https://ria.ru/20210429/zoopark-1730509034.html

В Екатеринбурге проверят зоопарк после гибели белого медведя

В Екатеринбурге проверят зоопарк после гибели белого медведя

Свердловская природоохранная прокуратура проверит зоопарк Екатеринбурга после гибели белого медведя из-за брошенной в вольер игрушки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:46

2021-04-29T15:46

2021-04-29T15:46

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Свердловская природоохранная прокуратура проверит зоопарк Екатеринбурга после гибели белого медведя из-за брошенной в вольер игрушки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Медведь Умка, который жил в зоопарке уральской столицы с 1998 года, скончался 20 апреля. По данным пресс-службы учреждения, причиной смерти стал детский мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер, который проглотил хищник."В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению экологического законодательства при использовании млекопитающих в культурно-зрелищных целях и обеспечении безопасности животных в зоопарке", - говорится в сообщении.Отмечается, что также будет выясняться, надлежащим ли образом проводилось наблюдение за состоянием здоровья животных, а также своевременно ли оказывается плановая и экстренная ветеринарная помощь в зоопарке.

https://ria.ru/20210429/beshenstvo-1730450704.html

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия