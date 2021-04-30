https://ria.ru/20210430/fura-1730692596.html

Московские власти отложили ввод ограничений для фур на МКАД

Московские власти отложили ввод ограничений для фур на МКАД

Ввод ограничений для грузовиков от 3,5 тонны в пределах МКАД переносится на 15 июня, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:19

2021-04-30T14:19

2021-04-30T14:19

алексей шапошников

авто

московская городская дума

сергей собянин

москва

московская область (подмосковье)

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/49751/02/497510266_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_42b426661837f7f183fa7bb9f243d455.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ввод ограничений для грузовиков от 3,5 тонны в пределах МКАД переносится на 15 июня, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге объявил, что принято решение ограничить движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн на год. Позже в департаменте транспорта добавили, что с 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Вместе с тем отмечалось, что для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится. Позже ввод ограничений перенесли на 5 мая."Дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими для стабилизации ситуации с короновирусом. Представителями малого бизнеса было озвучено опасение, что им будет затруднительно оперативно подать заявки на получение пропуска. Чтобы ввод ограничений прошел максимально комфортно не только для представителей крупного бизнеса, которые уже сделали все необходимое, но и для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, мы переносим ввод ограничений на 15 июня",- говорится в сообщении.Отмечается, что в департамент поступили уже более 36 тысяч заявок на получение пропуска, к системе РНИС подключились также больше 36 тысяч транспортных средств.Также отмечается, что сотрудники, отвечающие за выдачу пропусков, с 1 по 10 мая работают в обычном режиме, поэтому можно продолжать подавать заявки."Сроки начала действия годовых пропусков будут приведены в соответствие новым срокам введения ограничений. Мы продолжим проводить семинары, следующий состоится 13 мая в 14.00",- говорится в сообщении.Как отмечает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, чьи слова приводятся в сообщении, вводимые ограничения действительно очень нужны и Москве, и Московской области."Сотни тысяч людей ездят по МКАДу каждый день, сотни тысяч живут вокруг него. И транзитные грузовики, не заезжающие в Москву, повышают аварийность и ухудшают экологию. Об ограничениях было известно с февраля, я знаю, что крупный бизнес уже готов, но малые компании не так внимательно отнеслись к вводимым изменениям и некоторые до сих пор не оформили необходимые пропуска. А сейчас длинные майские, все разъехались и не могут собрать необходимые документы и подать заявку. Поэтому мы поддерживаем коллег в переносе ввода ограничений и призываем представителей бизнеса, несмотря на перенос, не затягивать с подачей заявок",- отметил Шапошников.

https://ria.ru/20210322/shtab-1602321966.html

https://realty.ria.ru/20210421/razvyazka-1729229745.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей шапошников, авто, московская городская дума, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество, экономика