В ДНР приняли закон об обращении имущества украинских банков в республике
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСторонник самопровозглашенной Донецкой Народной республики на крыше центрального офиса "ПриватБанка". Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон, предусматривающий переход в собственность ДНР имущества украинских банков, и прекращение обязательств жителей республики перед ними, передает корреспондент РИА Новости.
"Представляю законопроект "Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины в собственность ДНР. Проект закона предусматривает порядок и последствия обращения в собственность ДНР имущества, находящегося в собственности банков Украины, что позволит использовать указанное имущество в интересах ДНР и ее граждан", - сообщил депутат Народного совета Максим Кныш.
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Он отметил, что законопроект направлен на защиту прав и свобод "граждан, имеющих обязательства перед банками Украины до прекращения их функционирования на территории ДНР". "В частности, предусматривается, что права требования банков Украины к гражданам по обязательствам, возникшим до 14 ноября 2014 года, прекращаются. Сделки о передаче прав требования банков Украины третьим лицам являются ничтожными. Прекращаются установленные до вступления в силу законопроекта ограничения прав граждан на движимое имущество по обязательствам перед банками Украины", - добавил Кныш.
Законопроект был принят депутатами единогласно. Он вступит в силу после подписания главой ДНР и публикации на сайте Народного совета.
В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая - и зарплаты бюджетникам.