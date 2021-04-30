"Расизм, угрозы, шантаж". Патрушев рассказал, есть ли демократия в США
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Демократические страны не вмешиваются во внутренние дела других суверенных государств, а их новые власти не зачеркивают решения своих предшественников из-за личного антагонизма - с учетом этих тезисов надо говорить, есть ли по-прежнему демократия в США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Демократические страны не занимаются шантажом и угрозами в адрес других суверенных государств, не вмешиваются в их внутренние дела. Они не нарушают международное право, не применяют военную силу и экономические санкции в обход ООН", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" в ответ на вопрос, можно ли сегодня назвать США демократией.
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По словам Патрушева, демократии не попирают права человека и не ограничивают свободу слова на своей территории и за рубежом.
"(Демократические страны – ред.) Не пытаются использовать расизм всех мастей для решения внутренних проблем, а также не переманивают экстремистов и террористов на свою сторону в геополитических целях. Не позволяют транснациональным корпорациям вмешиваться в работу правительства, навязывая стране и обществу собственные интересы, а тем более блокировать легитимного главу государства в соцсетях и СМИ", - отметил секретарь Совбеза РФ.
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По его словам, в демократических странах пришедшая к власти администрация "не дезавуирует решения своих предшественников лишь потому, что между ними сложился личный антагонизм".
"Решайте сами, можно ли США сегодня назвать демократией", - резюмировал Патрушев.
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