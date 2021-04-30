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В Берлине отказались вернуть Масалову звание почетного гражданина
В Берлине отказались вернуть Масалову звание почетного гражданина
Героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, спасшего немецкую девочку в 1945 году и ставшего прообразом для знаменитого монумента Воину-освободителю в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:14
2021-04-30T17:14
йорг морре
сергей цивилев
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, спасшего немецкую девочку в 1945 году и ставшего прообразом для знаменитого монумента Воину-освободителю в Трептов-парке, не восстановят в звании почетного гражданина Берлина.Об этом говорится в ответе властей германской столицы на запрос Сергея Цивилева — губернатора Кузбасса, откуда был родом советский солдат. РИА Новости ознакомились с письмом исполняющего обязанности шефа протокола федеральной земли Берлин Барбары Бернингер от имени правящего бургомистра."Мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению. На мемориальном комплексе в Трептове ему воздвигнут достойный памятник", — говорится в послании.Бернингер пояснила, что во времена, когда Берлин был разделен на Восточный и Западный, существовали два списка почетных граждан. После объединения Германии сенат и палата депутатов города решили перенести в перечень только тех лиц, кто имел выдающиеся заслуги в области культуры и науки.Таким образом, в нем не оказалось никого из 11 представителей Cоветской армии и советской военной администрации, которым в 1965 году присвоили звание почетных граждан."Но это не означает, что их заслуги были оспорены. Поэтому прошу принять во внимание, что возвращение имени Николая Масалова в список почетных граждан Берлина невозможно", — говорится в письме Барбары Бернингер.Ситуацию для РИА Новости прокомментировал также заместитель официального представителя ведомства информации и печати сената Берлина Маттиас Гилле. По его словам, "повторный прием лиц, которые не были приняты (в список почетных граждан Берлина. — Прим. ред.) в 1992 году", не предусмотрен.В свою очередь, депутат берлинской палаты представителей от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн заявил РИА Новости, что решение лишить советских солдат званий почетных граждан города было неправильным."Подвиг Масалова, спасшего маленькую девочку во время войны на улицах Берлина, был замечательным. Поэтому я не понимаю, почему сенат лишил его почетного гражданства. Мы должны отдать дань уважения его достижениям, а также достижениям других солдат, участвовавших в освобождении Берлина от фашизма", — сказал политик.Документ, подтверждающий включение Масалова в список почетных граждан Берлина в 1965 году, есть в распоряжении РИА Новости."Магистрат Большого Берлина (так называлось правительство Восточного Берлина до 1977 года. — Прим. ред.) принял решение предоставить товарищу Николаю Ивановичу Масалову почетное гражданство Берлина, столицы Германской Демократической Республики, в знак признания его больших заслуг в освобождении Берлина от господства фашизма", — говорится в постановлении от 8 мая 1965 года, подписанном обер-бургомистром города.Масалов родился в Кемеровской области в 1922 году. После войны он жил в поселке Тяжинский, скончался в 2001 году и похоронен на сельском кладбище. В 2020 году в Кузбассе широко отмечали 75-летие его подвига, состоялся телемост между Кемеровским областным краеведческим музеем и Германо-российским музеем "Берлин-Карлсхорст" в Берлине.Поступок Масалова, спасшего немецкую девочку 30 апреля 1945 года, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке.В тот день знаменщик 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Николай Масалов принес знамя к Ландвер-каналу. Сам он позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут и в тишине послышался детский плач. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и солдат полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом Масалов увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Сослуживцы прикрыли его, и он вынес ребенка. Сам воин тогда получил ранение в ногу, но никому не сказал об этом и снова встал у знамени полка.Евгений Вучетич увековечил подвиг в скульптуре: левой рукой солдат прижимает к груди спасенную им девочку, правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика.
https://ria.ru/20210426/devyataev-1730032139.html
https://ria.ru/20210423/pamyatnik-1729579460.html
https://ria.ru/20210422/lvov-1729491207.html
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йорг морре, сергей цивилев, берлин (город), в мире

В Берлине отказались вернуть Масалову звание почетного гражданина

14:14 30.04.2021 (обновлено: 17:14 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Татьяна ФирсоваМонумент Воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине
Монумент Воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, спасшего немецкую девочку в 1945 году и ставшего прообразом для знаменитого монумента Воину-освободителю в Трептов-парке, не восстановят в звании почетного гражданина Берлина.
Об этом говорится в ответе властей германской столицы на запрос Сергея Цивилева — губернатора Кузбасса, откуда был родом советский солдат. РИА Новости ознакомились с письмом исполняющего обязанности шефа протокола федеральной земли Берлин Барбары Бернингер от имени правящего бургомистра.
"Мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению. На мемориальном комплексе в Трептове ему воздвигнут достойный памятник", — говорится в послании.
Бернингер пояснила, что во времена, когда Берлин был разделен на Восточный и Западный, существовали два списка почетных граждан. После объединения Германии сенат и палата депутатов города решили перенести в перечень только тех лиц, кто имел выдающиеся заслуги в области культуры и науки.
Таким образом, в нем не оказалось никого из 11 представителей Cоветской армии и советской военной администрации, которым в 1965 году присвоили звание почетных граждан.
"Но это не означает, что их заслуги были оспорены. Поэтому прошу принять во внимание, что возвращение имени Николая Масалова в список почетных граждан Берлина невозможно", — говорится в письме Барбары Бернингер.
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Ситуацию для РИА Новости прокомментировал также заместитель официального представителя ведомства информации и печати сената Берлина Маттиас Гилле. По его словам, "повторный прием лиц, которые не были приняты (в список почетных граждан Берлина. — Прим. ред.) в 1992 году", не предусмотрен.
В свою очередь, депутат берлинской палаты представителей от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн заявил РИА Новости, что решение лишить советских солдат званий почетных граждан города было неправильным.
"Подвиг Масалова, спасшего маленькую девочку во время войны на улицах Берлина, был замечательным. Поэтому я не понимаю, почему сенат лишил его почетного гражданства. Мы должны отдать дань уважения его достижениям, а также достижениям других солдат, участвовавших в освобождении Берлина от фашизма", — сказал политик.
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Документ, подтверждающий включение Масалова в список почетных граждан Берлина в 1965 году, есть в распоряжении РИА Новости.
"Магистрат Большого Берлина (так называлось правительство Восточного Берлина до 1977 года. — Прим. ред.) принял решение предоставить товарищу Николаю Ивановичу Масалову почетное гражданство Берлина, столицы Германской Демократической Республики, в знак признания его больших заслуг в освобождении Берлина от господства фашизма", — говорится в постановлении от 8 мая 1965 года, подписанном обер-бургомистром города.
Масалов родился в Кемеровской области в 1922 году. После войны он жил в поселке Тяжинский, скончался в 2001 году и похоронен на сельском кладбище. В 2020 году в Кузбассе широко отмечали 75-летие его подвига, состоялся телемост между Кемеровским областным краеведческим музеем и Германо-российским музеем "Берлин-Карлсхорст" в Берлине.
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Поступок Масалова, спасшего немецкую девочку 30 апреля 1945 года, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке.
В тот день знаменщик 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Николай Масалов принес знамя к Ландвер-каналу. Сам он позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут и в тишине послышался детский плач. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и солдат полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом Масалов увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Сослуживцы прикрыли его, и он вынес ребенка. Сам воин тогда получил ранение в ногу, но никому не сказал об этом и снова встал у знамени полка.
Евгений Вучетич увековечил подвиг в скульптуре: левой рукой солдат прижимает к груди спасенную им девочку, правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика.
 
Йорг МорреСергей ЦивилевБерлин (город)В мире
 
 
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