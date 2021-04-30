https://ria.ru/20210430/davka-1730701910.html

"Потом мы увидели тела". Очевидцы рассказали о давке в Израиле

"Потом мы увидели тела". Очевидцы рассказали о давке в Израиле

Израильская полиция не сразу среагировала на начавшуюся во время праздника Лаг Ба-Омер давку. Об этом газете "Гаарец" рассказали очевидцы. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:49

2021-04-30T14:49

2021-04-30T15:04

гибель людей при давке в израиле

израиль

в мире

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Израильская полиция не сразу среагировала на начавшуюся во время праздника Лаг Ба-Омер давку. Об этом газете "Гаарец" рассказали очевидцы."Все произошло мгновенно: люди падали и давили друг друга. Это была катастрофа", — поделился участник мероприятия.Один из пострадавших отметил, что сотрудники полиции также были в замешательстве и не смогли вовремя среагировать."Полиция почему-то нас не выпускала, всех толкали, и людей просто затаптывали насмерть. Я не понял, что происходит, и потерял сознание", — вспомнил он.При этом, другой паломник рассказал, что люди всячески старались помогать сотрудникам экстренных служб."Я как раз уселся перекусить и услышал крики. Мы бросились на помощь, там были носилки с телами, и люди пытались их реанимировать прямо на ходу, — рассказал помогавший раненым очевидец Ави. — Потом мы увидели тела. Вначале их было штук десять. Потом гораздо больше". Многие очевидцы не сразу поняли, насколько опасной была ситуация."Был полный хаос. Я был там в тот миг, когда это случилось, и сперва подумал, что это пустяки, — рассказал мужчина по имени Шахар. — Но потом пошли носилки за носилками — без конца и края".Давка началась после обрушения трибуны в разгар торжества. В результате инцидента погибли более 40 человек, еще 150 пострадали.Праздник на горе Мерон стал первым массовым мероприятием в стране после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Всего, по данным полиции, на торжество пришли около ста тысяч паломников.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210430/davka-1730619799.html

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гибель людей при давке в израиле, израиль, в мире