Не только классика: что послушать в День джаза в клубах Москвы
11:13 30.04.2021 (обновлено: 11:14 30.04.2021)
© предоставлено Джаз-клубом "Эссе"Афиша "Международного дня джаза"
© предоставлено Джаз-клубом "Эссе"
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сегодня отмечается Международный день джаза. В прошлом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия были отменены, но праздник все равно состоялся, только в режиме онлайн.
Тогда 30 апреля прошел организованный МИА "Россия сегодня" при информационной поддержке других СМИ семичасовой благотворительный марафон в поддержку врачей Doctor Jazz Party, во время которого выступили известные джазовые музыканты из разных стран мира.
В этом году у ценителей джаза и музыкантов есть возможность встретиться лично и вместе отметить этот праздник. Ранее на официальном сайте мэра Москвы была размещена информация о том, где проходили концерты в преддверии Дня джаза, а также сообщалось об онлайн-концертах музыкантов 30 апреля.
Тем же, кто хочет в этот вечер прийти и послушать музыку вживую, клубы столицы подготовили интересные программы.
Клуб Алексея Козлова
Здесь с вечера 30 апреля и до утра на трех независимых сценах выступят легендарный "Арсенал" во главе с Алексеем Козловым, AVANT STEP BAND мультиинструменталиста Сергея Степанова, FRIDAY SWING Анатолия Мачуленко и Феликса Лахути, JAZZPLAY с Сашей Магеровой, а в полночь начнется Главмосджем.
Как сообщила РИА Новости представитель этого клуба Виктория Лихтина, Алексей Семенович с "Арсеналом" готовят программу мировых хитов в собственных аранжировках, а еще посетителей ждет обновленное специально к этому дню меню.
Клуб Игоря Бутмана
На этой джазовой площадке в Международный день джаза с 19 часов начнется фестиваль при участии Алекса Сипягина, группы Анны Бутурлиной и трио Владимира Нестеренко.
"Наш фестиваль можно назвать своеобразным гидом по стилям джазовой музыки – от классики до пост-бопа. Участники исполнят произведения легенд, благодаря которым развитие джаза стало стремительным и ярким, о ком с уверенностью можно сказать: их наследие – бесценные музыкальные шедевры", – пояснила арт-директор джазового Клуба Игоря Бутмана Анна Костенкова.
Хедлайнер фестиваля – русская звезда американского джаза Алекс Сипягин, который на сегодняшний день является одним из самых востребованных джазовых трубачей в мире, и которому одинаково доступны как джазовая баллада, так и сложная авангардная композиция, а его технические возможности позволяют справляться с репертуаром любой сложности.
Еще одна участница фестиваля — Анна Бутурлина, одна из самых ярких джазовых певиц с особой манерой исполнения сложнейших композиций, чей тембр голоса проникает в самое сердце.
Также в клубном фестивале примет участие органное трио Владимира Нестеренко, который в разные годы играл со звездами американского и европейского джаза.
Джаз-клуб "Эссе"
Здесь уже седьмой год подряд с большим размахом отмечают профессиональный праздник — Международный день джаза. Вечером 30 апреля в "Эссе" обещают особенную программу.
"В этом году мы решили отметить музыкантов, отражающих наше время, новую эпоху. Философия события в его названии: "The new Era of Jazz". Целое поколение молодых музыкантов, которые не боятся экспериментировать, формируют звучание современного джаза. Мы хотим познакомить любителей джаза с героями нашего времени и по традиции собрать всю джазовую Москву под одной крышей", — рассказала представитель Джаз-клуба "Эссе" Анна Рогава.
Идея такого необычного джазового марафона возникла под влиянием изменений, которые пережили люди за последний год из-за пандемии коронавируса.
"Меняется мир и все его составляющие, так же и с джазовой музыкой: в наши дни она звучит совсем не так, как во времена, когда зарождалась. За прошедшее время на российской джазовой сцене возникло много интересных и неординарных проектов. Появилось целое поколение молодых музыкантов, которые не боятся экспериментировать и по одиночке или объединяясь в ансамбли создают новую эру джаз", — отмечают организаторы.
Это будет самый большой в России джазовый марафон, рассчитанный более чем на шесть часов, а выступления музыкантов пройдут на двух этажах клуба.
Вести его будет Андрей Липатов — создатель музыкального просветительского центра Lanote Education.
Участники фестиваля — музыканты, которым есть что рассказать слушателям. "Фьюжн, нью-джаз, Третье течение, джаз-рок, этно – это лишь малая часть стилей современной музыки, которые мы попытаемся объять за один вечер", — пообещали в Джаз-клубе "Эссе".
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