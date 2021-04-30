https://ria.ru/20210430/konferentsiya-1730769313.html
В Москве состоялась главная конференция по онлайн-ритейлу IDRF’21
В Москве состоялась главная конференция по онлайн-ритейлу IDRF’21
В Москве 29 апреля 2021 года состоялась международная конференция по инновациям в онлайн-ритейле IDRF’21. Мероприятие прошло в формате фиджитал, собрав более 37 РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T19:45
2021-04-30T19:45
2021-04-30T19:45
пресс-релизы
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МОСКВА, 30 апр — ООО "ТТЛ". В Москве 29 апреля 2021 года состоялась международная конференция по инновациям в онлайн-ритейле IDRF’21. Мероприятие прошло в формате фиджитал, собрав более 37 тысяч участников и 88 спикеров в ЦДП на Покровке и на онлайн-площадках. Лидеры e-commerce, включая Wildberries, Ozon, AliExpress Россия, Перекресток Впрок, СБЕР Маркет, поговорили о том, как и с помощью каких инструментов удержать темп роста после пика в 2020 году, как находить новые возможности для развития, используя технологии и автоматизируя процессы, а также обсудили, что ждет российский онлайн-ритейл в будущем.В рамках конференции состоялось стартап-шоу Retail Startup Show, где выступили представители лучших стартапов, работающих в сегменте New Retail & E-Commerce. Завершающим этапом IDRF’21 стала премия E-Retail Tech Awards, которую организаторы вручили передовым компаниям, внесшим вклад в развитие инноваций в онлайн-ритейле. Победителями премии стали: Борис Преображенский (Главный opinion-лидер онлайн-ритейла России), Александр Шульгин (Человек года), СБЕР Маркет (Инноватор в ритейле), X5 Retail Group (Трансформация рынка под реалии бизнеса), Яндекс.Лавка (Лучший клиентский опыт), ВкусВилл (Лучшая omni-commerce стратегия), AliExpress Россия (Лучшая маркетинговая компания), М.Видео (Лучший онлайн-мерчандайзинг), Яндекс.Лавка (Самая удобная доставка), Gorserv (Лучший new retail startup).Архив конференции будет доступен в записи для тех, кто зарегистрировался, но не успел присоединиться в день мероприятия.Организатор конференции: IT-компания 24TTL.Сайт конференции: https://idrf.online.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 30 апр — ООО "ТТЛ". В Москве 29 апреля 2021 года состоялась международная конференция по инновациям в онлайн-ритейле IDRF’21. Мероприятие прошло в формате фиджитал, собрав более 37 тысяч участников и 88 спикеров в ЦДП на Покровке и на онлайн-площадках. Лидеры e-commerce, включая Wildberries, Ozon, AliExpress Россия, Перекресток Впрок, СБЕР Маркет, поговорили о том, как и с помощью каких инструментов удержать темп роста после пика в 2020 году, как находить новые возможности для развития, используя технологии и автоматизируя процессы, а также обсудили, что ждет российский онлайн-ритейл в будущем.
"Ежегодно мы проводим конференцию IDRF в апреле с целью объединить разных игроков индустрии на одной площадке в период, когда бизнес подводит итоги и разрабатывает новую стратегию развития. IDRF — это эпицентр ежегодных апдейтов, это место, где у представителей отрасли есть возможность для обмена опытом и обсуждения перспектив развития e-commerce, а также для налаживания конструктивного бизнес-диалога", — комментирует организатор IDRF’21 и CEO IT-компании 24TTL Юрий Шишкин.
В рамках конференции состоялось стартап-шоу Retail Startup Show, где выступили представители лучших стартапов, работающих в сегменте New Retail & E-Commerce. Завершающим этапом IDRF’21 стала премия E-Retail Tech Awards, которую организаторы вручили передовым компаниям, внесшим вклад в развитие инноваций в онлайн-ритейле. Победителями премии стали: Борис Преображенский (Главный opinion-лидер онлайн-ритейла России), Александр Шульгин (Человек года), СБЕР Маркет (Инноватор в ритейле), X5 Retail Group (Трансформация рынка под реалии бизнеса), Яндекс.Лавка (Лучший клиентский опыт), ВкусВилл (Лучшая omni-commerce стратегия), AliExpress Россия (Лучшая маркетинговая компания), М.Видео (Лучший онлайн-мерчандайзинг), Яндекс.Лавка (Самая удобная доставка), Gorserv (Лучший new retail startup).
Архив конференции будет доступен в записи для тех, кто зарегистрировался, но не успел присоединиться в день мероприятия.
Организатор конференции: IT-компания 24TTL
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Сайт конференции: https://idrf.online.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.