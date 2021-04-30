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Офис Зеленского осудил марш в честь дивизии СС "Галичина"
Офис Зеленского осудил марш в честь дивизии СС "Галичина"
Офис президента Украины Владимира Зеленского спустя двое суток осудил "Марш вышиванок" в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина", который националисты... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T22:07
2021-04-30T22:07
мид украины
владимир зеленский
львов
киев
в мире
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КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского спустя двое суток осудил "Марш вышиванок" в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина", который националисты впервые в истории страны провели в центре Киева, и призвал правоохранительные органы разобраться в случившемся.Ранее в пятницу с осуждением акции выступил МИД Украины, который напомнил, что в стране запрещена любая пропаганда тоталитарных режимов."В связи с тем, что в Киеве состоялся так называемый марш ко дню создания нацистами дивизии СС "Галичина" во время Второй мировой войны, считаем необходимым отметить, что малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основанием для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию. Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.В документе отмечается, что в результате разгрома нацизма украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь. "Ожидаем от Национальной полиции и министерства внутренних дел... установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности", - говорится в тексте.От председателя Киевской городской государственной администрации офис президента ожидает проверки системы согласования массовых акций, а также полного отчета, почему стало возможным проведение этого марша.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
https://ria.ru/20210429/ukraina-1730503033.html
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мид украины, владимир зеленский, львов, киев, в мире

Офис Зеленского осудил марш в честь дивизии СС "Галичина"

22:07 30.04.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyУчастники "Марша вышиванок", приуроченного к годовщине создания дивизии СС "Галичина", в Киеве
Участники Марша вышиванок, приуроченного к годовщине создания дивизии СС Галичина, в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского спустя двое суток осудил "Марш вышиванок" в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина", который националисты впервые в истории страны провели в центре Киева, и призвал правоохранительные органы разобраться в случившемся.
Ранее в пятницу с осуждением акции выступил МИД Украины, который напомнил, что в стране запрещена любая пропаганда тоталитарных режимов.
Участники Марша вышиванок, приуроченного к годовщине создания дивизии СС Галичина, в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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"В связи с тем, что в Киеве состоялся так называемый марш ко дню создания нацистами дивизии СС "Галичина" во время Второй мировой войны, считаем необходимым отметить, что малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основанием для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию. Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.
В документе отмечается, что в результате разгрома нацизма украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь. "Ожидаем от Национальной полиции и министерства внутренних дел... установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности", - говорится в тексте.
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От председателя Киевской городской государственной администрации офис президента ожидает проверки системы согласования массовых акций, а также полного отчета, почему стало возможным проведение этого марша.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
 
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