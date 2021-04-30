https://ria.ru/20210430/bayden-1730630009.html
"У меня проблема": Байден не мог найти маску, которая была у него кармане
"У меня проблема": Байден не мог найти маску, которая была у него кармане
Американскому президенту Джо Байдену пришлось задержаться на сцене после своего выступления перед сторонниками в штате Джорджия, потому что он в течение 30... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:34
2021-04-30T10:34
2021-04-30T12:46
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Американскому президенту Джо Байдену пришлось задержаться на сцене после своего выступления перед сторонниками в штате Джорджия, потому что он в течение 30 секунд искал свою маску, которая все это время была у него в кармане, сообщает телеканал FOX News.Завершив свое выступление в городе Далут, Байден остался за кафедрой и начал листать страницы в своей папке, после этого проверил все вокруг себя. Через некоторое время на сцену вышли его жена и сенаторы от Джорджии Рафаэль Уорнок и Джон Оссофф.Байден обратился к ним: "Я не могу найти свою маску". Жена Байдена Джилл попробовала помочь ему с поиском, но тоже безрезультатно."Я ищу свою маску. У меня проблема", - сказал Байден, на этот раз уже обратившись к публике.Разрешить проблему удалось спустя полминуты, когда он поискал в кармане брюк. Найдя маску, он триумфально поднял ее вверх, чтобы показать собравшимся.
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джо байден, джорджия, в мире
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Американскому президенту Джо Байдену
пришлось задержаться на сцене после своего выступления перед сторонниками в штате Джорджия
, потому что он в течение 30 секунд искал свою маску, которая все это время была у него в кармане, сообщает телеканал FOX News
.
Завершив свое выступление в городе Далут, Байден остался за кафедрой и начал листать страницы в своей папке, после этого проверил все вокруг себя. Через некоторое время на сцену вышли его жена и сенаторы от Джорджии Рафаэль Уорнок и Джон Оссофф.
Байден обратился к ним: "Я не могу найти свою маску". Жена Байдена Джилл попробовала помочь ему с поиском, но тоже безрезультатно.
"Я ищу свою маску. У меня проблема", - сказал Байден, на этот раз уже обратившись к публике.
Разрешить проблему удалось спустя полминуты, когда он поискал в кармане брюк. Найдя маску, он триумфально поднял ее вверх, чтобы показать собравшимся.