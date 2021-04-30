https://ria.ru/20210430/chekhiya-1730621695.html

Чешский генерал раскритиковал власти за обвинения в адрес России

Чешский генерал раскритиковал власти за обвинения в адрес России

Чешские власти не предоставили убедительных доказательств своей версии событий во Врбетице с "участием агентов ГРУ", заявил РИА Новости бывший глава военной... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T09:42

2021-04-30T09:42

2021-04-30T18:01

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ПРАГА, 30 апр — РИА Новости. Чешские власти не предоставили убедительных доказательств своей версии событий во Врбетице с "участием агентов ГРУ", заявил РИА Новости бывший глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор.Агенты должны были иметь местных помощниковВоенного удивило официальное объяснение событий правительством республики. "Я не говорю, что это неправда. Но мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это (взрывы на складах) сделали агенты ГРУ. То, что (Анатолий. — Прим. ред.) Чепига с (Александром. — Прим. ред.) Мишкиным были накануне взрывов в Остраве, — это задокументировано (в гостинице), но то, что они действительно были (на складах) во Врбетице, отрицают как представители фирмы Imex Group, так и ее адвокат", — пояснил Шандор.Его также поразило и то, что спустя почти семь лет после событий инцидента руководители правительства не привели в подтверждение столь громкой версии никаких доказательств."Если это (взрывы. — Прим. ред.) действительно сделали люди из ГРУ, то они должны были иметь помощников на складе и помощников на государственном уровне, которые сообщили бы им о том, что данная фирма собирается вывозить вооружение в Болгарию. Они ведь не могли прочитать об этом в "Комсомольской правде", не так ли?!" — пояснил экс-глава разведки.При этом генерал полагает, что Imex Group не смогла бы получить в 2014 году официального разрешения на экспорт вооружения в запрещенный регион. Он работал в этой сфере и знает, что госорганы строго следят за выдачей лицензий. Частным фирмам также категорически запрещен вывоз оружия в районы конфликтов — это контролируют МИД, спецслужбы и полиция."Я не верю тому, чтобы фирма Imex Group могла экспортировать вооружение на Украину. Возможно, она хотела отправить его этому болгарскому торговцу (Эмилиану Гебреву). Но ведь Болгария в 2014 году уже была членом НАТО и отправка туда оружия не давала поводов для беспокойства", — сказал Шандор.Власти Чехии, уверен он, ни в коем случае не позволили бы экспорт вооружения на Украину или в Сирию.Заявления властей делались в спешке и хаотичноГенерал отметил, что руководители чешского кабмина не были готовы сообщить общественности 17 апреля об инциденте и сделали заявления в спешке и хаотично. Бывший руководитель разведки не верит, что премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Гамачек узнали об этом в последний момент."Они вынуждены были выйти с этой информацией на пресс-конференцию вечером в субботу, потому что опасались утечки в СМИ <...> Что касается утечки важной информации, то в Чехии это, к сожалению, обычное дело", — сказал Шандор.Жалоба сенаторов в КС на Земана не имеет шансов на успехВоенный также затронул тему возможного обращения сенаторов в КС в связи с тем, что президент Милош Земан "раскрыл" в телевыступлении "живые" сведения из расследования дела. Генерал считает, что у них ничего не получится из-за отсутствия весомых аргументов, а главе республики следовало быть осторожнее в своем выступлении. Чехия, как отметил экс-глава разведки, находится в списке враждебных для России государств. "Думаю, что в этом российские политики немного переборщили. Понятно, что некоторые чешские фирмы и предприниматели будут в связи с этим иметь проблемы. Но это не станет (для Чехии) общенациональной трагедией. Посмотрим, насколько далеко представители России захотят пойти с возможными санкциями и ограничениями", — сказал он.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что список недружественных стран, которым запретят нанимать россиян в дипмиссии, формируется. Перечень скоро опубликуют.В интервью РИА Новости Лавров сообщил, что Москва не будет огульно записывать в "недружественные" любую страну, решение будет предварять глубокий анализ. Со временем список могут пересмотреть.Взаимные претензии еще не исчерпаныШандор высказал предположение, что российские и чешские политики еще не исчерпали возможные взаимные претензии. Сейчас стороны сошлись на определенном числе людей в посольствах, которое "невелико".Также генерал не исключил и дальнейшей эскалации отношений двух стран. Он напомнил, что до конца мая сотрудники российского представительства покинут Прагу."Думаю, что обе стороны не могут быть полностью уверены в том, что ничего больше (в отношениях обеих стран) уже не будет происходить", — заключил военный.Обострение отношений России и ЧехииПрага 17 апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.В МИД Чехии потребовали от России вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.Словакия и страны Балтии из солидарности выслали сотрудников российских дипмиссий. Кроме того, США, Украина, Польша, Румыния и Болгария сделали аналогичные шаги. Москва отвечает зеркально.Президент республики Милош Земан 25 апреля обратился к согражданам. По его словам, существуют две версии инцидента во Врбетице: непрофессиональное обращение с содержимым складов со стороны его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы. Он призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Если участие российских агентов подтвердится, то Москва, по его словам, должна заплатить за это. Если же подозрение опровергнут, то "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии".

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https://ria.ru/20210428/lavrov-1730262393.html

https://ria.ru/20210429/chekhiya-1730592316.html

https://ria.ru/20210427/diplomaty-1730184249.html

https://ria.ru/20210425/vzryvy-1729849284.html

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