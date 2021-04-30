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Минфин потребовал от аграриев, получающих господдержку, сдерживать цены
Минфин потребовал от аграриев, получающих господдержку, сдерживать цены
Сельхозпроизводители РФ, получающие поддержку из бюджета, должны сдерживать цены на свою продукцию на внутреннем рынке, считает глава Минфина России Антон... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:28
2021-04-30T15:48
россия
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сельхозпроизводители РФ, получающие поддержку из бюджета, должны сдерживать цены на свою продукцию на внутреннем рынке, считает глава Минфина России Антон Силуанов."Если ты получаешь деньги из бюджета - тогда будь добр, ограничивай динамику стоимости своей продукции на внутреннем рынке. Мы в этом направлении в правительстве и двигаемся - разговариваем с производителями в таком ключе", - рассказал министр в ходе лекции в финансовом университете.Комментируя высокие темпы роста потребительских цен в России, он отметил, что существуют различные методы их регулирования. "Конечно, можно и субсидировать наших производителей, чтобы они держали цены. Можно включать инструменты таможенно-тарифного регулирования: различные демпферы, квазиэкспортные пошлины вводить. Можно вводить ограничения, предположим, при предоставлении государственной поддержки", - перечислил он."Возьмем сельское хозяйство. У нас много предприятий сельского хозяйства получают меры господдержки, но получая их, тем не менее, увеличивают цены на внутреннем рынке, аргументируя это тем, что цена на внешних рынках выросла, и лучше туда отправлять свою продукцию", - возмутился глава Минфина.
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россия, антон силуанов, экономика

Минфин потребовал от аграриев, получающих господдержку, сдерживать цены

15:28 30.04.2021 (обновлено: 15:48 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов во время парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время парламентских слушаний О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сельхозпроизводители РФ, получающие поддержку из бюджета, должны сдерживать цены на свою продукцию на внутреннем рынке, считает глава Минфина России Антон Силуанов.
"Если ты получаешь деньги из бюджета - тогда будь добр, ограничивай динамику стоимости своей продукции на внутреннем рынке. Мы в этом направлении в правительстве и двигаемся - разговариваем с производителями в таком ключе", - рассказал министр в ходе лекции в финансовом университете.
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Комментируя высокие темпы роста потребительских цен в России, он отметил, что существуют различные методы их регулирования. "Конечно, можно и субсидировать наших производителей, чтобы они держали цены. Можно включать инструменты таможенно-тарифного регулирования: различные демпферы, квазиэкспортные пошлины вводить. Можно вводить ограничения, предположим, при предоставлении государственной поддержки", - перечислил он.
"Возьмем сельское хозяйство. У нас много предприятий сельского хозяйства получают меры господдержки, но получая их, тем не менее, увеличивают цены на внутреннем рынке, аргументируя это тем, что цена на внешних рынках выросла, и лучше туда отправлять свою продукцию", - возмутился глава Минфина.
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РоссияАнтон СилуановЭкономика
 
 
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