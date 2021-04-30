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В Красноярске возбудили дело после попытки мужчины похитить девочку
В Красноярске возбудили дело после попытки мужчины похитить девочку
СК возбудил дело после попытки мужчины похитить и утащить в гаражи девочку в Красноярске, ребенок смог вырваться, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:25
2021-04-30T12:25
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. СК возбудил дело после попытки мужчины похитить и утащить в гаражи девочку в Красноярске, ребенок смог вырваться, сообщается на сайте СК РФ."В ходе предварительного следствия установлено, что 19 апреля около 9 часов утра неустановленный мужчина, находясь около дома, расположенного по адресу улица Пролетарская, дом 47, схватил малолетнюю девочку за руку и стал насильно уводить ее в сторону расположенных неподалеку гаражей. Во время движения девочка смогла ударить злоумышленника в глаз, и когда он ослабил руку, вырвалась и убежала", - говорится в сообщении.Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Похищение малолетней".Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лицо, причастное к его совершению.
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россия
красноярский край
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россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, красноярск, происшествия

В Красноярске возбудили дело после попытки мужчины похитить девочку

12:25 30.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. СК возбудил дело после попытки мужчины похитить и утащить в гаражи девочку в Красноярске, ребенок смог вырваться, сообщается на сайте СК РФ.
"В ходе предварительного следствия установлено, что 19 апреля около 9 часов утра неустановленный мужчина, находясь около дома, расположенного по адресу улица Пролетарская, дом 47, схватил малолетнюю девочку за руку и стал насильно уводить ее в сторону расположенных неподалеку гаражей. Во время движения девочка смогла ударить злоумышленника в глаз, и когда он ослабил руку, вырвалась и убежала", - говорится в сообщении.
Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Похищение малолетней".
Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лицо, причастное к его совершению.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 23:09
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
 
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