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В Уфе на остановке сгорел автобус

В Уфе на остановке сгорел автобус

Автобус загорелся на остановке общественного транспорта в Уфе, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:16

2021-04-30T11:16

2021-04-30T12:26

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфа

происшествия

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УФА, 30 апр – РИА Новости. Автобус загорелся на остановке общественного транспорта в Уфе, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.По данным ведомства, возгорание маршрутного автобуса марки НефАЗ произошло в 7.04 (5.04 мск) на улице Свободы в Уфе. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание в 7.21 (5.21 мск)."Погибших и пострадавших нет. На момент возгорания автобус находился на остановке общественного транспорта. Пассажиров в автобусе на момент возгорания не было. Водитель не пострадал", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.На месте работает дознаватель МЧС.

https://ria.ru/20210429/mototsiklist-1730438039.html

россия

уфа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия