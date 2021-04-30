Минфин потребовал от аграриев, получающих господдержку, сдерживать цены
15:28 30.04.2021 (обновлено: 15:48 30.04.2021)
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов во время парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сельхозпроизводители РФ, получающие поддержку из бюджета, должны сдерживать цены на свою продукцию на внутреннем рынке, считает глава Минфина России Антон Силуанов.
"Если ты получаешь деньги из бюджета - тогда будь добр, ограничивай динамику стоимости своей продукции на внутреннем рынке. Мы в этом направлении в правительстве и двигаемся - разговариваем с производителями в таком ключе", - рассказал министр в ходе лекции в финансовом университете.
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Комментируя высокие темпы роста потребительских цен в России, он отметил, что существуют различные методы их регулирования. "Конечно, можно и субсидировать наших производителей, чтобы они держали цены. Можно включать инструменты таможенно-тарифного регулирования: различные демпферы, квазиэкспортные пошлины вводить. Можно вводить ограничения, предположим, при предоставлении государственной поддержки", - перечислил он.
"Возьмем сельское хозяйство. У нас много предприятий сельского хозяйства получают меры господдержки, но получая их, тем не менее, увеличивают цены на внутреннем рынке, аргументируя это тем, что цена на внешних рынках выросла, и лучше туда отправлять свою продукцию", - возмутился глава Минфина.