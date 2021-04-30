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В СК рассказали о деле тиктокера, пинавшего спецавто на незаконной акции
В СК рассказали о деле тиктокера, пинавшего спецавто на незаконной акции
Следователи завершили расследование дело против молодого человека, который повредил служебный автомобиль в ходе незаконной акции 23 января в Москве, сообщила... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:58
2021-04-30T15:58
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следователи завершили расследование дело против молодого человека, который повредил служебный автомобиль в ходе незаконной акции 23 января в Москве, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о популярном TikTok-блогере Константине Лакееве (Kievskyyy). Официально его имя не раскрывается.По данным следствия, 23 января молодой человек, находясь на Цветном бульваре в центре Москвы, во время незаконной акции "грубо нарушал общественный порядок", а также "из хулиганских побуждений нанес повреждения служебному автомобилю".В Следственном комитете подчеркнули, что значительный объем следственных и процессуальных действий позволил "полностью изобличить фигуранта". Ему грозит вплоть до реального срока заключения.На видео, распространенном в сети, толпа протестующих во время несогласованной акции 23 января забрасывает снежками и пинает автомобиль со служебным номером АМР. В результате стычки в автомобиле выбили окно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.Несогласованные протестные акции в поддержку блогера прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел: о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям. Уже вынесены первые приговоры.
https://ria.ru/20210429/uchastnik-1730455438.html
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В СК рассказали о деле тиктокера, пинавшего спецавто на незаконной акции

15:58 30.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции
Сотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следователи завершили расследование дело против молодого человека, который повредил служебный автомобиль в ходе незаконной акции 23 января в Москве, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о популярном TikTok-блогере Константине Лакееве (Kievskyyy). Официально его имя не раскрывается.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека 2002 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений... "умышленные повреждение имущества" и "хулиганство"... Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сказала Иванова.

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По данным следствия, 23 января молодой человек, находясь на Цветном бульваре в центре Москвы, во время незаконной акции "грубо нарушал общественный порядок", а также "из хулиганских побуждений нанес повреждения служебному автомобилю".
В Следственном комитете подчеркнули, что значительный объем следственных и процессуальных действий позволил "полностью изобличить фигуранта". Ему грозит вплоть до реального срока заключения.
На видео, распространенном в сети, толпа протестующих во время несогласованной акции 23 января забрасывает снежками и пинает автомобиль со служебным номером АМР. В результате стычки в автомобиле выбили окно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.
Несогласованные протестные акции в поддержку блогера прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел: о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям. Уже вынесены первые приговоры.
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