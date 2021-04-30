Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210430/davka-1730701910.html
"Потом мы увидели тела". Очевидцы рассказали о давке в Израиле
"Потом мы увидели тела". Очевидцы рассказали о давке в Израиле
Израильская полиция не сразу среагировала на начавшуюся во время праздника Лаг Ба-Омер давку. Об этом газете "Гаарец" рассказали очевидцы. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:49
2021-04-30T15:04
гибель людей при давке в израиле
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730620825_0:276:3070:2003_1920x0_80_0_0_43a995d3de84193fe458d1b79fecdc4e.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Израильская полиция не сразу среагировала на начавшуюся во время праздника Лаг Ба-Омер давку. Об этом газете "Гаарец" рассказали очевидцы."Все произошло мгновенно: люди падали и давили друг друга. Это была катастрофа", — поделился участник мероприятия.Один из пострадавших отметил, что сотрудники полиции также были в замешательстве и не смогли вовремя среагировать."Полиция почему-то нас не выпускала, всех толкали, и людей просто затаптывали насмерть. Я не понял, что происходит, и потерял сознание", — вспомнил он.При этом, другой паломник рассказал, что люди всячески старались помогать сотрудникам экстренных служб."Я как раз уселся перекусить и услышал крики. Мы бросились на помощь, там были носилки с телами, и люди пытались их реанимировать прямо на ходу, — рассказал помогавший раненым очевидец Ави. — Потом мы увидели тела. Вначале их было штук десять. Потом гораздо больше". Многие очевидцы не сразу поняли, насколько опасной была ситуация."Был полный хаос. Я был там в тот миг, когда это случилось, и сперва подумал, что это пустяки, — рассказал мужчина по имени Шахар. — Но потом пошли носилки за носилками — без конца и края".Давка началась после обрушения трибуны в разгар торжества. В результате инцидента погибли более 40 человек, еще 150 пострадали.Праздник на горе Мерон стал первым массовым мероприятием в стране после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Всего, по данным полиции, на торжество пришли около ста тысяч паломников.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210430/davka-1730619799.html
https://ria.ru/20210430/davka-1730632329.html
https://ria.ru/20210430/gibel-1730617187.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730620825_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57f5e9869ca7d507583dbbc512698ca8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гибель людей при давке в израиле, израиль, в мире

"Потом мы увидели тела". Очевидцы рассказали о давке в Израиле

14:49 30.04.2021 (обновлено: 15:04 30.04.2021)
 
© REUTERS / Ronen Zvulun На месте смертельной давки, возникшей при праздновании религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле
На месте смертельной давки, возникшей при праздновании религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Израильская полиция не сразу среагировала на начавшуюся во время праздника Лаг Ба-Омер давку. Об этом газете "Гаарец" рассказали очевидцы.
"Все произошло мгновенно: люди падали и давили друг друга. Это была катастрофа", — поделился участник мероприятия.
Первый массовый праздник на горе Мерон в Израиле после отмены антиковидных мер - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 09:29
Опубликовано видео с давкой во время религиозного праздника в Израиле
Один из пострадавших отметил, что сотрудники полиции также были в замешательстве и не смогли вовремя среагировать.
"Полиция почему-то нас не выпускала, всех толкали, и людей просто затаптывали насмерть. Я не понял, что происходит, и потерял сознание", — вспомнил он.
При этом, другой паломник рассказал, что люди всячески старались помогать сотрудникам экстренных служб.
"Я как раз уселся перекусить и услышал крики. Мы бросились на помощь, там были носилки с телами, и люди пытались их реанимировать прямо на ходу, — рассказал помогавший раненым очевидец Ави. — Потом мы увидели тела. Вначале их было штук десять. Потом гораздо больше".
Очевидцы и спецслужбы на месте смертельной давки, возникшей при праздновании религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 11:50Религия и мировоззрение
Давка в Израиле: почему религиозный праздник обернулся жертвами
Многие очевидцы не сразу поняли, насколько опасной была ситуация.
"Был полный хаос. Я был там в тот миг, когда это случилось, и сперва подумал, что это пустяки, — рассказал мужчина по имени Шахар. — Но потом пошли носилки за носилками — без конца и края".
Давка началась после обрушения трибуны в разгар торжества. В результате инцидента погибли более 40 человек, еще 150 пострадали.
Праздник на горе Мерон стал первым массовым мероприятием в стране после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Всего, по данным полиции, на торжество пришли около ста тысяч паломников.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Обрушение трибун во время религиозного праздника в Израиле, спровоцировавшее смертельную давку - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 09:14
Случаи массовой гибели людей на религиозных мероприятиях в 2010-2021 гг
 
Гибель людей при давке в ИзраилеИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
00:47Православные верующие встречают Великую субботу
Лента новостейМолния