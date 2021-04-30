https://ria.ru/20210430/amerika-1730644762.html
России ни к чему подрывать государственность США, заявил Патрушев
России ни к чему подрывать государственность США, заявил Патрушев
России ни к чему подрывать основы государственности США, это делают сами американские элиты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:31
2021-04-30T11:31
2021-04-30T11:35
россия
николай патрушев
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_9d0a935ad07783cd38a05a2a0d391be0.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. России ни к чему подрывать основы государственности США, это делают сами американские элиты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.На вопрос, как Патрушев относится к одной из ключевых претензий США, что Россия якобы подрывала основы американской демократии, Патрушев ответил: "Нам это ни к чему"."Например, когда используют уличные движения в своих интересах. Заигрывают с маргиналами, которые под благородными лозунгами грабят магазины. Вот, например, движение Black Lives Matter ранее объявило о создании "Штата Джорджа Флойда", куда запретят вход белым, а полицейские функции возьмут на себя местные бандитские группировки. Как думаете, может подобное происходить в здоровом и процветающем государстве?" - добавил Патрушев."Вашингтон десятилетиями трубил на весь мир о приверженности высоким моральным ценностям. А на деле проводил политику, которая с этими лозунгами ничего общего не имеет", - отметил Патрушев.Суверенные государства, чьи правительства пользовались поддержкой своих народов, просто уничтожались, добавил он. "И кто приходил на их руины? Радикалы, экстремисты, а нередко откровенные бандиты, готовые за плату присягнуть на верность властям США, выполнять их указания и за это получать от них признание своей легитимности", - добавил Патрушев.По его словам, примеры перед глазами - за годы присутствия США в Афганистане ситуация там ухудшилась, американцы разгромили Ирак, Ливию, попытались проделать то же самое с Сирией – возникло ИГ*, которое едва не создало первый в истории террористический халифат. "Решили сменить власть на Украине – там подняли голову неонацисты", - сказал секретарь Совбеза РФ."Но пока подобное творилось где-то за океаном, никого в Америке это не волновало. Только вот теперь схожие события происходят уже на американской земле. Решили поиграть с радикалами у себя дома – в итоге получили уличные бои в соседних кварталах и страну, расколотую на враждующие лагеря", - указал Патрушев.* Террористическая группировка, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210427/lavrov-1730197474.html
https://ria.ru/20210420/gosdep-1729177750.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d377972c78020af0ddb8b8e375202d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, сша, политика
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. России
ни к чему подрывать основы государственности США, это делают сами американские элиты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
.
На вопрос, как Патрушев относится к одной из ключевых претензий США, что Россия якобы подрывала основы американской демократии, Патрушев ответил: "Нам это ни к чему".
"Они, американские элиты, сами подрывают государственность своей страны", - сказал секретарь Совбеза в интервью газете "Аргументы и факты
".
"Например, когда используют уличные движения в своих интересах. Заигрывают с маргиналами, которые под благородными лозунгами грабят магазины. Вот, например, движение Black Lives Matter ранее объявило о создании "Штата Джорджа Флойда
", куда запретят вход белым, а полицейские функции возьмут на себя местные бандитские группировки. Как думаете, может подобное происходить в здоровом и процветающем государстве?" - добавил Патрушев.
"Вашингтон десятилетиями трубил на весь мир о приверженности высоким моральным ценностям. А на деле проводил политику, которая с этими лозунгами ничего общего не имеет", - отметил Патрушев.
Суверенные государства, чьи правительства пользовались поддержкой своих народов, просто уничтожались, добавил он. "И кто приходил на их руины? Радикалы, экстремисты, а нередко откровенные бандиты, готовые за плату присягнуть на верность властям США, выполнять их указания и за это получать от них признание своей легитимности", - добавил Патрушев.
По его словам, примеры перед глазами - за годы присутствия США в Афганистане
ситуация там ухудшилась, американцы разгромили Ирак
, Ливию
, попытались проделать то же самое с Сирией
– возникло ИГ*, которое едва не создало первый в истории террористический халифат. "Решили сменить власть на Украине
– там подняли голову неонацисты", - сказал секретарь Совбеза РФ.
"Но пока подобное творилось где-то за океаном, никого в Америке
это не волновало. Только вот теперь схожие события происходят уже на американской земле. Решили поиграть с радикалами у себя дома – в итоге получили уличные бои в соседних кварталах и страну, расколотую на враждующие лагеря", - указал Патрушев.
* Террористическая группировка, запрещенная на территории России