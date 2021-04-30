https://ria.ru/20210430/donbass-1730740005.html

Украинские силовики 24 раза за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Украинские силовики 24 раза за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Украинские силовики 24 раза за неделю нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу на РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T17:15

2021-04-30T17:15

2021-04-30T17:15

яков осадчий

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Украинские силовики 24 раза за неделю нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.В ЛНР ранее заявили, что в период со 16 по 23 апреля зафиксировали 18 обстрелов со стороны украинских силовиков."Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 24 раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий.По его словам, украинские силовики открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении семи подконтрольных ЛНР населенных пунктов.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210429/peskov-1730505867.html

https://ria.ru/20210429/uslovie-1730463099.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире