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В Красноярске возбудили дело после попытки мужчины похитить девочку
В Красноярске возбудили дело после попытки мужчины похитить девочку
СК возбудил дело после попытки мужчины похитить и утащить в гаражи девочку в Красноярске, ребенок смог вырваться, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:25
2021-04-30T12:25
2021-04-30T12:25
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. СК возбудил дело после попытки мужчины похитить и утащить в гаражи девочку в Красноярске, ребенок смог вырваться, сообщается на сайте СК РФ."В ходе предварительного следствия установлено, что 19 апреля около 9 часов утра неустановленный мужчина, находясь около дома, расположенного по адресу улица Пролетарская, дом 47, схватил малолетнюю девочку за руку и стал насильно уводить ее в сторону расположенных неподалеку гаражей. Во время движения девочка смогла ударить злоумышленника в глаз, и когда он ослабил руку, вырвалась и убежала", - говорится в сообщении.Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Похищение малолетней".Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лицо, причастное к его совершению.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, красноярск, происшествия