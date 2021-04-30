https://ria.ru/20210430/bayden-1730704033.html

Байден рассказал о мерах по решению кризиса на границе с Мексикой

Байден рассказал о мерах по решению кризиса на границе с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его администрация принимает срочные меры для разрешения сложившейся кризисной ситуации на границе с... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:58

2021-04-30T14:58

2021-04-30T14:58

дональд трамп

джо байден

мексика

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его администрация принимает срочные меры для разрешения сложившейся кризисной ситуации на границе с Мексикой, и предостерег нелегальных мигрантов от отправки своих детей в США."В настоящий момент принимаются экстренные меры. К примеру, месяц назад у нас под стражей содержались тысячи детей, в местах, где они не должны находиться. Нам удалось добиться резкого снижения их числа", - сказал Байден в интервью телеканалу NBC.Он также призвал нелегальных мигрантов не отправлять своих несовершеннолетних детей в США. "Не отправляйте их, и точка. Они подвергают себя риску, преодолевая этот длинный путь", - указал Байден, добавив, что теперь мигранты могут подавать заявления на гражданство США онлайн.Байден начал работу на посту президента США с того, что приступил к сворачиванию инициатив и ограничений в сфере иммиграции, введенных его предшественником Дональдом Трампом. В ожидании послабления тысячи мигрантов направились в США, власти признали ситуацию на южной границе кризисной.

https://ria.ru/20210401/migranty-1603870411.html

мексика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, мексика, сша, в мире