https://ria.ru/20210430/chinovniki-1730784197.html
Путин обязал чиновников сообщать об отсутствии российского гражданства
Путин обязал чиновников сообщать об отсутствии российского гражданства
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому работники госорганов или органов местного самоуправления обязаны сообщать работодателю об... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T22:26
2021-04-30T22:26
2021-04-30T22:26
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому работники госорганов или органов местного самоуправления обязаны сообщать работодателю об отсутствии гражданства РФ, наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительства.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в Трудовой кодекс.Согласно закону, работники госорганов или органов местного самоуправления будут обязаны сообщить работодателю о том, что не имеют гражданства РФ или имеют иностранное гражданство или подданство либо вид на жительство. Также работник должен будет сообщать в письменной форме о прекращении гражданства РФ. В этом случае трудовой договор с ним будет расторгнут.В пояснительной записке ранее отмечалось, что речь идет о должностях, для замещения которых требуется оформление допуска к гостайне, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами РФ.
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