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Байден рассказал о мерах по решению кризиса на границе с Мексикой
Байден рассказал о мерах по решению кризиса на границе с Мексикой
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его администрация принимает срочные меры для разрешения сложившейся кризисной ситуации на границе с... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:58
2021-04-30T14:58
дональд трамп
джо байден
мексика
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его администрация принимает срочные меры для разрешения сложившейся кризисной ситуации на границе с Мексикой, и предостерег нелегальных мигрантов от отправки своих детей в США."В настоящий момент принимаются экстренные меры. К примеру, месяц назад у нас под стражей содержались тысячи детей, в местах, где они не должны находиться. Нам удалось добиться резкого снижения их числа", - сказал Байден в интервью телеканалу NBC.Он также призвал нелегальных мигрантов не отправлять своих несовершеннолетних детей в США. "Не отправляйте их, и точка. Они подвергают себя риску, преодолевая этот длинный путь", - указал Байден, добавив, что теперь мигранты могут подавать заявления на гражданство США онлайн.Байден начал работу на посту президента США с того, что приступил к сворачиванию инициатив и ограничений в сфере иммиграции, введенных его предшественником Дональдом Трампом. В ожидании послабления тысячи мигрантов направились в США, власти признали ситуацию на южной границе кризисной.
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дональд трамп, джо байден, мексика, сша, в мире

Байден рассказал о мерах по решению кризиса на границе с Мексикой

14:58 30.04.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его администрация принимает срочные меры для разрешения сложившейся кризисной ситуации на границе с Мексикой, и предостерег нелегальных мигрантов от отправки своих детей в США.
"В настоящий момент принимаются экстренные меры. К примеру, месяц назад у нас под стражей содержались тысячи детей, в местах, где они не должны находиться. Нам удалось добиться резкого снижения их числа", - сказал Байден в интервью телеканалу NBC.
Он также призвал нелегальных мигрантов не отправлять своих несовершеннолетних детей в США. "Не отправляйте их, и точка. Они подвергают себя риску, преодолевая этот длинный путь", - указал Байден, добавив, что теперь мигранты могут подавать заявления на гражданство США онлайн.
Байден начал работу на посту президента США с того, что приступил к сворачиванию инициатив и ограничений в сфере иммиграции, введенных его предшественником Дональдом Трампом. В ожидании послабления тысячи мигрантов направились в США, власти признали ситуацию на южной границе кризисной.
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