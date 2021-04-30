https://ria.ru/20210430/galichiina-1730782653.html

Офис Зеленского осудил марш в честь дивизии СС "Галичина"

Офис Зеленского осудил марш в честь дивизии СС "Галичина"

Офис президента Украины Владимира Зеленского спустя двое суток осудил "Марш вышиванок" в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина", который националисты... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T22:07

2021-04-30T22:07

2021-04-30T22:07

мид украины

владимир зеленский

львов

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730440199_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_8dec59c87ec80eec47d7f65cf3f5a2c7.jpg

КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского спустя двое суток осудил "Марш вышиванок" в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина", который националисты впервые в истории страны провели в центре Киева, и призвал правоохранительные органы разобраться в случившемся.Ранее в пятницу с осуждением акции выступил МИД Украины, который напомнил, что в стране запрещена любая пропаганда тоталитарных режимов."В связи с тем, что в Киеве состоялся так называемый марш ко дню создания нацистами дивизии СС "Галичина" во время Второй мировой войны, считаем необходимым отметить, что малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основанием для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию. Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.В документе отмечается, что в результате разгрома нацизма украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь. "Ожидаем от Национальной полиции и министерства внутренних дел... установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности", - говорится в тексте.От председателя Киевской городской государственной администрации офис президента ожидает проверки системы согласования массовых акций, а также полного отчета, почему стало возможным проведение этого марша.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

https://ria.ru/20210429/ukraina-1730503033.html

https://ria.ru/20210429/voyna-1730406508.html

львов

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид украины, владимир зеленский, львов, киев, в мире