похолоданием, накопившейся усталостью, несоблюдением мер предосторожности и недостаточным числом вакцинированных среди жителей столицы.Накануне в Москве впервые с конца января выявили более трех тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, госдума рф, геннадий онищенко, москва, общество

Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России

02:09 30.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" призвал россиян соблюдать все меры предосторожности в предстоящие длинные майские выходные, чтобы не пополнить коронавирусную статистику.
По его словам, ухудшения ситуации удастся избежать, если граждане ограничат социальные контакты.
"А если они воспользуются предоставленной возможностью и пойдут брататься где-нибудь в каких-нибудь кинотеатрах, клубах и так далее, это может повлиять на рост заболеваемости", — пояснил Онищенко.
Бывший главный санитарный врач России выразил мнение, что отсутствие массовых мероприятий сработает на предупреждение роста заболеваемости COVID-19.
"Это нам дано (длинные майские выходные. — Прим. ред.), чтобы мы проявили ответственность, остались дома, в своем кругу, или уехали за город и там находились на своем участке, не участвуя в каких-то массовых мероприятиях", — высказался парламентарий.
Онищенко также предположил, что скачки в статистике заболевших в Москве связаны с похолоданием, накопившейся усталостью, несоблюдением мер предосторожности и недостаточным числом вакцинированных среди жителей столицы.
Накануне в Москве впервые с конца января выявили более трех тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеГосдума РФГеннадий ОнищенкоМоскваОбщество
 
 
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