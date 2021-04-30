https://ria.ru/20210430/gosduma-1730705411.html

В Госдуме ответили на угрозы США по поводу деятельности "Радио Свобода"*

В Госдуме ответили на угрозы США по поводу деятельности "Радио Свобода"*

США должны уяснить, что Россия не приемлет попытки повлиять извне на свое информационное пространство, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:03

2021-04-30T15:03

2021-04-30T15:03

россия

василий пискарев

нед прайс

энтони блинкен

министерство юстиции сша

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

сша

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. США должны уяснить, что Россия не приемлет попытки повлиять извне на свое информационное пространство, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела страны Василий Пискарев.В четверг представитель госдепа Нед Прайс заявил, что США ответят РФ на возможное прекращение работы финансируемого США "Радио Свобода"*, которое признано в Росси иноагентом."США должны твердо уяснить, что Россия не приемлет попытки повлиять извне на свое информационное пространство и использовать подконтрольные Западу СМИ для вмешательства во внутренние дела нашей страны. Такие попытки будут пресекаться в соответствии с действующим в России законодательством", - цитирует Пискарева официальный Telegram-канал комиссии.По словам Пискарева, "вместо звучащих из Вашингтона неприемлемых угроз и попыток оказать давление на Россию Соединенным Штатам следует объяснить финансируемым ими организациям необходимость соблюдать российские законы"."Радио Свобода"*, которое вещает на деньги из американского бюджета, показательно и системно нарушает российские законы и игнорирует решения российских судов", - добавил Пискарев.Он отметил, что комиссия неоднократно фиксировала в деятельности "Радио Свобода"* и связанных с ним медиаресурсов факты оправдания экстремистской деятельности, пропаганды наркотиков, распространения призывов к незаконным акциям, фейков о коронавирусе, переписывания истории, в том числе в материалах о причинах и итогах Великой Отечественной войны.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсуждал ситуацию с этой радиостанцией, столкнувшейся с трудностями при работе в России, с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, чем закончились разговоры, госсекретарь не уточнил.Ранее в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщили, что общая сумма штрафов "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 миллиона рублей. Представители ООО "РСЕ/РС"* обжаловали в Тверском районном суде Москвы 150 постановлений мирового судьи.По закону "О средствах массовой информации", как напомнили ранее в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.В американском списке иностранных агентов находится RT America - министерство юстиции США внесло туда телеканал в 2017 году по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.В ответ на действия США Минюст России в 2017 году внес ряд проектов "Радио Свобода"* в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty, которая в свою очередь финансируется Конгрессом США.* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.

https://ria.ru/20210420/gosdep-1729177750.html

https://ria.ru/20210318/krym-1601900187.html

https://ria.ru/20210424/google-1729758237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий пискарев, нед прайс, энтони блинкен, министерство юстиции сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, сша