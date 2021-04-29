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В Екатеринбурге проверят зоопарк после гибели белого медведя
В Екатеринбурге проверят зоопарк после гибели белого медведя
Свердловская природоохранная прокуратура проверит зоопарк Екатеринбурга после гибели белого медведя из-за брошенной в вольер игрушки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:46
2021-04-29T15:46
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Свердловская природоохранная прокуратура проверит зоопарк Екатеринбурга после гибели белого медведя из-за брошенной в вольер игрушки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Медведь Умка, который жил в зоопарке уральской столицы с 1998 года, скончался 20 апреля. По данным пресс-службы учреждения, причиной смерти стал детский мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер, который проглотил хищник."В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению экологического законодательства при использовании млекопитающих в культурно-зрелищных целях и обеспечении безопасности животных в зоопарке", - говорится в сообщении.Отмечается, что также будет выясняться, надлежащим ли образом проводилось наблюдение за состоянием здоровья животных, а также своевременно ли оказывается плановая и экстренная ветеринарная помощь в зоопарке.
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екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге проверят зоопарк после гибели белого медведя

15:46 29.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБелый медведь
Белый медведь - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Свердловская природоохранная прокуратура проверит зоопарк Екатеринбурга после гибели белого медведя из-за брошенной в вольер игрушки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Медведь Умка, который жил в зоопарке уральской столицы с 1998 года, скончался 20 апреля. По данным пресс-службы учреждения, причиной смерти стал детский мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер, который проглотил хищник.
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"В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению экологического законодательства при использовании млекопитающих в культурно-зрелищных целях и обеспечении безопасности животных в зоопарке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также будет выясняться, надлежащим ли образом проводилось наблюдение за состоянием здоровья животных, а также своевременно ли оказывается плановая и экстренная ветеринарная помощь в зоопарке.
 
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