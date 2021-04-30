Эксперт оценил первые сто дней работы Байдена на посту президента
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден неплохо справляется в первые сто дней работы на посту, но в стране остается много внутренних разногласий, и пока сложно сказать, в какой мере новая команда сможет преодолеть их, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк.
Байден 30 апреля сотый день работает на посту президента США после принесения присяги 20 января, для американской политики - это символический срок, когда новая администрация подводит первые итоги.
"В целом социально-экономическая обстановка в США достаточно стабильная, и это явный успех", - сказал Батюк РИА Новости.
Он отметил, что в США первые 100 дней Байдена оценивают достаточно позитивно, для чего есть определенные основания. "Рост экономики ускорился, Байдену удалось добиться принятия конгрессом новых широкомасштабных капиталовложений в экономику, очевидно, и в будущем это продолжится", - сказал Батюк.
Эксперт обратил внимание, что Байден указывает и на некоторые другие свои успехи, в частности, ускорение вакцинации населения.
"Сложно сказать, в какой мере Байден, точнее его команда, смогут преодолеть внутренние разногласия, которые сохраняются в американской политической системе, это вызов, с которым сталкиваются Соединенные Штаты Америки, правильней сейчас сказать – Разделенные Штаты Америки", - сказал Батюк.
Одной из проблем, на отсутствие решения которой пеняют любой администрации США, остается нелегальная миграция. Батюк убежден, что лично к Байдену на этом треке пока нет претензий. "Проблему на границе с Мексикой создал не Байден, нелегальная миграция существует не один десяток лет, большинство американцев пока не возлагают ответственность за эту проблему лично на Байдена", - сказал эксперт.
Во внешней политике Батюк обратил внимание на лучшее отношение к Байдену, чем к его предшественнику Дональду Трампу, в Европе. "Байден и его сторонники говорят о возрождении союзнических отношений между США и партнерами в Азии и особенно в Европе, определенные основания для этих заявлений есть, если пока не появилось байденомании, сопоставимой с небезызвестной обамаманией, которая существовала в Европе в 2009 году, но во всяком случае к нынешнему американскому президенту относятся в Европе более конструктивно, чем к его предшественнику", - сказал он.
"Существует достаточно серьезные социально-экономические проблемы, только будущее покажет, в какой мере Байден и его команда смогут внести свой вклад в их решение. Начало было достаточно неплохим", - заключил эксперт.