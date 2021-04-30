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Протестующие прервали выступление Байдена в Джорджии
Протестующие прервали выступление Байдена в Джорджии
Протестующие прервали выступление президента США Джо Байдена в Джорджии призывами закрыть частные пенитенциарные учреждения, сообщает Newsweek. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:08
2021-04-30T15:18
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Протестующие прервали выступление президента США Джо Байдена в Джорджии призывами закрыть частные пенитенциарные учреждения, сообщает Newsweek.Байден выступил перед сторонниками в сотый день своего президентства и говорил о достижениях и планах на будущее.Вскоре после того, как он начал речь, протестующие стали выкрикивать: "Прекратите задержания немедленно!" и "Ликвидируйте иммиграционно-таможенную полицию!" Президент попытался продолжить выступление, но выкрики не прекращались."Я согласен с вами. Я работаю над этим. Дайте мне еще пять дней", — ответил на это Байден.Собравшимся он пояснил, что протестующие выступают против частных тюрем."Частных тюрем не должно существовать, точка. Никаких, точка. Они говорят об этом, о частных центрах задержания. Их не должно существовать, и мы работаем над тем, чтобы закрыть их все. &lt;...&gt; Я вам обещаю", — заявил президент и продолжил речь.Практически сразу после прихода к власти Байден подписал указ, предписывающий генпрокурору не возобновлять контракты с частными тюрьмами, которые, по его словам, "менее человечны и менее безопасны", чем государственные.
https://ria.ru/20210430/bayden-1730630009.html
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джо байден, джорджия, сша, в мире

Протестующие прервали выступление Байдена в Джорджии

14:08 30.04.2021 (обновлено: 15:18 30.04.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Протестующие прервали выступление президента США Джо Байдена в Джорджии призывами закрыть частные пенитенциарные учреждения, сообщает Newsweek.
Байден выступил перед сторонниками в сотый день своего президентства и говорил о достижениях и планах на будущее.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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Вскоре после того, как он начал речь, протестующие стали выкрикивать: "Прекратите задержания немедленно!" и "Ликвидируйте иммиграционно-таможенную полицию!" Президент попытался продолжить выступление, но выкрики не прекращались.
"Я согласен с вами. Я работаю над этим. Дайте мне еще пять дней", — ответил на это Байден.
Собравшимся он пояснил, что протестующие выступают против частных тюрем.
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"Частных тюрем не должно существовать, точка. Никаких, точка. Они говорят об этом, о частных центрах задержания. Их не должно существовать, и мы работаем над тем, чтобы закрыть их все. <...> Я вам обещаю", — заявил президент и продолжил речь.
Практически сразу после прихода к власти Байден подписал указ, предписывающий генпрокурору не возобновлять контракты с частными тюрьмами, которые, по его словам, "менее человечны и менее безопасны", чем государственные.
 
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