https://ria.ru/20210430/khudozhnik-1730754546.html

Художник без кистей рук: "Мам, спасибо, что ты меня оставила"

Художник без кистей рук: "Мам, спасибо, что ты меня оставила"

Иван Галаничев — инвалид с детства. Он родился с недоразвитыми конечностями. Родители отказались от мальчика сразу после рождения. Все детство ребенок провел в больницах.

2021-04-30T18:20

2021-04-30T18:20

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В одной из клиник он познакомился с художниками, которые стали его навещать, забирать на прогулки и знакомить с прекрасным. Благодаря им Иван увлекся живописью. После детдома поехал в Санкт-Петербург, где освоил художественное ремесло. Оказалось, что природа наградила парня талантом. Вскоре картины Ивана стали брать на выставки, появилась мастерская для работы. Недавно Иван Галаничев стал членом Союза художников. Он считает, что смог всего добиться только благодаря трудностям, через которые пришлось пройти.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Художник без кистей рук: «Мам, спасибо, что ты меня оставила» Художник-детдомовец без кистей рук: «Мам, спасибо, что ты меня оставила» Иван Галиничев – инвалид с детства. Он родился с недоразвитыми конечностями. Родители отказались от мальчика сразу после рождения. Все детство ребенок провел в больницах. В одной из клиник он познакомился с художниками, которые стали его навещать, забирать на прогулки и знакомить с прекрасным. Благодаря им Иван увлекся живописью. После детдома поехал в Санкт-Петербург, где освоил художественное ремесло. Оказалось, что природа наградила парня талантом. Вскоре картины Ивана стали брать на выставки, появилась мастерская для работы. Недавно Иван Галиничев стал членом Союза художников. Он считает, что смог всего добиться только благодаря трудностям, через которые пришлось пройти. 2021-04-30T18:20 true PT4M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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