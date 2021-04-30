https://ria.ru/20210430/alkogolizm-1730788384.html
Названы первые признаки алкоголизма
Названы первые признаки алкоголизма
Ведущий терапевт британской клиники Numan Люк Пратсидес и врач общей практики из Лондона Санджай Мехта рассказали изданию Daily Mail, какие сигналы может... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T23:47
2021-04-30T23:47
2021-04-30T23:58
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ведущий терапевт британской клиники Numan Люк Пратсидес и врач общей практики из Лондона Санджай Мехта рассказали изданию Daily Mail, какие сигналы может подавать организм на ранних стадиях алкоголизма. По словам медиков, злоупотребление спиртными напитками выражается в изменениях кожи: она становится более сухой, а область под глазами темнеет из-за обезвоживания. Также признаком того, что человек слишком много пьет, может быть появление синяков на теле.Врачи связывают это с повреждениями, которые алкоголь наносит печени. Мехта отметил, что на алкогольную зависимость среди прочего указывают онемение или покалывание в ногах или руках.Пратсидес также указал, что на ранних стадиях алкоголизма люди могут набирать вес, потому что алкоголь содержит большое количество калорий. К тому же чрезмерное потребление алкоголя часто вызывает изжогу, что в дальнейшем становится причиной язвы желудка.
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здоровье - общество, великобритания, общество
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Ведущий терапевт британской клиники Numan Люк Пратсидес и врач общей практики из Лондона
Санджай Мехта рассказали изданию Daily Mail
, какие сигналы может подавать организм на ранних стадиях алкоголизма.
По словам медиков, злоупотребление спиртными напитками выражается в изменениях кожи: она становится более сухой, а область под глазами темнеет из-за обезвоживания. Также признаком того, что человек слишком много пьет, может быть появление синяков на теле.
Врачи связывают это с повреждениями, которые алкоголь наносит печени.
Мехта отметил, что на алкогольную зависимость среди прочего указывают онемение или покалывание в ногах или руках.
"Из-за избытка алкоголя в организме повреждаются определенные типы нервов, что приводит к снижению чувствительности рук и ног, а также к нетвердости в ногах", — объяснил он.
Пратсидес также указал, что на ранних стадиях алкоголизма люди могут набирать вес, потому что алкоголь содержит большое количество калорий. К тому же чрезмерное потребление алкоголя часто вызывает изжогу, что в дальнейшем становится причиной язвы желудка.