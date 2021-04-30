Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210430/kagor-1730656262.html
Роскачество предостерегло от излишеств в употреблении кагора
Роскачество предостерегло от излишеств в употреблении кагора
Кагор, один из наиболее известных винных стилей, изначально создавался как церковное вино, поэтому излишества в его употреблении неуместны, говорится в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:18
2021-04-30T12:18
роскачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601525443_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_f9d116d52c8663a9963e25c8573ff2d9.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Кагор, один из наиболее известных винных стилей, изначально создавался как церковное вино, поэтому излишества в его употреблении неуместны, говорится в сообщении Роскачества.Пить такое вино рекомендуется охлажденным до 16-18 градусов; им хорошо как сопровождать, так и завершать пасхальную трапезу. Кагор должен иметь насыщенный темно-красный цвет, в аромате - гамму спелых красных фруктов и черных ягод в сочетании с тонами шоколада, ягодного и фруктового джема, сухофруктов.На лицевой стороне этикетки классического российского кагора должно быть указание - "вино креплёное" или "вино ликёрное", а также - информация о сочетании сахара и спирта: как правило, 160 граммов сахара на литр и 16% алкоголя. "Главное правило оценки кагоров: если вы выпили глоток и вам вкусно, ничего не раздражает, хочется сделать второй глоток, значит, винодел действительно хорошо поработал", - говорится в сообщении.Роскачество напоминает, что "кагор" - название совершенно конкретной технологии, которая была разработана ещё в начале прошлого века и использовалась в советском виноделии. Теперь эта технология закреплена в законе "О развитии виноградарства и виноделия в России": согласно нему, кагор – это крепленое (ликёрное) вино из красных сортов винограда, при производстве которого брожению виноградного сока совместно с кожицей и косточками винограда предшествует нагревание, после которого кагор крепят виноградным или зерновым спиртом.
https://ria.ru/20210426/krasnodar-1730056273.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601525443_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_65ca035e0c4be763bbf334232193bfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскачество

Роскачество предостерегло от излишеств в употреблении кагора

12:18 30.04.2021
 
© Depositphotos / serezniyЧаша с вином на фоне хлеба и винограда
Чаша с вином на фоне хлеба и винограда - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Depositphotos / serezniy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Кагор, один из наиболее известных винных стилей, изначально создавался как церковное вино, поэтому излишества в его употреблении неуместны, говорится в сообщении Роскачества.
"Кагор изначально создавался не просто как десертное вино, а как напиток причастия, часть церковного обряда, и излишества в его потреблении неуместны", - приводятся в сообщении слова директора департамента исследований и продвижения винодельческой продукции организации Олеси Буняевой.
Пить такое вино рекомендуется охлажденным до 16-18 градусов; им хорошо как сопровождать, так и завершать пасхальную трапезу. Кагор должен иметь насыщенный темно-красный цвет, в аромате - гамму спелых красных фруктов и черных ягод в сочетании с тонами шоколада, ягодного и фруктового джема, сухофруктов.
На лицевой стороне этикетки классического российского кагора должно быть указание - "вино креплёное" или "вино ликёрное", а также - информация о сочетании сахара и спирта: как правило, 160 граммов сахара на литр и 16% алкоголя. "Главное правило оценки кагоров: если вы выпили глоток и вам вкусно, ничего не раздражает, хочется сделать второй глоток, значит, винодел действительно хорошо поработал", - говорится в сообщении.
Дубовые бочки для вызревания вина марки Мадера на винодельческом предприятии Массандра в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 20:21Краснодарский край
Кубань планирует поставить в Германию 3 тысячи декалитров вина
Роскачество напоминает, что "кагор" - название совершенно конкретной технологии, которая была разработана ещё в начале прошлого века и использовалась в советском виноделии. Теперь эта технология закреплена в законе "О развитии виноградарства и виноделия в России": согласно нему, кагор – это крепленое (ликёрное) вино из красных сортов винограда, при производстве которого брожению виноградного сока совместно с кожицей и косточками винограда предшествует нагревание, после которого кагор крепят виноградным или зерновым спиртом.
 
Роскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
00:47Православные верующие встречают Великую субботу
Лента новостейМолния