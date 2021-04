Не только классика: что послушать в День джаза в клубах Москвы

"В этом году мы решили отметить музыкантов, отражающих наше время, новую эпоху. Философия события в его названии: "The new Era of Jazz". Целое поколение молодых музыкантов, которые не боятся экспериментировать, формируют звучание современного джаза. Мы хотим познакомить любителей джаза с героями нашего времени и по традиции собрать всю джазовую Москву под одной крышей", — рассказала представитель Джаз-клуба "Эссе" Анна Рогава.