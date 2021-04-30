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ПСБ вошел в топ-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса
ПСБ вошел в топ-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса
ПАО "Промсвязьбанк" занял третье место в рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса и вошёл в топ-20 лучших инновационных банков и компаний для МСП в СНГ и... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:20
2021-04-30T14:20
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" занял третье место в рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса и вошёл в топ-20 лучших инновационных банков и компаний для МСП в СНГ и Закавказье по версии SME Banking Club, сообщает банк.Рейтинг составлен на основе оценки функциональных возможностей мобильных банков и изучения продуктов для МСП за 2020 год, а инновационность компаний оценивалась по количеству, практичности и своевременности внедренных инноваций.Как отметил вице-президент - директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса ПСБ Роман Гаврилов, специалисты банка провели масштабные исследования и встречи с клиентами с тем, чтобы определить, какие изменения были бы востребованы и максимально удовлетворяли потребностям пользователей мобильного банка (4+). Результатом стал его редизайн с одновременным улучшением пользовательского опыта.
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ вошел в топ-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса

14:20 30.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" занял третье место в рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса и вошёл в топ-20 лучших инновационных банков и компаний для МСП в СНГ и Закавказье по версии SME Banking Club, сообщает банк.
Рейтинг составлен на основе оценки функциональных возможностей мобильных банков и изучения продуктов для МСП за 2020 год, а инновационность компаний оценивалась по количеству, практичности и своевременности внедренных инноваций.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 18:14
Чистая прибыль ПСБ по РСБУ в I квартале составила 5,8 млрд рублей
Как отметил вице-президент - директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса ПСБ Роман Гаврилов, специалисты банка провели масштабные исследования и встречи с клиентами с тем, чтобы определить, какие изменения были бы востребованы и максимально удовлетворяли потребностям пользователей мобильного банка (4+). Результатом стал его редизайн с одновременным улучшением пользовательского опыта.
"Изменения не только получили положительный отклик среди наших клиентов, но и позволили нам подняться на четыре позиции в рейтинге - до третьего места по итогам 2020 года. Мы постоянно находимся в процессе поиска лучших технологичных решений, инновационных моделей, создаем для наших клиентов наиболее удобный и рабочий инструментарий, который в условиях современных реалий приобрел особую актуальность", — привели в банке слова Гаврилова.
 
Банк ПСБНовости компаний - Экономика
 
 
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