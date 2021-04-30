https://ria.ru/20210430/komiks-1730658771.html

Авторы "Майора Грома" создадут комиксы с персонажами "Союзмультфильма"

Авторы "Майора Грома" создадут комиксы с персонажами "Союзмультфильма"

Персонажи классических анимационных фильмов "Союзмультфильма" могут стать героями комиксов, киностудия договорилась о сотрудничестве с издательством Вubble... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:34

2021-04-30T16:34

2021-04-30T16:34

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Персонажи классических анимационных фильмов "Союзмультфильма" могут стать героями комиксов, киностудия договорилась о сотрудничестве с издательством Вubble Comics, сообщила пресс-служба студии."Союзмультфильм" и российское издательство Вubble Comics, выпустившее серию популярных комиксов "Майор Гром", работают сразу над несколькими совместными проектами... Партнеры работают над серией комиксов, героями которых могут стать легендарные персонажи классической российской анимации", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что авторы Bubble прорабатывают несколько вселенных, в которых могут существовать персонажи из мультфильмов. По словам главного редактора издательства Романа Коткова, сценаристы внимательно изучают "ДНК" образа каждого персонажа и особенности вселенной, в которой он существует.Как добавили в пресс-службе, частью сотрудничества стало создание анимационного сериала "Крутиксы", ориентированного на аудиторию от шести лет. Это серия комиксов о приключениях зверей-супергероев, премьера состоится осенью 2021 года и будет приурочена к датам проведения фестиваля популярной культуры Comic Con Russia."Союзмультфильм" во все времена был студией эксперимента, и в наши дни мы открыты к различным форматам сотрудничества, которые позволяют создавать яркие, актуальные проекты. Взаимодействие с издательством Bubble поставило перед нами целый ряд интересных задач, которые связаны с "переездом" героев комиксов на экраны и наоборот – это совершенно новый прецедент в целом для российской анимации", - сказала генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская, которую процитировали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210404/kino-1603794177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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