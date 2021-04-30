https://ria.ru/20210430/chinovniki-1730784197.html

Путин обязал чиновников сообщать об отсутствии российского гражданства

Путин обязал чиновников сообщать об отсутствии российского гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому работники госорганов или органов местного самоуправления обязаны сообщать работодателю об... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T22:26

2021-04-30T22:26

2021-04-30T22:26

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586422030_61:476:2658:1937_1920x0_80_0_0_27b2c8bf4fcfe6e09bbe081bedb047f6.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому работники госорганов или органов местного самоуправления обязаны сообщать работодателю об отсутствии гражданства РФ, наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительства.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в Трудовой кодекс.Согласно закону, работники госорганов или органов местного самоуправления будут обязаны сообщить работодателю о том, что не имеют гражданства РФ или имеют иностранное гражданство или подданство либо вид на жительство. Также работник должен будет сообщать в письменной форме о прекращении гражданства РФ. В этом случае трудовой договор с ним будет расторгнут.В пояснительной записке ранее отмечалось, что речь идет о должностях, для замещения которых требуется оформление допуска к гостайне, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами РФ.

https://ria.ru/20210414/pomoschnik-1728221289.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество