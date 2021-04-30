https://ria.ru/20210430/delo-1730657745.html

В Красноярске возбудили дело после попытки мужчины похитить девочку

В Красноярске возбудили дело после попытки мужчины похитить девочку

СК возбудил дело после попытки мужчины похитить и утащить в гаражи девочку в Красноярске, ребенок смог вырваться, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:25

2021-04-30T12:25

2021-04-30T12:25

россия

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

красноярск

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. СК возбудил дело после попытки мужчины похитить и утащить в гаражи девочку в Красноярске, ребенок смог вырваться, сообщается на сайте СК РФ."В ходе предварительного следствия установлено, что 19 апреля около 9 часов утра неустановленный мужчина, находясь около дома, расположенного по адресу улица Пролетарская, дом 47, схватил малолетнюю девочку за руку и стал насильно уводить ее в сторону расположенных неподалеку гаражей. Во время движения девочка смогла ударить злоумышленника в глаз, и когда он ослабил руку, вырвалась и убежала", - говорится в сообщении.Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Похищение малолетней".Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лицо, причастное к его совершению.

https://ria.ru/20210410/pokhischenie-1727733912.html

россия

красноярский край

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, красноярск, происшествия