https://ria.ru/20210430/khudozhnik-1730754546.html
Художник без кистей рук: "Мам, спасибо, что ты меня оставила"
Художник без кистей рук: "Мам, спасибо, что ты меня оставила"
Иван Галаничев — инвалид с детства. Он родился с недоразвитыми конечностями. Родители отказались от мальчика сразу после рождения. Все детство ребенок провел в больницах.
2021-04-30T18:20
2021-04-30T18:20
2021-04-30T20:03
видео
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В одной из клиник он познакомился с художниками, которые стали его навещать, забирать на прогулки и знакомить с прекрасным. Благодаря им Иван увлекся живописью. После детдома поехал в Санкт-Петербург, где освоил художественное ремесло. Оказалось, что природа наградила парня талантом. Вскоре картины Ивана стали брать на выставки, появилась мастерская для работы. Недавно Иван Галаничев стал членом Союза художников. Он считает, что смог всего добиться только благодаря трудностям, через которые пришлось пройти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Художник без кистей рук: «Мам, спасибо, что ты меня оставила»
Художник-детдомовец без кистей рук: «Мам, спасибо, что ты меня оставила»
Иван Галиничев – инвалид с детства. Он родился с недоразвитыми конечностями. Родители отказались от мальчика сразу после рождения. Все детство ребенок провел в больницах. В одной из клиник он познакомился с художниками, которые стали его навещать, забирать на прогулки и знакомить с прекрасным. Благодаря им Иван увлекся живописью.
После детдома поехал в Санкт-Петербург, где освоил художественное ремесло. Оказалось, что природа наградила парня талантом. Вскоре картины Ивана стали брать на выставки, появилась мастерская для работы.
Недавно Иван Галиничев стал членом Союза художников. Он считает, что смог всего добиться только благодаря трудностям, через которые пришлось пройти.
2021-04-30T18:20
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PT4M10S
РИА Новости
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РИА Новости
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видео, видео
Художник без кистей рук: "Мам, спасибо, что ты меня оставила"
Иван Галаничев — инвалид с детства. Он родился с недоразвитыми конечностями. Родители отказались от мальчика сразу после рождения. Все детство ребенок провел в больницах.
2021-04-30T18:20
true
PT4M10S
Художник без кистей рук: "Мам, спасибо, что ты меня оставила"
18:20 30.04.2021 (обновлено: 20:03 30.04.2021)
Иван Галаничев — инвалид с детства. Он родился с недоразвитыми конечностями. Родители отказались от мальчика сразу после рождения. Все детство ребенок провел в больницах.