https://ria.ru/20210430/ekonomika-1730710680.html

Минфин потребовал от аграриев, получающих господдержку, сдерживать цены

Минфин потребовал от аграриев, получающих господдержку, сдерживать цены

Сельхозпроизводители РФ, получающие поддержку из бюджета, должны сдерживать цены на свою продукцию на внутреннем рынке, считает глава Минфина России Антон... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:28

2021-04-30T15:28

2021-04-30T15:48

россия

антон силуанов

экономика

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сельхозпроизводители РФ, получающие поддержку из бюджета, должны сдерживать цены на свою продукцию на внутреннем рынке, считает глава Минфина России Антон Силуанов."Если ты получаешь деньги из бюджета - тогда будь добр, ограничивай динамику стоимости своей продукции на внутреннем рынке. Мы в этом направлении в правительстве и двигаемся - разговариваем с производителями в таком ключе", - рассказал министр в ходе лекции в финансовом университете.Комментируя высокие темпы роста потребительских цен в России, он отметил, что существуют различные методы их регулирования. "Конечно, можно и субсидировать наших производителей, чтобы они держали цены. Можно включать инструменты таможенно-тарифного регулирования: различные демпферы, квазиэкспортные пошлины вводить. Можно вводить ограничения, предположим, при предоставлении государственной поддержки", - перечислил он."Возьмем сельское хозяйство. У нас много предприятий сельского хозяйства получают меры господдержки, но получая их, тем не менее, увеличивают цены на внутреннем рынке, аргументируя это тем, что цена на внешних рынках выросла, и лучше туда отправлять свою продукцию", - возмутился глава Минфина.

https://ria.ru/20210421/inflyatsiya-1729255340.html

россия

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россия, антон силуанов, экономика