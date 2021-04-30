https://ria.ru/20210430/delo-1730718550.html

В СК рассказали о деле тиктокера, пинавшего спецавто на незаконной акции

В СК рассказали о деле тиктокера, пинавшего спецавто на незаконной акции

Следователи завершили расследование дело против молодого человека, который повредил служебный автомобиль в ходе незаконной акции 23 января в Москве, сообщила... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:58

2021-04-30T15:58

2021-04-30T15:58

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следователи завершили расследование дело против молодого человека, который повредил служебный автомобиль в ходе незаконной акции 23 января в Москве, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о популярном TikTok-блогере Константине Лакееве (Kievskyyy). Официально его имя не раскрывается.По данным следствия, 23 января молодой человек, находясь на Цветном бульваре в центре Москвы, во время незаконной акции "грубо нарушал общественный порядок", а также "из хулиганских побуждений нанес повреждения служебному автомобилю".В Следственном комитете подчеркнули, что значительный объем следственных и процессуальных действий позволил "полностью изобличить фигуранта". Ему грозит вплоть до реального срока заключения.На видео, распространенном в сети, толпа протестующих во время несогласованной акции 23 января забрасывает снежками и пинает автомобиль со служебным номером АМР. В результате стычки в автомобиле выбили окно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.Несогласованные протестные акции в поддержку блогера прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел: о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям. Уже вынесены первые приговоры.

https://ria.ru/20210429/uchastnik-1730455438.html

https://ria.ru/20210422/inostrantsy-1729457646.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия