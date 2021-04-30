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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210430/dzhaz-1730033544.html
Не только классика: что послушать в День джаза в клубах Москвы
Не только классика: что послушать в День джаза в клубах Москвы
Сегодня отмечается Международный день джаза. В прошлом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия были отменены, но праздник все равно состоялся, РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:13
2021-04-30T11:14
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
шоу-бизнес
международный день джаза
игорь бутман
москва
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сегодня отмечается Международный день джаза. В прошлом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия были отменены, но праздник все равно состоялся, только в режиме онлайн.Тогда 30 апреля прошел организованный МИА "Россия сегодня" при информационной поддержке других СМИ семичасовой благотворительный марафон в поддержку врачей Doctor Jazz Party, во время которого выступили известные джазовые музыканты из разных стран мира.В этом году у ценителей джаза и музыкантов есть возможность встретиться лично и вместе отметить этот праздник. Ранее на официальном сайте мэра Москвы была размещена информация о том, где проходили концерты в преддверии Дня джаза, а также сообщалось об онлайн-концертах музыкантов 30 апреля.Тем же, кто хочет в этот вечер прийти и послушать музыку вживую, клубы столицы подготовили интересные программы.Клуб Алексея КозловаЗдесь с вечера 30 апреля и до утра на трех независимых сценах выступят легендарный "Арсенал" во главе с Алексеем Козловым, AVANT STEP BAND мультиинструменталиста Сергея Степанова, FRIDAY SWING Анатолия Мачуленко и Феликса Лахути, JAZZPLAY с Сашей Магеровой, а в полночь начнется Главмосджем.Как сообщила РИА Новости представитель этого клуба Виктория Лихтина, Алексей Семенович с "Арсеналом" готовят программу мировых хитов в собственных аранжировках, а еще посетителей ждет обновленное специально к этому дню меню.Клуб Игоря БутманаНа этой джазовой площадке в Международный день джаза с 19 часов начнется фестиваль при участии Алекса Сипягина, группы Анны Бутурлиной и трио Владимира Нестеренко.Хедлайнер фестиваля – русская звезда американского джаза Алекс Сипягин, который на сегодняшний день является одним из самых востребованных джазовых трубачей в мире, и которому одинаково доступны как джазовая баллада, так и сложная авангардная композиция, а его технические возможности позволяют справляться с репертуаром любой сложности.Еще одна участница фестиваля — Анна Бутурлина, одна из самых ярких джазовых певиц с особой манерой исполнения сложнейших композиций, чей тембр голоса проникает в самое сердце.Также в клубном фестивале примет участие органное трио Владимира Нестеренко, который в разные годы играл со звездами американского и европейского джаза.Джаз-клуб "Эссе"Здесь уже седьмой год подряд с большим размахом отмечают профессиональный праздник — Международный день джаза. Вечером 30 апреля в "Эссе" обещают особенную программу.Идея такого необычного джазового марафона возникла под влиянием изменений, которые пережили люди за последний год из-за пандемии коронавируса.Это будет самый большой в России джазовый марафон, рассчитанный более чем на шесть часов, а выступления музыкантов пройдут на двух этажах клуба.Вести его будет Андрей Липатов — создатель музыкального просветительского центра Lanote Education.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шоу-бизнес, международный день джаза, игорь бутман, москва

Не только классика: что послушать в День джаза в клубах Москвы

11:13 30.04.2021 (обновлено: 11:14 30.04.2021)
 
© предоставлено Джаз-клубом "Эссе"Афиша "Международного дня джаза"
Афиша Международного дня джаза - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© предоставлено Джаз-клубом "Эссе"
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сегодня отмечается Международный день джаза. В прошлом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия были отменены, но праздник все равно состоялся, только в режиме онлайн.
Тогда 30 апреля прошел организованный МИА "Россия сегодня" при информационной поддержке других СМИ семичасовой благотворительный марафон в поддержку врачей Doctor Jazz Party, во время которого выступили известные джазовые музыканты из разных стран мира.
В этом году у ценителей джаза и музыкантов есть возможность встретиться лично и вместе отметить этот праздник. Ранее на официальном сайте мэра Москвы была размещена информация о том, где проходили концерты в преддверии Дня джаза, а также сообщалось об онлайн-концертах музыкантов 30 апреля.
Тем же, кто хочет в этот вечер прийти и послушать музыку вживую, клубы столицы подготовили интересные программы.

Клуб Алексея Козлова

Здесь с вечера 30 апреля и до утра на трех независимых сценах выступят легендарный "Арсенал" во главе с Алексеем Козловым, AVANT STEP BAND мультиинструменталиста Сергея Степанова, FRIDAY SWING Анатолия Мачуленко и Феликса Лахути, JAZZPLAY с Сашей Магеровой, а в полночь начнется Главмосджем.
Как сообщила РИА Новости представитель этого клуба Виктория Лихтина, Алексей Семенович с "Арсеналом" готовят программу мировых хитов в собственных аранжировках, а еще посетителей ждет обновленное специально к этому дню меню.

Клуб Игоря Бутмана

На этой джазовой площадке в Международный день джаза с 19 часов начнется фестиваль при участии Алекса Сипягина, группы Анны Бутурлиной и трио Владимира Нестеренко.
"Наш фестиваль можно назвать своеобразным гидом по стилям джазовой музыки – от классики до пост-бопа. Участники исполнят произведения легенд, благодаря которым развитие джаза стало стремительным и ярким, о ком с уверенностью можно сказать: их наследие – бесценные музыкальные шедевры", – пояснила арт-директор джазового Клуба Игоря Бутмана Анна Костенкова.
Хедлайнер фестиваля – русская звезда американского джаза Алекс Сипягин, который на сегодняшний день является одним из самых востребованных джазовых трубачей в мире, и которому одинаково доступны как джазовая баллада, так и сложная авангардная композиция, а его технические возможности позволяют справляться с репертуаром любой сложности.
Еще одна участница фестиваля — Анна Бутурлина, одна из самых ярких джазовых певиц с особой манерой исполнения сложнейших композиций, чей тембр голоса проникает в самое сердце.
Также в клубном фестивале примет участие органное трио Владимира Нестеренко, который в разные годы играл со звездами американского и европейского джаза.

Джаз-клуб "Эссе"

Здесь уже седьмой год подряд с большим размахом отмечают профессиональный праздник — Международный день джаза. Вечером 30 апреля в "Эссе" обещают особенную программу.
"В этом году мы решили отметить музыкантов, отражающих наше время, новую эпоху. Философия события в его названии: "The new Era of Jazz". Целое поколение молодых музыкантов, которые не боятся экспериментировать, формируют звучание современного джаза. Мы хотим познакомить любителей джаза с героями нашего времени и по традиции собрать всю джазовую Москву под одной крышей", — рассказала представитель Джаз-клуба "Эссе" Анна Рогава.
Идея такого необычного джазового марафона возникла под влиянием изменений, которые пережили люди за последний год из-за пандемии коронавируса.

"Меняется мир и все его составляющие, так же и с джазовой музыкой: в наши дни она звучит совсем не так, как во времена, когда зарождалась. За прошедшее время на российской джазовой сцене возникло много интересных и неординарных проектов. Появилось целое поколение молодых музыкантов, которые не боятся экспериментировать и по одиночке или объединяясь в ансамбли создают новую эру джаз", — отмечают организаторы.

Это будет самый большой в России джазовый марафон, рассчитанный более чем на шесть часов, а выступления музыкантов пройдут на двух этажах клуба.
Вести его будет Андрей Липатов — создатель музыкального просветительского центра Lanote Education.
Участники фестиваля — музыканты, которым есть что рассказать слушателям. "Фьюжн, нью-джаз, Третье течение, джаз-рок, этно – это лишь малая часть стилей современной музыки, которые мы попытаемся объять за один вечер", — пообещали в Джаз-клубе "Эссе".
Музыкант Игорь Бутман (в центре) выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 01.05.2020
1 мая 2020, 16:43Doctor Jazz Party
Онлайн марафон Doctor Jazz Party: как это было
 
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