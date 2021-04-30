https://ria.ru/20210430/izrail-1730779775.html

Трагедия в Израиле: в давке пострадали сотни человек

Трагедия в Израиле: в давке пострадали сотни человек

В ночь на 30 апреля в Израиле произошла трагедия, унесшая жизни 45 человек. Около 150 пострадало.

2021-04-30T21:27

2021-04-30T21:27

2021-04-30T21:27

израиль

видео

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Впервые с начала пандемии верующие собрались на массовый религиозный праздник на горе Мерон. Сотни паломников разместились на трибунах, они участвовали в церемонии и жгли костры. Внезапно часть конструкции трибуны начала рушиться, люди, стоявшие плотной стеной, стали падать. Возникла паника, участники события ринулись к выходу, неуправляемая толпа давила упавших. Вскоре район был оцеплен полицией, началась эвакуация людей. На место трагедии прибыло несколько вертолетов ВВС, работают сотни спасателей и военных.

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трагедия в Израиле: в давке пострадали сотни человек В ночь на 30 апреля в Израиле произошла трагедия, унесшая жизни 44 человек. Около 150 пострадало. Впервые с начала пандемии верующие собрались на массовый религиозный праздник на горе Мерон. Сотни паломников разместились на трибунах, они участвовали в церемонии и жгли костры. Внезапно часть конструкции трибуны начала рушиться, люди, стоявшие плотной стеной, стали падать. Возникла паника, участники события ринулись к выходу, неуправляемая толпа давила упавших. Вскоре район был оцеплен полицией, началась эвакуация людей. На место трагедии прибыло несколько вертолетов ВВС, работают сотни спасателей и военных. 2021-04-30T21:27 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, израиль, видео