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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210430/komiks-1730658771.html
Авторы "Майора Грома" создадут комиксы с персонажами "Союзмультфильма"
Авторы "Майора Грома" создадут комиксы с персонажами "Союзмультфильма"
Персонажи классических анимационных фильмов "Союзмультфильма" могут стать героями комиксов, киностудия договорилась о сотрудничестве с издательством Вubble... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:34
2021-04-30T16:34
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Персонажи классических анимационных фильмов "Союзмультфильма" могут стать героями комиксов, киностудия договорилась о сотрудничестве с издательством Вubble Comics, сообщила пресс-служба студии."Союзмультфильм" и российское издательство Вubble Comics, выпустившее серию популярных комиксов "Майор Гром", работают сразу над несколькими совместными проектами... Партнеры работают над серией комиксов, героями которых могут стать легендарные персонажи классической российской анимации", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что авторы Bubble прорабатывают несколько вселенных, в которых могут существовать персонажи из мультфильмов. По словам главного редактора издательства Романа Коткова, сценаристы внимательно изучают "ДНК" образа каждого персонажа и особенности вселенной, в которой он существует.Как добавили в пресс-службе, частью сотрудничества стало создание анимационного сериала "Крутиксы", ориентированного на аудиторию от шести лет. Это серия комиксов о приключениях зверей-супергероев, премьера состоится осенью 2021 года и будет приурочена к датам проведения фестиваля популярной культуры Comic Con Russia."Союзмультфильм" во все времена был студией эксперимента, и в наши дни мы открыты к различным форматам сотрудничества, которые позволяют создавать яркие, актуальные проекты. Взаимодействие с издательством Bubble поставило перед нами целый ряд интересных задач, которые связаны с "переездом" героев комиксов на экраны и наоборот – это совершенно новый прецедент в целом для российской анимации", - сказала генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская, которую процитировали в пресс-службе.
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книги, кино и сериалы, новости культуры, союзмультфильм

Авторы "Майора Грома" создадут комиксы с персонажами "Союзмультфильма"

16:34 30.04.2021
 
© Светозар РусаковКомикс по мотивам мультфильма "Ну, погоди!"
Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди! - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Светозар Русаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Персонажи классических анимационных фильмов "Союзмультфильма" могут стать героями комиксов, киностудия договорилась о сотрудничестве с издательством Вubble Comics, сообщила пресс-служба студии.
"Союзмультфильм" и российское издательство Вubble Comics, выпустившее серию популярных комиксов "Майор Гром", работают сразу над несколькими совместными проектами... Партнеры работают над серией комиксов, героями которых могут стать легендарные персонажи классической российской анимации", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что авторы Bubble прорабатывают несколько вселенных, в которых могут существовать персонажи из мультфильмов. По словам главного редактора издательства Романа Коткова, сценаристы внимательно изучают "ДНК" образа каждого персонажа и особенности вселенной, в которой он существует.
"Мы хотим, чтобы, появившись на страницах комиксов, персонажи сохранили дух и яркие характерные черты – в таком случае это будет гармоничное развитие классических образов, за которым будет интересно наблюдать читателю", - отметил он.
Как добавили в пресс-службе, частью сотрудничества стало создание анимационного сериала "Крутиксы", ориентированного на аудиторию от шести лет. Это серия комиксов о приключениях зверей-супергероев, премьера состоится осенью 2021 года и будет приурочена к датам проведения фестиваля популярной культуры Comic Con Russia.
"Союзмультфильм" во все времена был студией эксперимента, и в наши дни мы открыты к различным форматам сотрудничества, которые позволяют создавать яркие, актуальные проекты. Взаимодействие с издательством Bubble поставило перед нами целый ряд интересных задач, которые связаны с "переездом" героев комиксов на экраны и наоборот – это совершенно новый прецедент в целом для российской анимации", - сказала генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская, которую процитировали в пресс-службе.
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