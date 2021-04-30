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Религиовед прокомментировал задержание владельца ИД "Умма" Эжаева

Религиовед прокомментировал задержание владельца ИД "Умма" Эжаева

Основатель мусульманского ИД "Умма" Асламбек Эжаев – "известный пропагандист ваххабитской идеологии", у которого уже были проблемы с законом, рассказал РИА... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:43

2021-04-30T12:43

2021-04-30T15:54

религия и мировоззрение

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

роман силантьев

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Основатель мусульманского ИД "Умма" Асламбек Эжаев – "известный пропагандист ваххабитской идеологии", у которого уже были проблемы с законом, рассказал РИА Новости религиовед Роман Силантьев, комментируя задержание Эжаева.Ранее СК и ФСБ сообщили, что Эжаев арестован в Москве по обвинению в финансировании террористической организации "Исламское государство"* на 34 миллиона рублей. ФСБ отмечает, что "Умма" – крупнейшее в РФ мусульманское издательство, часть издаваемой им литературы, "запрещенной министерством юстиции Российской Федерации, носит ваххабитский толк, экстремистский характер и пропагандирует идею "всемирного халифата".В августе 2020 года Красноглинский районный суд Самары признал экстремистскими материалами два комментария к Корану, изданные Эжаевым. Как отмечается на сайте Совета муфтиев России, после решения суда совет и Эжаев подали апелляционные жалобы, 26 января областным судом Самары было вынесено решение "по запрету известных русскоязычных толкований Благородного Писания".* Террористическая организация, запрещенная на территории России

москва

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Кадры задержания Асламбека Эжаева В Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о финансировании терроризма. 2021-04-30T12:43 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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