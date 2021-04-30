https://ria.ru/20210430/kagor-1730656262.html

Роскачество предостерегло от излишеств в употреблении кагора

Роскачество предостерегло от излишеств в употреблении кагора

Кагор, один из наиболее известных винных стилей, изначально создавался как церковное вино, поэтому излишества в его употреблении неуместны, говорится в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:18

2021-04-30T12:18

2021-04-30T12:18

роскачество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Кагор, один из наиболее известных винных стилей, изначально создавался как церковное вино, поэтому излишества в его употреблении неуместны, говорится в сообщении Роскачества.Пить такое вино рекомендуется охлажденным до 16-18 градусов; им хорошо как сопровождать, так и завершать пасхальную трапезу. Кагор должен иметь насыщенный темно-красный цвет, в аромате - гамму спелых красных фруктов и черных ягод в сочетании с тонами шоколада, ягодного и фруктового джема, сухофруктов.На лицевой стороне этикетки классического российского кагора должно быть указание - "вино креплёное" или "вино ликёрное", а также - информация о сочетании сахара и спирта: как правило, 160 граммов сахара на литр и 16% алкоголя. "Главное правило оценки кагоров: если вы выпили глоток и вам вкусно, ничего не раздражает, хочется сделать второй глоток, значит, винодел действительно хорошо поработал", - говорится в сообщении.Роскачество напоминает, что "кагор" - название совершенно конкретной технологии, которая была разработана ещё в начале прошлого века и использовалась в советском виноделии. Теперь эта технология закреплена в законе "О развитии виноградарства и виноделия в России": согласно нему, кагор – это крепленое (ликёрное) вино из красных сортов винограда, при производстве которого брожению виноградного сока совместно с кожицей и косточками винограда предшествует нагревание, после которого кагор крепят виноградным или зерновым спиртом.

https://ria.ru/20210426/krasnodar-1730056273.html

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роскачество