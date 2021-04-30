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Официальный курс евро на субботу вырос на 43 копейки
Официальный курс евро на субботу вырос на 43 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 1 мая, вырос на 43,37 копейки - до 90,585 рубля, курс доллара - на 46,28 копейки, до 74,8451 рубля, следует РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:40
2021-04-30T13:40
2021-04-30T13:40
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 1 мая, вырос на 43,37 копейки - до 90,585 рубля, курс доллара - на 46,28 копейки, до 74,8451 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 45 копеек, составив 81,92806 рубля.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика