https://ria.ru/20210430/chinovniki-1730788786.html
Российским чиновникам запретили иметь второе гражданство
Российским чиновникам запретили иметь второе гражданство
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете для государственных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом, соответствующий РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T23:49
2021-04-30T23:49
2021-04-30T23:49
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_2cf4c43dd83bbe78fca3bdd07506d5a7.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете для государственных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом ограничивается возможность занимать государственные и муниципальные должности в РФ "в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства". Также госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.Нормы о запрете касаются сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов РФ, председателя ЦБ, сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Ко второму чтению было уточнено, что данный запрет распространяется и на зампредов ЦБ.Кроме того, дипработники будут обязаны уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, которые позволяют им постоянно проживать за рубежом. Помимо этого, послом в иностранном государстве или представителем РФ при международной организации не может быть назначен россиянин со вторым гражданством или иностранным видом на жительство. В случае прекращения гражданства РФ посол или представитель отзываются со своей должности.В документе уточняется, что госслужащие, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.
https://ria.ru/20210430/chinovniki-1730784197.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_a44f2852e345bea40fb0fb440c60b9d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), центральный банк рф (цб рф), владимир путин, политика
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон о запрете для государственных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом ограничивается возможность занимать государственные и муниципальные должности в РФ "в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства". Также госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.
Нормы о запрете касаются сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов РФ, председателя ЦБ, сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Ко второму чтению было уточнено, что данный запрет распространяется и на зампредов ЦБ.
Кроме того, дипработники будут обязаны уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, которые позволяют им постоянно проживать за рубежом. Помимо этого, послом в иностранном государстве или представителем РФ при международной организации не может быть назначен россиянин со вторым гражданством или иностранным видом на жительство. В случае прекращения гражданства РФ посол или представитель отзываются со своей должности.
В документе уточняется, что госслужащие, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.