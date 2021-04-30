https://ria.ru/20210430/golodanie-1730710157.html

Ученые рассказали о необычном эффекте прерывистого голодания

Ученые рассказали о необычном эффекте прерывистого голодания

Американские ученые установили в опытах на крысах, что при кормлении через день у животных меняется состава бактерий в кишечнике и снижается кровяное давление... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:33

2021-04-30T15:33

2021-04-30T15:33

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американские ученые установили в опытах на крысах, что при кормлении через день у животных меняется состава бактерий в кишечнике и снижается кровяное давление. Авторы считают, что их открытие поможет разработать новые методы борьбы с гипертонией, основанные на корректировке стиля питания. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation Research. Почти половина взрослого населения в западных странах страдает гипертонией. Постоянное повышенное давление повышает риск сердечных приступов и инсультов. В последнее время появляется все больше исследований, результаты которых предполагают, что повышение артериального давления может быть связано с дисбактериозом или нарушением жизнедеятельности кишечных бактерий. Ученые из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне решили выяснить, можно ли с помощью микробиоты кишечника регулировать кровяное давление."Предыдущие исследования нашей лаборатории показали, что состав микробиоты кишечника у крыс со спонтанной гипертензией, склонных к инсульту, отличается от микробиоты животных с нормальным кровяным давлением", — приводятся в пресс-релизе колледжа слова руководителя исследования доцента анестезиологии Дэвида Дургана (David Durgan).Ранее авторы доказали, что трансплантация микробиоты кишечника от животного с гипертонией к животному с нормальным давлением приводит к развитию у реципиента высокого кровяного давления."Этот результат свидетельствует о том, что дисбактериоз кишечника — это не следствие гипертонии, а ее причина", — говорит ученый.Из предыдущих исследований ученые также знали, голодание влияет на микробиоту кишечника и здоровье сердца. Однако, как кишечные бактерии связаны с кровяным давлением, было не понятно.Для эксперимента авторы разделили лабораторных крыс на две группы: голодающую и контрольную. Первых кормили через день, а у вторых был неограниченный доступ к пище, причем и в той, и в другой группе были как модели крыс со спонтанной гипертензией, склонные к инсульту (SHRSP), так и здоровые животные.Через девять недель после начала эксперимента исследователи, как и предполагалось, заметили, что у крыс SHRSP из контрольной группы кровяное давление выше, чем у нормальных мышей из той же группы. Интересно, что в голодающей группе у крыс SHRSP артериальное давление при этом значительно снизилось. Ученые решили исследовать, какова роль микробиоты в снижении артериального давления, которое они наблюдали у голодающих крыс SHRSP. Для этого они трансплантировали микробиоту крыс SHRSP, которые либо голодали, либо ели без ограничений, стерильным животным, у которых нет собственной микробиоты.Через некоторое время результаты показали, что стерильные крысы, получившие микробиоту крыс SHRSP из контрольной группы, имели более высокое кровяное давление, чем те, кому пересадили микробиоту от нормальных контрольных крыс. При этом у тех животных, которые получили микробов от голодающих крыс SHRSP, давление было существенно ниже."Эти результаты продемонстрировали, что изменения микробиоты, вызванные голоданием, были достаточными, чтобы опосредовать снижение кровяного давления", — отмечает Дурган.Сравнительный анализ метаболитов крови выявил в плазме голодающих животных повышенные содержания желчных кислот — потенциальных медиаторов регуляции артериального давления. Впервые исследователи доказали, что дисбактериоз кишечника способствует гипертонии, изменяя передачу сигналов желчной кислоты.Авторы делают вывод о том, что прерывистое голодание, меняющее состав кишечной микробиоты, может стать эффективным способом борьбы с гипертонией.

https://ria.ru/20210430/kovid-1730670752.html

https://ria.ru/20210429/omega3-1730378583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье, сша, диета, питание