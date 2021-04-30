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Биография Короля Швеции Карла XVI Густава

Биография Короля Швеции Карла XVI Густава

Король Швеции Карл XVI Густав (полное имя – Карл Густав Фольке Хубертус Бернадот / Karl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte) родился 30 апреля 1946 года в Сольне... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T01:39

2021-04-30T01:39

2021-04-30T01:39

густав карл xvi

швеция

справки

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Король Швеции Карл XVI Густав (полное имя – Карл Густав Фольке Хубертус Бернадот / Karl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte) родился 30 апреля 1946 года в Сольне (ныне часть Стокгольма, Швеция). При рождении получил титул потомственного принца Швеции и герцога Ямтландского. 74-й король Швеции и седьмой царствующий представитель династии Бернадотов – потомков маршала Франции Жана-Батиста Бернадота (1763-1844), приглашенного на шведский престол и правившего с 1818 года под именем Карла XIV Юхана. Его отец, наследный принц Густав Адольф, погиб в авиакатастрофе 26 января 1947 года. По линии матери, принцессы Сибиллы Саксен-Кобург-Готской (1908-1972), Карл Густав приходится родственником королеве Великобритании Елизавете II и королю бельгийцев Филиппу.29 октября 1950 года, после кончины короля Густава V, шведский трон занял дед Карла Густава – Густав VI Адольф. В этот день четырехлетний принц стал наследником престола. Дошкольное образование Карл Густав получил во дворце, с 1953 по 1959 годы учился в столичной частной школе Broms, 1966 году окончил гимназию-пансион в Ситгуне под Стокгольмом. Затем два года служил в армии в различных родах войск, окончил курсы при Высшей школе обороны и получил чин морского офицера. Зимой 1966-1967 годов наследный принц совершил длительный поход на минном тральщике Älvsnabben.В 1968-1969 годах прошел курс академического обучения (история, социология, политология, финансовое право и экономика) в Уппсальском университете, изучал экономику в Стокгольмском университете.В рамках специально составленной для будущего короля программы Карл Густав знакомился с работой государственных и муниципальных органов власти, предприятий, научных и образовательных учреждений. Особое внимание в его подготовке уделялось деятельности риксдага (парламента), правительства и, в частности, министерства иностранных дел. Кронпринц изучал судебную систему, общественные организации, профсоюзные объединения и ассоциации работодателей. С целью приобретения опыта международный деятельности участвовал в работе шведского постпредства при ООН в Нью-Йорке (США) и Шведского международного агентства по развитию сотрудничества (SIDA) в Африке, много времени провел в Лондоне (Великобритания), где, в том числе, работал в банке.15 сентября 1973 года, после смерти деда, приступил к исполнению королевских обязанностей под именем Карла XVI Густава, став самым молодым монархом (27 лет) на момент принятия короны. Официальный девиз правления: "За Швецию – во все времена!". Согласно принятому в 1974 году акту о форме правления (составная часть Конституции Швеции), обязанности короля заключаются в выполнении представительских и церемониальных функций. Король Швеции является главой государства, открывает первое заседание вновь избранного парламента, ежегодно в сентябре открывает заседания правительства после летних каникул, председательствует в министерстве иностранных дел, принимает верительные грамоты иностранных послов. Он имеет высшее звание в каждом роде войск и статус почетного командующего (главнокомандующего) определенных воинских частей. Карл XVI Густав считается авторитетом в вопросах, связанных с экологией, активно участвует в решении проблем охраны окружающей среды. С 1988 года король возглавляет шведское отделение Всемирного фонда дикой природы. Кроме того, он – почетный председатель Всемирного скаутского фонда (с 1977 года), осуществляет патронаж над шведской Королевской академией наук и другими общественными и неправительственными организациями.Ежегодно король участвует в церемонии вручения Нобелевской премии.19 июня 1976 года в Кафедральном (лютеранском) соборе Стокгольма Карл XVI Густав сочетался браком с Сильвией Зоммерлат (Silvia Renate Sommerlath). Королева Швеции родилась 23 декабря 1943 года в Гейдельберге, имеет смешанное немецко-бразильское происхождение. По образованию – переводчик с испанского языка. С кронпринцем Карлом Густавом они познакомились на летней Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, и некоторое время, уже после вступления короля на престол, скрывали свои отношения. Когда же Карл XVI Густав объявил о своем намерении жениться, риксдагу пришлось вносить изменения в некоторые законы.В 1999 году королева Сильвия создала собственный детский фонд World Childhood Foundation и покровительствует еще трем десяткам общественных и благотворительных организаций. В королевской семье трое детей – наследная принцесса Виктория (1977), принц Карл Филип (1979) и принцесса Мадлен (1982), восемь внуков.В 1980 году были внесены изменения в конституционный акт о наследовании престола, согласно которому первым в очереди на трон становился наследник по праву старшинства, независимо от пола. Таким образом, кронпринцессой была провозглашена старшая дочь королевской четы Виктория.В 2019 году Карл XVI Густав лишил королевского статуса пятерых внуков. Право претендовать на трон осталось только у детей старшей дочери короля наследной принцессы Виктории. Все остальные внуки вместе со статусом и претензиями на корону лишились также содержания, получаемого от налогоплательщиков. Это правило распространяется также на родившегося 26 марта 2021 года у принца Карла Филипа сына Юлиана Херберта Фольке. При этом внуки остаются членами королевской семьи и сохраняют титулы герцогов. Монарх объяснил свое решение тем, что намерен сосредоточиться на подготовке будущего главы государства. С 1981 года король с семьей живет в замке Дроттнингсхольм в Стокгольме.После того, как кронпринцесса Виктория в 2010 году вышла замуж, ее официальной резиденцией стал замок Хага недалеко от Стокгольма, в котором родился ее отец.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

густав карл xvi, швеция, справки