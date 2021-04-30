https://ria.ru/20210430/dzhaz-1730033544.html

Не только классика: что послушать в День джаза в клубах Москвы

Не только классика: что послушать в День джаза в клубах Москвы

Сегодня отмечается Международный день джаза. В прошлом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия были отменены, но праздник все равно состоялся, РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:13

2021-04-30T11:13

2021-04-30T11:14

культура

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шоу-бизнес

международный день джаза

игорь бутман

москва

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сегодня отмечается Международный день джаза. В прошлом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия были отменены, но праздник все равно состоялся, только в режиме онлайн.Тогда 30 апреля прошел организованный МИА "Россия сегодня" при информационной поддержке других СМИ семичасовой благотворительный марафон в поддержку врачей Doctor Jazz Party, во время которого выступили известные джазовые музыканты из разных стран мира.В этом году у ценителей джаза и музыкантов есть возможность встретиться лично и вместе отметить этот праздник. Ранее на официальном сайте мэра Москвы была размещена информация о том, где проходили концерты в преддверии Дня джаза, а также сообщалось об онлайн-концертах музыкантов 30 апреля.Тем же, кто хочет в этот вечер прийти и послушать музыку вживую, клубы столицы подготовили интересные программы.Клуб Алексея КозловаЗдесь с вечера 30 апреля и до утра на трех независимых сценах выступят легендарный "Арсенал" во главе с Алексеем Козловым, AVANT STEP BAND мультиинструменталиста Сергея Степанова, FRIDAY SWING Анатолия Мачуленко и Феликса Лахути, JAZZPLAY с Сашей Магеровой, а в полночь начнется Главмосджем.Как сообщила РИА Новости представитель этого клуба Виктория Лихтина, Алексей Семенович с "Арсеналом" готовят программу мировых хитов в собственных аранжировках, а еще посетителей ждет обновленное специально к этому дню меню.Клуб Игоря БутманаНа этой джазовой площадке в Международный день джаза с 19 часов начнется фестиваль при участии Алекса Сипягина, группы Анны Бутурлиной и трио Владимира Нестеренко.Хедлайнер фестиваля – русская звезда американского джаза Алекс Сипягин, который на сегодняшний день является одним из самых востребованных джазовых трубачей в мире, и которому одинаково доступны как джазовая баллада, так и сложная авангардная композиция, а его технические возможности позволяют справляться с репертуаром любой сложности.Еще одна участница фестиваля — Анна Бутурлина, одна из самых ярких джазовых певиц с особой манерой исполнения сложнейших композиций, чей тембр голоса проникает в самое сердце.Также в клубном фестивале примет участие органное трио Владимира Нестеренко, который в разные годы играл со звездами американского и европейского джаза.Джаз-клуб "Эссе"Здесь уже седьмой год подряд с большим размахом отмечают профессиональный праздник — Международный день джаза. Вечером 30 апреля в "Эссе" обещают особенную программу.Идея такого необычного джазового марафона возникла под влиянием изменений, которые пережили люди за последний год из-за пандемии коронавируса.Это будет самый большой в России джазовый марафон, рассчитанный более чем на шесть часов, а выступления музыкантов пройдут на двух этажах клуба.Вести его будет Андрей Липатов — создатель музыкального просветительского центра Lanote Education.

https://ria.ru/20200501/1570866138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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