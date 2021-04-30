https://ria.ru/20210430/amerika-1730644762.html

России ни к чему подрывать государственность США, заявил Патрушев

России ни к чему подрывать государственность США, заявил Патрушев

России ни к чему подрывать основы государственности США, это делают сами американские элиты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:31

2021-04-30T11:31

2021-04-30T11:35

россия

николай патрушев

сша

политика

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. России ни к чему подрывать основы государственности США, это делают сами американские элиты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.На вопрос, как Патрушев относится к одной из ключевых претензий США, что Россия якобы подрывала основы американской демократии, Патрушев ответил: "Нам это ни к чему"."Например, когда используют уличные движения в своих интересах. Заигрывают с маргиналами, которые под благородными лозунгами грабят магазины. Вот, например, движение Black Lives Matter ранее объявило о создании "Штата Джорджа Флойда", куда запретят вход белым, а полицейские функции возьмут на себя местные бандитские группировки. Как думаете, может подобное происходить в здоровом и процветающем государстве?" - добавил Патрушев."Вашингтон десятилетиями трубил на весь мир о приверженности высоким моральным ценностям. А на деле проводил политику, которая с этими лозунгами ничего общего не имеет", - отметил Патрушев.Суверенные государства, чьи правительства пользовались поддержкой своих народов, просто уничтожались, добавил он. "И кто приходил на их руины? Радикалы, экстремисты, а нередко откровенные бандиты, готовые за плату присягнуть на верность властям США, выполнять их указания и за это получать от них признание своей легитимности", - добавил Патрушев.По его словам, примеры перед глазами - за годы присутствия США в Афганистане ситуация там ухудшилась, американцы разгромили Ирак, Ливию, попытались проделать то же самое с Сирией – возникло ИГ*, которое едва не создало первый в истории террористический халифат. "Решили сменить власть на Украине – там подняли голову неонацисты", - сказал секретарь Совбеза РФ."Но пока подобное творилось где-то за океаном, никого в Америке это не волновало. Только вот теперь схожие события происходят уже на американской земле. Решили поиграть с радикалами у себя дома – в итоге получили уличные бои в соседних кварталах и страну, расколотую на враждующие лагеря", - указал Патрушев.* Террористическая группировка, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210427/lavrov-1730197474.html

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россия, николай патрушев, сша, политика