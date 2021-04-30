Религиовед прокомментировал задержание владельца ИД "Умма" Эжаева
12:43 30.04.2021 (обновлено: 15:54 30.04.2021)
© РИА Новости / ФСБ РФФСБ РФ задержала основателя крупнейшего в России мусульманского издательского дома "Умма" Асламбека Эжаева
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Основатель мусульманского ИД "Умма" Асламбек Эжаев – "известный пропагандист ваххабитской идеологии", у которого уже были проблемы с законом, рассказал РИА Новости религиовед Роман Силантьев, комментируя задержание Эжаева.
Ранее СК и ФСБ сообщили, что Эжаев арестован в Москве по обвинению в финансировании террористической организации "Исламское государство"* на 34 миллиона рублей. ФСБ отмечает, что "Умма" – крупнейшее в РФ мусульманское издательство, часть издаваемой им литературы, "запрещенной министерством юстиции Российской Федерации, носит ваххабитский толк, экстремистский характер и пропагандирует идею "всемирного халифата".
"Это известный пропагандист ваххабитской идеологии, у него уже были проблемы с законом в 2008 году, когда его привлекали к уголовной ответственности за публикацию экстремистских книг. Целый ряд выпущенных им книг запрещены за соответствующую пропаганду, а теперь еще выяснилось, что человек проспонсировал ИГИЛ*. Раньше он работал в Московском исламском институте, а потом перешел на работу в Совет муфтиев России, где курировал издательские проекты", - сказал Силантьев.
В августе 2020 года Красноглинский районный суд Самары признал экстремистскими материалами два комментария к Корану, изданные Эжаевым. Как отмечается на сайте Совета муфтиев России, после решения суда совет и Эжаев подали апелляционные жалобы, 26 января областным судом Самары было вынесено решение "по запрету известных русскоязычных толкований Благородного Писания".
* Террористическая организация, запрещенная на территории России