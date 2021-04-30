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В Уфе на остановке сгорел автобус
В Уфе на остановке сгорел автобус
Автобус загорелся на остановке общественного транспорта в Уфе, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:16
2021-04-30T12:26
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
происшествия
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УФА, 30 апр – РИА Новости. Автобус загорелся на остановке общественного транспорта в Уфе, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.По данным ведомства, возгорание маршрутного автобуса марки НефАЗ произошло в 7.04 (5.04 мск) на улице Свободы в Уфе. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание в 7.21 (5.21 мск)."Погибших и пострадавших нет. На момент возгорания автобус находился на остановке общественного транспорта. Пассажиров в автобусе на момент возгорания не было. Водитель не пострадал", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.На месте работает дознаватель МЧС.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия

В Уфе на остановке сгорел автобус

11:16 30.04.2021 (обновлено: 12:26 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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УФА, 30 апр – РИА Новости. Автобус загорелся на остановке общественного транспорта в Уфе, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, возгорание маршрутного автобуса марки НефАЗ произошло в 7.04 (5.04 мск) на улице Свободы в Уфе. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание в 7.21 (5.21 мск).
"Погибших и пострадавших нет. На момент возгорания автобус находился на остановке общественного транспорта. Пассажиров в автобусе на момент возгорания не было. Водитель не пострадал", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
На месте работает дознаватель МЧС.
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