https://ria.ru/20210430/bayden-1730688590.html
Протестующие прервали выступление Байдена в Джорджии
Протестующие прервали выступление Байдена в Джорджии
Протестующие прервали выступление президента США Джо Байдена в Джорджии призывами закрыть частные пенитенциарные учреждения, сообщает Newsweek. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:08
2021-04-30T14:08
2021-04-30T15:18
джо байден
джорджия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728520383_0:224:3070:1951_1920x0_80_0_0_4e96115552ccd000cfc9e358e6afaa66.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Протестующие прервали выступление президента США Джо Байдена в Джорджии призывами закрыть частные пенитенциарные учреждения, сообщает Newsweek.Байден выступил перед сторонниками в сотый день своего президентства и говорил о достижениях и планах на будущее.Вскоре после того, как он начал речь, протестующие стали выкрикивать: "Прекратите задержания немедленно!" и "Ликвидируйте иммиграционно-таможенную полицию!" Президент попытался продолжить выступление, но выкрики не прекращались."Я согласен с вами. Я работаю над этим. Дайте мне еще пять дней", — ответил на это Байден.Собравшимся он пояснил, что протестующие выступают против частных тюрем."Частных тюрем не должно существовать, точка. Никаких, точка. Они говорят об этом, о частных центрах задержания. Их не должно существовать, и мы работаем над тем, чтобы закрыть их все. <...> Я вам обещаю", — заявил президент и продолжил речь.Практически сразу после прихода к власти Байден подписал указ, предписывающий генпрокурору не возобновлять контракты с частными тюрьмами, которые, по его словам, "менее человечны и менее безопасны", чем государственные.
https://ria.ru/20210430/bayden-1730630009.html
https://ria.ru/20210430/bayden-1730620073.html
джорджия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728520383_331:183:2818:2048_1920x0_80_0_0_57ad3d262cb73a2c75480672219c07ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, джорджия, сша, в мире
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Протестующие прервали выступление президента США Джо Байдена
в Джорджии
призывами закрыть частные пенитенциарные учреждения, сообщает Newsweek
.
Байден выступил перед сторонниками в сотый день своего президентства и говорил о достижениях и планах на будущее.
Вскоре после того, как он начал речь, протестующие стали выкрикивать: "Прекратите задержания немедленно!" и "Ликвидируйте иммиграционно-таможенную полицию!" Президент попытался продолжить выступление, но выкрики не прекращались.
"Я согласен с вами. Я работаю над этим. Дайте мне еще пять дней", — ответил на это Байден.
Собравшимся он пояснил, что протестующие выступают против частных тюрем.
"Частных тюрем не должно существовать, точка. Никаких, точка. Они говорят об этом, о частных центрах задержания. Их не должно существовать, и мы работаем над тем, чтобы закрыть их все. <...> Я вам обещаю", — заявил президент и продолжил речь.
Практически сразу после прихода к власти Байден подписал указ, предписывающий генпрокурору не возобновлять контракты с частными тюрьмами, которые, по его словам, "менее человечны и менее безопасны", чем государственные.