https://ria.ru/20210430/bank-1730693283.html

ПСБ вошел в топ-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса

ПСБ вошел в топ-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса

ПАО "Промсвязьбанк" занял третье место в рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса и вошёл в топ-20 лучших инновационных банков и компаний для МСП в СНГ и... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:20

2021-04-30T14:20

2021-04-30T14:20

банк псб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" занял третье место в рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса и вошёл в топ-20 лучших инновационных банков и компаний для МСП в СНГ и Закавказье по версии SME Banking Club, сообщает банк.Рейтинг составлен на основе оценки функциональных возможностей мобильных банков и изучения продуктов для МСП за 2020 год, а инновационность компаний оценивалась по количеству, практичности и своевременности внедренных инноваций.Как отметил вице-президент - директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса ПСБ Роман Гаврилов, специалисты банка провели масштабные исследования и встречи с клиентами с тем, чтобы определить, какие изменения были бы востребованы и максимально удовлетворяли потребностям пользователей мобильного банка (4+). Результатом стал его редизайн с одновременным улучшением пользовательского опыта.

https://ria.ru/20210415/pribyl-1728460102.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика