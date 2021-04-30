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В Москве завершился традиционный месячник весеннего благоустройства
В Москве завершился традиционный месячник весеннего благоустройства
Традиционный месячник весеннего благоустройства в Москве завершен, городские службы выполнили более 50 видов работ, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:20
2021-04-30T08:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Традиционный месячник весеннего благоустройства в Москве завершен, городские службы выполнили более 50 видов работ, сообщается на сайте мэра столицы."Традиционный месячник весеннего благоустройства завершен. Несмотря на поздний сход снега, уборка города проходила в соответствии с утвержденным графиком. За прошедший месяц городские службы выполнили более 50 видов работ. В порядок привели все без исключения городские территории и объекты — от крупных инженерных сооружений, памятников монументального искусства до дворовых территорий, фасадов зданий", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы в правительстве столицы Петра Бирюкова.Отмечается, что апрель — главный месяц уборки и благоустройства. Перед коммунальщиками стояла колоссальная задача: за 30 дней отмыть все без исключения городские объекты, начиная от крупных инженерных сооружений, заканчивая дворами и фасадами домов.Кроме того, особое внимание во время весенней уборки уделялось памятникам и монументам. Коммунальные службы почистили более тысячи таких объектов по всей Москве. Также к открытию нового сезона готовили фонтаны. Еще зимой в коллекторах отремонтировали насосы, фильтры, подсветку, коммуникации и гидравлику. С приходом тепла фонтаны чистили от загрязнений, промывали водой и шампунем.
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Большая уборка: в Москве отмывают памятники и фонтаны после зимы
В столице продолжается большая уборка. Моют элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводят в порядок фасады и цоколи зданий, отмывают памятники и фонтаны.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

В Москве завершился традиционный месячник весеннего благоустройства

08:20 30.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы во время промывки памятника Владимиру Маяковскому
Сотрудник коммунальной службы во время промывки памятника Владимиру Маяковскому - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Традиционный месячник весеннего благоустройства в Москве завершен, городские службы выполнили более 50 видов работ, сообщается на сайте мэра столицы.
"Традиционный месячник весеннего благоустройства завершен. Несмотря на поздний сход снега, уборка города проходила в соответствии с утвержденным графиком. За прошедший месяц городские службы выполнили более 50 видов работ. В порядок привели все без исключения городские территории и объекты — от крупных инженерных сооружений, памятников монументального искусства до дворовых территорий, фасадов зданий", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы в правительстве столицы Петра Бирюкова.
Отмечается, что апрель — главный месяц уборки и благоустройства. Перед коммунальщиками стояла колоссальная задача: за 30 дней отмыть все без исключения городские объекты, начиная от крупных инженерных сооружений, заканчивая дворами и фасадами домов.
Кроме того, особое внимание во время весенней уборки уделялось памятникам и монументам. Коммунальные службы почистили более тысячи таких объектов по всей Москве. Также к открытию нового сезона готовили фонтаны. Еще зимой в коллекторах отремонтировали насосы, фильтры, подсветку, коммуникации и гидравлику. С приходом тепла фонтаны чистили от загрязнений, промывали водой и шампунем.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
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