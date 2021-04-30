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На первом блоке БелАЭС завершили этап опытно-промышленной эксплуатации
На первом блоке БелАЭС завершили этап опытно-промышленной эксплуатации
Первый этап опытно-промышленной эксплуатации завершен на первом энергоблоке БелАЭС, оформляются документы для перехода на следующий этап, заявил в пятницу... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:00
2021-04-30T17:07
парламентское собрание союза беларуси и россии
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомстройэкспорт
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Первый этап опытно-промышленной эксплуатации завершен на первом энергоблоке БелАЭС, оформляются документы для перехода на следующий этап, заявил в пятницу замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.В пятницу в республике проходят общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию блока №1 БелАЭС."Мы завершили первый этап опытно-промышленной эксплуатации, так называемый Г1. Это отработка всех режимов работы энергоблока на различной мощности - 50%, 75%, 90%,100% от номинальной… Сейчас оформляются необходимые документы для того, чтобы перейти на следующий этап Г2", - приводит слова Михадюка пресс-служба минэнерго в Telegram-канале ведомства."Мы планируем, что в ближайшее время перейдем к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки - после того, как необходимые документы будут подготовлены и рассмотрены Госатомнадзором", - уточнил Михадюк.По его данным, на первом этапе опытно-промышленной эксплуатации выполнено около 400 исследований и испытаний технологических систем, все они прошли успешно, оформлены необходимые отчетные документы, которые предусмотрены регламентом.Как указал Михадюк, в настоящее время первый блок БелАЭС остановлен для проведения регламентных работ, "в том числе по отдельным моментам, которые генподрядчик по требованию белорусской стороны должен был снять для того, чтобы перейти к следующему этапу - комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки (проводится в течение 15 суток)"."Вчера мы провели оперативное совещание на станции, где подробно разобрали вопросы по выполнению доводки оборудования, прошли по каждому пункту. И можно сказать, что те работы, которые намечались, завершаются сегодня", - проинформировал замминистра.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ранее Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется рассмотреть в мае, а ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
https://ria.ru/20210426/litva-1729934726.html
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белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, в мире

На первом блоке БелАЭС завершили этап опытно-промышленной эксплуатации

15:00 30.04.2021 (обновлено: 17:07 30.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" "Энергетический пуск" энергоблока № 1 Белорусской АЭС
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Первый этап опытно-промышленной эксплуатации завершен на первом энергоблоке БелАЭС, оформляются документы для перехода на следующий этап, заявил в пятницу замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.
В пятницу в республике проходят общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию блока №1 БелАЭС.
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"Мы завершили первый этап опытно-промышленной эксплуатации, так называемый Г1. Это отработка всех режимов работы энергоблока на различной мощности - 50%, 75%, 90%,100% от номинальной… Сейчас оформляются необходимые документы для того, чтобы перейти на следующий этап Г2", - приводит слова Михадюка пресс-служба минэнерго в Telegram-канале ведомства.
"Мы планируем, что в ближайшее время перейдем к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки - после того, как необходимые документы будут подготовлены и рассмотрены Госатомнадзором", - уточнил Михадюк.
По его данным, на первом этапе опытно-промышленной эксплуатации выполнено около 400 исследований и испытаний технологических систем, все они прошли успешно, оформлены необходимые отчетные документы, которые предусмотрены регламентом.
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Как указал Михадюк, в настоящее время первый блок БелАЭС остановлен для проведения регламентных работ, "в том числе по отдельным моментам, которые генподрядчик по требованию белорусской стороны должен был снять для того, чтобы перейти к следующему этапу - комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки (проводится в течение 15 суток)".
"Вчера мы провели оперативное совещание на станции, где подробно разобрали вопросы по выполнению доводки оборудования, прошли по каждому пункту. И можно сказать, что те работы, которые намечались, завершаются сегодня", - проинформировал замминистра.
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БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ранее Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется рассмотреть в мае, а ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
 
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