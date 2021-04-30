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Путин подписал закон об отмене дня тишины при многодневном голосовании
Путин подписал закон об отмене дня тишины при многодневном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым, в частности, вводится положение о завершении предвыборной агитации в 00.00 первого дня выборов в случае РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T22:21
2021-04-30T22:40
цик рф
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым, в частности, вводится положение о завершении предвыборной агитации в 00.00 первого дня выборов в случае проведения многодневного голосования.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, в случае принятия ЦИК РФ решения о голосовании в течение нескольких дней проведение предвыборной агитации должно быть завершено в 00.00 по местному времени первого дня голосования. Такую поправку ранее внесла группа депутатов Госдумы ко второму чтению законопроекта о сроках обжалования решений комиссий на выборах, касающихся отказа в регистрации кандидатов на выборах или в заверении списка кандидатов.Закон предполагает, что в случае обжалования решения об отказе в регистрации кандидата или списка кандидатов, инициативной группы по референдуму, а также в заверении списка кандидатов, в том числе и по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в вышестоящую избирательную комиссию "исковое заявление может быть подано в течение пяти дней со дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения". Также предполагается сокращение с 10 до пяти дней срока подачи жалобы на аналогичные действия. Уточняется, что комиссия должна рассмотреть эту жалобу в течение семи дней.Согласно закону, решение комиссии по жалобе об отказе в регистрации может быть обжаловано только в суде.Также законом уточнили, что "решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов) не может быть отменено судом в связи с выявлением среди документов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (списка кандидатов), документов, не содержащих каких-либо сведений… или не отвечающих требованиям к оформлению документов, либо в связи с отсутствием копий каких-либо документов", предусмотренных законом, если избирательная комиссия не известила об этих нарушениях кандидата заранее.
https://ria.ru/20210323/golosovanie-1602537450.html
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60
цик рф, госдума рф, владимир путин, политика

Путин подписал закон об отмене дня тишины при многодневном голосовании

22:21 30.04.2021 (обновлено: 22:40 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Татьяной Голиковой и Анной Поповой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Татьяной Голиковой и Анной Поповой - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым, в частности, вводится положение о завершении предвыборной агитации в 00.00 первого дня выборов в случае проведения многодневного голосования.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Согласно закону, в случае принятия ЦИК РФ решения о голосовании в течение нескольких дней проведение предвыборной агитации должно быть завершено в 00.00 по местному времени первого дня голосования. Такую поправку ранее внесла группа депутатов Госдумы ко второму чтению законопроекта о сроках обжалования решений комиссий на выборах, касающихся отказа в регистрации кандидатов на выборах или в заверении списка кандидатов.
Закон предполагает, что в случае обжалования решения об отказе в регистрации кандидата или списка кандидатов, инициативной группы по референдуму, а также в заверении списка кандидатов, в том числе и по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в вышестоящую избирательную комиссию "исковое заявление может быть подано в течение пяти дней со дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения". Также предполагается сокращение с 10 до пяти дней срока подачи жалобы на аналогичные действия. Уточняется, что комиссия должна рассмотреть эту жалобу в течение семи дней.
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Согласно закону, решение комиссии по жалобе об отказе в регистрации может быть обжаловано только в суде.
Также законом уточнили, что "решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов) не может быть отменено судом в связи с выявлением среди документов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (списка кандидатов), документов, не содержащих каких-либо сведений… или не отвечающих требованиям к оформлению документов, либо в связи с отсутствием копий каких-либо документов", предусмотренных законом, если избирательная комиссия не известила об этих нарушениях кандидата заранее.
 
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