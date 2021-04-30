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Российским чиновникам запретили иметь второе гражданство
Российским чиновникам запретили иметь второе гражданство
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете для государственных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом, соответствующий РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T23:49
2021-04-30T23:49
россия
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владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете для государственных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом ограничивается возможность занимать государственные и муниципальные должности в РФ "в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства". Также госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.Нормы о запрете касаются сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов РФ, председателя ЦБ, сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Ко второму чтению было уточнено, что данный запрет распространяется и на зампредов ЦБ.Кроме того, дипработники будут обязаны уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, которые позволяют им постоянно проживать за рубежом. Помимо этого, послом в иностранном государстве или представителем РФ при международной организации не может быть назначен россиянин со вторым гражданством или иностранным видом на жительство. В случае прекращения гражданства РФ посол или представитель отзываются со своей должности.В документе уточняется, что госслужащие, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), центральный банк рф (цб рф), владимир путин, политика

Российским чиновникам запретили иметь второе гражданство

23:49 30.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете для государственных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом ограничивается возможность занимать государственные и муниципальные должности в РФ "в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства". Также госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.
Нормы о запрете касаются сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов РФ, председателя ЦБ, сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Ко второму чтению было уточнено, что данный запрет распространяется и на зампредов ЦБ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 22:26
Путин обязал чиновников сообщать об отсутствии российского гражданства
Кроме того, дипработники будут обязаны уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, которые позволяют им постоянно проживать за рубежом. Помимо этого, послом в иностранном государстве или представителем РФ при международной организации не может быть назначен россиянин со вторым гражданством или иностранным видом на жительство. В случае прекращения гражданства РФ посол или представитель отзываются со своей должности.
В документе уточняется, что госслужащие, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.
 
РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинПолитика
 
 
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