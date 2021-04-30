https://ria.ru/20210430/chinovniki-1730788786.html

Российским чиновникам запретили иметь второе гражданство

Российским чиновникам запретили иметь второе гражданство

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете для государственных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом, соответствующий РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T23:49

2021-04-30T23:49

2021-04-30T23:49

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

политика

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете для государственных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом ограничивается возможность занимать государственные и муниципальные должности в РФ "в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства". Также госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.Нормы о запрете касаются сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов РФ, председателя ЦБ, сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Ко второму чтению было уточнено, что данный запрет распространяется и на зампредов ЦБ.Кроме того, дипработники будут обязаны уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, которые позволяют им постоянно проживать за рубежом. Помимо этого, послом в иностранном государстве или представителем РФ при международной организации не может быть назначен россиянин со вторым гражданством или иностранным видом на жительство. В случае прекращения гражданства РФ посол или представитель отзываются со своей должности.В документе уточняется, что госслужащие, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.

https://ria.ru/20210430/chinovniki-1730784197.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), центральный банк рф (цб рф), владимир путин, политика