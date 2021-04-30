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Московские власти отложили ввод ограничений для фур на МКАД
Московские власти отложили ввод ограничений для фур на МКАД
Ввод ограничений для грузовиков от 3,5 тонны в пределах МКАД переносится на 15 июня, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:19
2021-04-30T14:19
алексей шапошников
авто
московская городская дума
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
общество
экономика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ввод ограничений для грузовиков от 3,5 тонны в пределах МКАД переносится на 15 июня, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге объявил, что принято решение ограничить движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн на год. Позже в департаменте транспорта добавили, что с 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Вместе с тем отмечалось, что для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится. Позже ввод ограничений перенесли на 5 мая."Дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими для стабилизации ситуации с короновирусом. Представителями малого бизнеса было озвучено опасение, что им будет затруднительно оперативно подать заявки на получение пропуска. Чтобы ввод ограничений прошел максимально комфортно не только для представителей крупного бизнеса, которые уже сделали все необходимое, но и для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, мы переносим ввод ограничений на 15 июня",- говорится в сообщении.Отмечается, что в департамент поступили уже более 36 тысяч заявок на получение пропуска, к системе РНИС подключились также больше 36 тысяч транспортных средств.Также отмечается, что сотрудники, отвечающие за выдачу пропусков, с 1 по 10 мая работают в обычном режиме, поэтому можно продолжать подавать заявки."Сроки начала действия годовых пропусков будут приведены в соответствие новым срокам введения ограничений. Мы продолжим проводить семинары, следующий состоится 13 мая в 14.00",- говорится в сообщении.Как отмечает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, чьи слова приводятся в сообщении, вводимые ограничения действительно очень нужны и Москве, и Московской области."Сотни тысяч людей ездят по МКАДу каждый день, сотни тысяч живут вокруг него. И транзитные грузовики, не заезжающие в Москву, повышают аварийность и ухудшают экологию. Об ограничениях было известно с февраля, я знаю, что крупный бизнес уже готов, но малые компании не так внимательно отнеслись к вводимым изменениям и некоторые до сих пор не оформили необходимые пропуска. А сейчас длинные майские, все разъехались и не могут собрать необходимые документы и подать заявку. Поэтому мы поддерживаем коллег в переносе ввода ограничений и призываем представителей бизнеса, несмотря на перенос, не затягивать с подачей заявок",- отметил Шапошников.
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алексей шапошников, авто, московская городская дума, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество, экономика

Московские власти отложили ввод ограничений для фур на МКАД

14:19 30.04.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкБольшегрузный транспорт на улицах Москвы
Большегрузный транспорт на улицах Москвы - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ввод ограничений для грузовиков от 3,5 тонны в пределах МКАД переносится на 15 июня, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге объявил, что принято решение ограничить движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн на год. Позже в департаменте транспорта добавили, что с 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Вместе с тем отмечалось, что для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится. Позже ввод ограничений перенесли на 5 мая.
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"Дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими для стабилизации ситуации с короновирусом. Представителями малого бизнеса было озвучено опасение, что им будет затруднительно оперативно подать заявки на получение пропуска. Чтобы ввод ограничений прошел максимально комфортно не только для представителей крупного бизнеса, которые уже сделали все необходимое, но и для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, мы переносим ввод ограничений на 15 июня",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в департамент поступили уже более 36 тысяч заявок на получение пропуска, к системе РНИС подключились также больше 36 тысяч транспортных средств.
Также отмечается, что сотрудники, отвечающие за выдачу пропусков, с 1 по 10 мая работают в обычном режиме, поэтому можно продолжать подавать заявки.
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"Сроки начала действия годовых пропусков будут приведены в соответствие новым срокам введения ограничений. Мы продолжим проводить семинары, следующий состоится 13 мая в 14.00",- говорится в сообщении.
Как отмечает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, чьи слова приводятся в сообщении, вводимые ограничения действительно очень нужны и Москве, и Московской области.
"Сотни тысяч людей ездят по МКАДу каждый день, сотни тысяч живут вокруг него. И транзитные грузовики, не заезжающие в Москву, повышают аварийность и ухудшают экологию. Об ограничениях было известно с февраля, я знаю, что крупный бизнес уже готов, но малые компании не так внимательно отнеслись к вводимым изменениям и некоторые до сих пор не оформили необходимые пропуска. А сейчас длинные майские, все разъехались и не могут собрать необходимые документы и подать заявку. Поэтому мы поддерживаем коллег в переносе ввода ограничений и призываем представителей бизнеса, несмотря на перенос, не затягивать с подачей заявок",- отметил Шапошников.
 
Алексей ШапошниковАвтоМосковская городская думаСергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)ОбществоЭкономика
 
 
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