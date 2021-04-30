https://ria.ru/20210430/izrail-1730779775.html
Трагедия в Израиле: в давке пострадали сотни человек
Трагедия в Израиле: в давке пострадали сотни человек
В ночь на 30 апреля в Израиле произошла трагедия, унесшая жизни 45 человек. Около 150 пострадало.
2021-04-30T21:27
2021-04-30T21:27
2021-04-30T21:27
израиль
видео
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Впервые с начала пандемии верующие собрались на массовый религиозный праздник на горе Мерон. Сотни паломников разместились на трибунах, они участвовали в церемонии и жгли костры. Внезапно часть конструкции трибуны начала рушиться, люди, стоявшие плотной стеной, стали падать. Возникла паника, участники события ринулись к выходу, неуправляемая толпа давила упавших. Вскоре район был оцеплен полицией, началась эвакуация людей. На место трагедии прибыло несколько вертолетов ВВС, работают сотни спасателей и военных.
израиль
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трагедия в Израиле: в давке пострадали сотни человек
В ночь на 30 апреля в Израиле произошла трагедия, унесшая жизни 44 человек. Около 150 пострадало.
Впервые с начала пандемии верующие собрались на массовый религиозный праздник на горе Мерон. Сотни паломников разместились на трибунах, они участвовали в церемонии и жгли костры. Внезапно часть конструкции трибуны начала рушиться, люди, стоявшие плотной стеной, стали падать. Возникла паника, участники события ринулись к выходу, неуправляемая толпа давила упавших. Вскоре район был оцеплен полицией, началась эвакуация людей.
На место трагедии прибыло несколько вертолетов ВВС, работают сотни спасателей и военных.
2021-04-30T21:27
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PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, израиль, видео
Трагедия в Израиле: в давке пострадали сотни человек
В ночь на 30 апреля в Израиле произошла трагедия, унесшая жизни 45 человек. Около 150 пострадало.
2021-04-30T21:27
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PT2M00S
Трагедия в Израиле: в давке пострадали сотни человек
В ночь на 30 апреля в Израиле произошла трагедия, унесшая жизни 45 человек. Около 150 пострадало.
Впервые с начала пандемии верующие собрались на массовый религиозный праздник на горе Мерон. Сотни паломников разместились на трибунах, они участвовали в церемонии и жгли костры. Внезапно часть конструкции трибуны начала рушиться, люди, стоявшие плотной стеной, стали падать. Возникла паника, участники события ринулись к выходу, неуправляемая толпа давила упавших. Вскоре район был оцеплен полицией, началась эвакуация людей. На место трагедии прибыло несколько вертолетов ВВС, работают сотни спасателей и военных.