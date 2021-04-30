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Чешский генерал раскритиковал власти за обвинения в адрес России
Чешский генерал раскритиковал власти за обвинения в адрес России
Чешские власти не предоставили убедительных доказательств своей версии событий во Врбетице с "участием агентов ГРУ", заявил РИА Новости бывший глава военной... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T09:42
2021-04-30T18:01
россия
минобороны чехии
андрей бабиш
милош земан
сергей лавров
главное разведывательное управление рф
мид чехии
москва
сирия
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ПРАГА, 30 апр — РИА Новости. Чешские власти не предоставили убедительных доказательств своей версии событий во Врбетице с "участием агентов ГРУ", заявил РИА Новости бывший глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор.Агенты должны были иметь местных помощниковВоенного удивило официальное объяснение событий правительством республики. "Я не говорю, что это неправда. Но мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это (взрывы на складах) сделали агенты ГРУ. То, что (Анатолий. — Прим. ред.) Чепига с (Александром. — Прим. ред.) Мишкиным были накануне взрывов в Остраве, — это задокументировано (в гостинице), но то, что они действительно были (на складах) во Врбетице, отрицают как представители фирмы Imex Group, так и ее адвокат", — пояснил Шандор.Его также поразило и то, что спустя почти семь лет после событий инцидента руководители правительства не привели в подтверждение столь громкой версии никаких доказательств."Если это (взрывы. — Прим. ред.) действительно сделали люди из ГРУ, то они должны были иметь помощников на складе и помощников на государственном уровне, которые сообщили бы им о том, что данная фирма собирается вывозить вооружение в Болгарию. Они ведь не могли прочитать об этом в "Комсомольской правде", не так ли?!" — пояснил экс-глава разведки.При этом генерал полагает, что Imex Group не смогла бы получить в 2014 году официального разрешения на экспорт вооружения в запрещенный регион. Он работал в этой сфере и знает, что госорганы строго следят за выдачей лицензий. Частным фирмам также категорически запрещен вывоз оружия в районы конфликтов — это контролируют МИД, спецслужбы и полиция."Я не верю тому, чтобы фирма Imex Group могла экспортировать вооружение на Украину. Возможно, она хотела отправить его этому болгарскому торговцу (Эмилиану Гебреву). Но ведь Болгария в 2014 году уже была членом НАТО и отправка туда оружия не давала поводов для беспокойства", — сказал Шандор.Власти Чехии, уверен он, ни в коем случае не позволили бы экспорт вооружения на Украину или в Сирию.Заявления властей делались в спешке и хаотичноГенерал отметил, что руководители чешского кабмина не были готовы сообщить общественности 17 апреля об инциденте и сделали заявления в спешке и хаотично. Бывший руководитель разведки не верит, что премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Гамачек узнали об этом в последний момент."Они вынуждены были выйти с этой информацией на пресс-конференцию вечером в субботу, потому что опасались утечки в СМИ &lt;...&gt; Что касается утечки важной информации, то в Чехии это, к сожалению, обычное дело", — сказал Шандор.Жалоба сенаторов в КС на Земана не имеет шансов на успехВоенный также затронул тему возможного обращения сенаторов в КС в связи с тем, что президент Милош Земан "раскрыл" в телевыступлении "живые" сведения из расследования дела. Генерал считает, что у них ничего не получится из-за отсутствия весомых аргументов, а главе республики следовало быть осторожнее в своем выступлении. Чехия, как отметил экс-глава разведки, находится в списке враждебных для России государств. "Думаю, что в этом российские политики немного переборщили. Понятно, что некоторые чешские фирмы и предприниматели будут в связи с этим иметь проблемы. Но это не станет (для Чехии) общенациональной трагедией. Посмотрим, насколько далеко представители России захотят пойти с возможными санкциями и ограничениями", — сказал он.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что список недружественных стран, которым запретят нанимать россиян в дипмиссии, формируется. Перечень скоро опубликуют.В интервью РИА Новости Лавров сообщил, что Москва не будет огульно записывать в "недружественные" любую страну, решение будет предварять глубокий анализ. Со временем список могут пересмотреть.Взаимные претензии еще не исчерпаныШандор высказал предположение, что российские и чешские политики еще не исчерпали возможные взаимные претензии. Сейчас стороны сошлись на определенном числе людей в посольствах, которое "невелико".Также генерал не исключил и дальнейшей эскалации отношений двух стран. Он напомнил, что до конца мая сотрудники российского представительства покинут Прагу."Думаю, что обе стороны не могут быть полностью уверены в том, что ничего больше (в отношениях обеих стран) уже не будет происходить", — заключил военный.Обострение отношений России и ЧехииПрага 17 апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.В МИД Чехии потребовали от России вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.Словакия и страны Балтии из солидарности выслали сотрудников российских дипмиссий. Кроме того, США, Украина, Польша, Румыния и Болгария сделали аналогичные шаги. Москва отвечает зеркально.Президент республики Милош Земан 25 апреля обратился к согражданам. По его словам, существуют две версии инцидента во Врбетице: непрофессиональное обращение с содержимым складов со стороны его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы. Он призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Если участие российских агентов подтвердится, то Москва, по его словам, должна заплатить за это. Если же подозрение опровергнут, то "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии".
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россия, минобороны чехии, андрей бабиш, милош земан, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, мид чехии, москва, сирия, в мире

Чешский генерал раскритиковал власти за обвинения в адрес России

09:42 30.04.2021 (обновлено: 18:01 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 30 апр — РИА Новости. Чешские власти не предоставили убедительных доказательств своей версии событий во Врбетице с "участием агентов ГРУ", заявил РИА Новости бывший глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор.

Агенты должны были иметь местных помощников

Военного удивило официальное объяснение событий правительством республики.
"Я не говорю, что это неправда. Но мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это (взрывы на складах) сделали агенты ГРУ. То, что (Анатолий. — Прим. ред.) Чепига с (Александром. — Прим. ред.) Мишкиным были накануне взрывов в Остраве, — это задокументировано (в гостинице), но то, что они действительно были (на складах) во Врбетице, отрицают как представители фирмы Imex Group, так и ее адвокат", — пояснил Шандор.
Российские дипломаты в международном аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 08:00
Посол отсюда. Чего на самом деле добивается Чехия от России
Его также поразило и то, что спустя почти семь лет после событий инцидента руководители правительства не привели в подтверждение столь громкой версии никаких доказательств.
"Если это (взрывы. — Прим. ред.) действительно сделали люди из ГРУ, то они должны были иметь помощников на складе и помощников на государственном уровне, которые сообщили бы им о том, что данная фирма собирается вывозить вооружение в Болгарию. Они ведь не могли прочитать об этом в "Комсомольской правде", не так ли?!" — пояснил экс-глава разведки.
Кремлёвская набережная - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 12:23
В Кремле заявили, что не будут терпеть поведение Чехии
При этом генерал полагает, что Imex Group не смогла бы получить в 2014 году официального разрешения на экспорт вооружения в запрещенный регион. Он работал в этой сфере и знает, что госорганы строго следят за выдачей лицензий. Частным фирмам также категорически запрещен вывоз оружия в районы конфликтов — это контролируют МИД, спецслужбы и полиция.
"Я не верю тому, чтобы фирма Imex Group могла экспортировать вооружение на Украину. Возможно, она хотела отправить его этому болгарскому торговцу (Эмилиану Гебреву). Но ведь Болгария в 2014 году уже была членом НАТО и отправка туда оружия не давала поводов для беспокойства", — сказал Шандор.
Власти Чехии, уверен он, ни в коем случае не позволили бы экспорт вооружения на Украину или в Сирию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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Заявления властей делались в спешке и хаотично

Генерал отметил, что руководители чешского кабмина не были готовы сообщить общественности 17 апреля об инциденте и сделали заявления в спешке и хаотично. Бывший руководитель разведки не верит, что премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Гамачек узнали об этом в последний момент.
"Они вынуждены были выйти с этой информацией на пресс-конференцию вечером в субботу, потому что опасались утечки в СМИ <...> Что касается утечки важной информации, то в Чехии это, к сожалению, обычное дело", — сказал Шандор.
Города мира. Прага - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 23:00
В Чехии прошли антироссийские митинги

Жалоба сенаторов в КС на Земана не имеет шансов на успех

Военный также затронул тему возможного обращения сенаторов в КС в связи с тем, что президент Милош Земан "раскрыл" в телевыступлении "живые" сведения из расследования дела. Генерал считает, что у них ничего не получится из-за отсутствия весомых аргументов, а главе республики следовало быть осторожнее в своем выступлении.

"Думаю, что он напрасно вернул в игру первоначальную версию следствия о неосторожном обращении работников склада с вооружением, потому что никто уже это на самом деле не расследует", — пояснил Шандор.

Чехия, как отметил экс-глава разведки, находится в списке враждебных для России государств.
"Думаю, что в этом российские политики немного переборщили. Понятно, что некоторые чешские фирмы и предприниматели будут в связи с этим иметь проблемы. Но это не станет (для Чехии) общенациональной трагедией. Посмотрим, насколько далеко представители России захотят пойти с возможными санкциями и ограничениями", — сказал он.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что список недружественных стран, которым запретят нанимать россиян в дипмиссии, формируется. Перечень скоро опубликуют.
В интервью РИА Новости Лавров сообщил, что Москва не будет огульно записывать в "недружественные" любую страну, решение будет предварять глубокий анализ. Со временем список могут пересмотреть.
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 17:22
МИД Германии поддержал высылку российских дипломатов из Чехии и Словакии

Взаимные претензии еще не исчерпаны

Шандор высказал предположение, что российские и чешские политики еще не исчерпали возможные взаимные претензии. Сейчас стороны сошлись на определенном числе людей в посольствах, которое "невелико".

"Семь дипломатов — это совсем мало. А то, что посольство Чехии в Москве будет лишено возможности принимать на работу местных, российских, граждан — это для нас большая проблема, которая означает, что придется направлять для технической работы в Москву людей из Чехии, что обойдется значительно дороже", — пояснил он.

Также генерал не исключил и дальнейшей эскалации отношений двух стран. Он напомнил, что до конца мая сотрудники российского представительства покинут Прагу.
"Думаю, что обе стороны не могут быть полностью уверены в том, что ничего больше (в отношениях обеих стран) уже не будет происходить", — заключил военный.
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Пушков назвал сообщения о российском следе во взрывах в Чехии мешком дыма

Обострение отношений России и Чехии

Прага 17 апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.
В МИД Чехии потребовали от России вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.
Словакия и страны Балтии из солидарности выслали сотрудников российских дипмиссий. Кроме того, США, Украина, Польша, Румыния и Болгария сделали аналогичные шаги. Москва отвечает зеркально.
Президент республики Милош Земан 25 апреля обратился к согражданам. По его словам, существуют две версии инцидента во Врбетице: непрофессиональное обращение с содержимым складов со стороны его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы.
Он призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Если участие российских агентов подтвердится, то Москва, по его словам, должна заплатить за это. Если же подозрение опровергнут, то "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии".
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 17:23
Слуцкий призвал Чехию извиниться перед Россией
 
РоссияМинобороны ЧехииАндрей БабишМилош ЗеманСергей ЛавровГлавное разведывательное управление РФМИД ЧехииМоскваСирияВ мире
 
 
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