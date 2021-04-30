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В Москве завершился традиционный месячник весеннего благоустройства

В Москве завершился традиционный месячник весеннего благоустройства

Традиционный месячник весеннего благоустройства в Москве завершен, городские службы выполнили более 50 видов работ, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T08:20

2021-04-30T08:20

2021-04-30T08:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Традиционный месячник весеннего благоустройства в Москве завершен, городские службы выполнили более 50 видов работ, сообщается на сайте мэра столицы."Традиционный месячник весеннего благоустройства завершен. Несмотря на поздний сход снега, уборка города проходила в соответствии с утвержденным графиком. За прошедший месяц городские службы выполнили более 50 видов работ. В порядок привели все без исключения городские территории и объекты — от крупных инженерных сооружений, памятников монументального искусства до дворовых территорий, фасадов зданий", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы в правительстве столицы Петра Бирюкова.Отмечается, что апрель — главный месяц уборки и благоустройства. Перед коммунальщиками стояла колоссальная задача: за 30 дней отмыть все без исключения городские объекты, начиная от крупных инженерных сооружений, заканчивая дворами и фасадами домов.Кроме того, особое внимание во время весенней уборки уделялось памятникам и монументам. Коммунальные службы почистили более тысячи таких объектов по всей Москве. Также к открытию нового сезона готовили фонтаны. Еще зимой в коллекторах отремонтировали насосы, фильтры, подсветку, коммуникации и гидравлику. С приходом тепла фонтаны чистили от загрязнений, промывали водой и шампунем.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Большая уборка: в Москве отмывают памятники и фонтаны после зимы В столице продолжается большая уборка. Моют элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводят в порядок фасады и цоколи зданий, отмывают памятники и фонтаны. 2021-04-30T08:20 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество