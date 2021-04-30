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В Москве открылся сезон фонтанов

В Москве открылся сезон фонтанов

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в столице, церемония открытия прошла в парке "Ходынское поле", на центральной аллее которого заработал... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:43

2021-04-30T16:43

2021-04-30T16:48

россия

городское хозяйство москвы

сергей собянин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в столице, церемония открытия прошла в парке "Ходынское поле", на центральной аллее которого заработал светодинамический музыкальный фонтан."Мы закончили генеральную уборку города после суровой зимы, в течение месяца чистили, красили, убирали город, высаживали деревья. В генеральной уборке были заняты десятки тысяч людей. Венцом этой работы сегодня – традиционный пуск московских фонтанов, которые составляют… значительную часть общественных пространств Москвы, и сегодня одновременно запускается фонтан на ВДНХ, Поклонной горе, на Манежке", - рассказал Собянин.По его словам, за последние годы в городе построено и создано еще 80 фонтанов, причем 18 из них достаточно крупные. "Один из таких на Ходынском поле, здесь запущен так называемый сухой фонтан, который является сам по себе по конструкции уникальным. Я думаю, что (фонтан – ред.) будет также притяжением москвичей, которые пожелают прийти в парк на Ходынском поле. Сам парк тоже является одним из лучших в городе, и вместо депрессивного пространства, взлетно-посадочной полосы, грязи, которая здесь была многие годы, получился уникальный парк, первоклассного, мирового уровня", - сказал мэр.Также Собянин посетил всесезонные павильоны, расположенные в парке."Помимо благоустройства, создания детских площадок, спортивных площадок, озеленения, здесь впервые мы достаточно масштабно создали и уникальные павильоны, мобильные конструкции, в которых можно заниматься спортом и которые тоже являются частью этого парка", - отметил мэр и поздравил москвичей с запуском фонтанов, с наступающими майскими праздниками и Пасхой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Фонтаны заработали в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в столице. За последние годы в городе построено и создано еще 80 фонтанов, причем 18 из них достаточно крупные. 2021-04-30T16:43 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва, общество