https://ria.ru/20210430/amerika-1730649675.html

"Расизм, угрозы, шантаж". Патрушев рассказал, есть ли демократия в США

"Расизм, угрозы, шантаж". Патрушев рассказал, есть ли демократия в США

Демократические страны не вмешиваются во внутренние дела других суверенных государств, а их новые власти не зачеркивают решения своих предшественников из-за... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:51

2021-04-30T11:51

2021-04-30T11:51

россия

николай патрушев

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572274072_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_959e303cb2558096ecf53c4d6f8e0e1a.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Демократические страны не вмешиваются во внутренние дела других суверенных государств, а их новые власти не зачеркивают решения своих предшественников из-за личного антагонизма - с учетом этих тезисов надо говорить, есть ли по-прежнему демократия в США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Демократические страны не занимаются шантажом и угрозами в адрес других суверенных государств, не вмешиваются в их внутренние дела. Они не нарушают международное право, не применяют военную силу и экономические санкции в обход ООН", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" в ответ на вопрос, можно ли сегодня назвать США демократией.По словам Патрушева, демократии не попирают права человека и не ограничивают свободу слова на своей территории и за рубежом."(Демократические страны – ред.) Не пытаются использовать расизм всех мастей для решения внутренних проблем, а также не переманивают экстремистов и террористов на свою сторону в геополитических целях. Не позволяют транснациональным корпорациям вмешиваться в работу правительства, навязывая стране и обществу собственные интересы, а тем более блокировать легитимного главу государства в соцсетях и СМИ", - отметил секретарь Совбеза РФ.По его словам, в демократических странах пришедшая к власти администрация "не дезавуирует решения своих предшественников лишь потому, что между ними сложился личный антагонизм"."Решайте сами, можно ли США сегодня назвать демократией", - резюмировал Патрушев.

https://ria.ru/20210423/amerika-1729500981.html

https://ria.ru/20210412/amerika-1727777818.html

https://ria.ru/20210418/baydenizm-1728727440.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай патрушев, сша, в мире