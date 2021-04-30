https://ria.ru/20210430/donbass-1730714138.html

Силовики за неделю разместили 89 единиц техники в Донбассе, заявили в ДНР

Силовики за неделю разместили 89 единиц техники в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики за минувшую неделю разместили в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе 89 единиц военной техники, заявил пятницу журналистам... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:43

2021-04-30T15:43

2021-04-30T15:43

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские силовики за минувшую неделю разместили в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе 89 единиц военной техники, заявил пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено 89 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины, размещенных вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал Басурин.По его словам, среди выявленного вооружения украинских силовиков танки, гаубицы, зенитно-ракетные комплексы и бронетехника.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210429/donbass-1730554182.html

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ситуация в днр и лнр, днр, донбасс, донецкая народная республика, в мире