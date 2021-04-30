https://ria.ru/20210430/bayden-1730612441.html

Эксперт оценил первые сто дней работы Байдена на посту президента

Эксперт оценил первые сто дней работы Байдена на посту президента

Президент США Джо Байден неплохо справляется в первые сто дней работы на посту, но в стране остается много внутренних разногласий, и пока сложно сказать, в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T08:30

2021-04-30T08:30

2021-04-30T08:30

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владимир батюк

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден неплохо справляется в первые сто дней работы на посту, но в стране остается много внутренних разногласий, и пока сложно сказать, в какой мере новая команда сможет преодолеть их, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк.Байден 30 апреля сотый день работает на посту президента США после принесения присяги 20 января, для американской политики - это символический срок, когда новая администрация подводит первые итоги.Он отметил, что в США первые 100 дней Байдена оценивают достаточно позитивно, для чего есть определенные основания. "Рост экономики ускорился, Байдену удалось добиться принятия конгрессом новых широкомасштабных капиталовложений в экономику, очевидно, и в будущем это продолжится", - сказал Батюк.Эксперт обратил внимание, что Байден указывает и на некоторые другие свои успехи, в частности, ускорение вакцинации населения."Сложно сказать, в какой мере Байден, точнее его команда, смогут преодолеть внутренние разногласия, которые сохраняются в американской политической системе, это вызов, с которым сталкиваются Соединенные Штаты Америки, правильней сейчас сказать – Разделенные Штаты Америки", - сказал Батюк.Одной из проблем, на отсутствие решения которой пеняют любой администрации США, остается нелегальная миграция. Батюк убежден, что лично к Байдену на этом треке пока нет претензий. "Проблему на границе с Мексикой создал не Байден, нелегальная миграция существует не один десяток лет, большинство американцев пока не возлагают ответственность за эту проблему лично на Байдена", - сказал эксперт.Во внешней политике Батюк обратил внимание на лучшее отношение к Байдену, чем к его предшественнику Дональду Трампу, в Европе. "Байден и его сторонники говорят о возрождении союзнических отношений между США и партнерами в Азии и особенно в Европе, определенные основания для этих заявлений есть, если пока не появилось байденомании, сопоставимой с небезызвестной обамаманией, которая существовала в Европе в 2009 году, но во всяком случае к нынешнему американскому президенту относятся в Европе более конструктивно, чем к его предшественнику", - сказал он."Существует достаточно серьезные социально-экономические проблемы, только будущее покажет, в какой мере Байден и его команда смогут внести свой вклад в их решение. Начало было достаточно неплохим", - заключил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/1730539860.html

https://ria.ru/20210429/bayden-1730517135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, владимир батюк, дональд трамп, джо байден, европа, азия, сша