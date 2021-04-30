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"Расизм, угрозы, шантаж". Патрушев рассказал, есть ли демократия в США
"Расизм, угрозы, шантаж". Патрушев рассказал, есть ли демократия в США
Демократические страны не вмешиваются во внутренние дела других суверенных государств, а их новые власти не зачеркивают решения своих предшественников из-за... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:51
2021-04-30T11:51
россия
николай патрушев
сша
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Демократические страны не вмешиваются во внутренние дела других суверенных государств, а их новые власти не зачеркивают решения своих предшественников из-за личного антагонизма - с учетом этих тезисов надо говорить, есть ли по-прежнему демократия в США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Демократические страны не занимаются шантажом и угрозами в адрес других суверенных государств, не вмешиваются в их внутренние дела. Они не нарушают международное право, не применяют военную силу и экономические санкции в обход ООН", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" в ответ на вопрос, можно ли сегодня назвать США демократией.По словам Патрушева, демократии не попирают права человека и не ограничивают свободу слова на своей территории и за рубежом."(Демократические страны – ред.) Не пытаются использовать расизм всех мастей для решения внутренних проблем, а также не переманивают экстремистов и террористов на свою сторону в геополитических целях. Не позволяют транснациональным корпорациям вмешиваться в работу правительства, навязывая стране и обществу собственные интересы, а тем более блокировать легитимного главу государства в соцсетях и СМИ", - отметил секретарь Совбеза РФ.По его словам, в демократических странах пришедшая к власти администрация "не дезавуирует решения своих предшественников лишь потому, что между ними сложился личный антагонизм"."Решайте сами, можно ли США сегодня назвать демократией", - резюмировал Патрушев.
https://ria.ru/20210423/amerika-1729500981.html
https://ria.ru/20210412/amerika-1727777818.html
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россия, николай патрушев, сша, в мире

"Расизм, угрозы, шантаж". Патрушев рассказал, есть ли демократия в США

11:51 30.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкПротестующие на улице в Миннеаполисе
Протестующие на улице в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Демократические страны не вмешиваются во внутренние дела других суверенных государств, а их новые власти не зачеркивают решения своих предшественников из-за личного антагонизма - с учетом этих тезисов надо говорить, есть ли по-прежнему демократия в США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Демократические страны не занимаются шантажом и угрозами в адрес других суверенных государств, не вмешиваются в их внутренние дела. Они не нарушают международное право, не применяют военную силу и экономические санкции в обход ООН", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" в ответ на вопрос, можно ли сегодня назвать США демократией.
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По словам Патрушева, демократии не попирают права человека и не ограничивают свободу слова на своей территории и за рубежом.
"(Демократические страны – ред.) Не пытаются использовать расизм всех мастей для решения внутренних проблем, а также не переманивают экстремистов и террористов на свою сторону в геополитических целях. Не позволяют транснациональным корпорациям вмешиваться в работу правительства, навязывая стране и обществу собственные интересы, а тем более блокировать легитимного главу государства в соцсетях и СМИ", - отметил секретарь Совбеза РФ.
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По его словам, в демократических странах пришедшая к власти администрация "не дезавуирует решения своих предшественников лишь потому, что между ними сложился личный антагонизм".
"Решайте сами, можно ли США сегодня назвать демократией", - резюмировал Патрушев.
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