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Украинские силовики 24 раза за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики 24 раза за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики 24 раза за неделю нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу на РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:15
2021-04-30T17:15
яков осадчий
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Украинские силовики 24 раза за неделю нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.В ЛНР ранее заявили, что в период со 16 по 23 апреля зафиксировали 18 обстрелов со стороны украинских силовиков."Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 24 раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий.По его словам, украинские силовики открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении семи подконтрольных ЛНР населенных пунктов.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210429/peskov-1730505867.html
https://ria.ru/20210429/uslovie-1730463099.html
донбасс
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донецкая народная республика
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яков осадчий, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

Украинские силовики 24 раза за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

17:15 30.04.2021
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Украинские силовики 24 раза за неделю нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
В ЛНР ранее заявили, что в период со 16 по 23 апреля зафиксировали 18 обстрелов со стороны украинских силовиков.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 24 раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий.
По его словам, украинские силовики открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении семи подконтрольных ЛНР населенных пунктов.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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