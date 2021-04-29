https://ria.ru/20210429/zoopark-1730482242.html

В Москве выхаживают медвежонка, спасенного в Красноярском крае

В Москве выхаживают медвежонка, спасенного в Красноярском крае

Реабилитацией спасенного в Красноярском крае белого медвежонка займется Московский зоопарк, сообщили в учреждении. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:03

2021-04-29T14:03

2021-04-29T15:39

хорошие новости

московский зоопарк

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

красноярский край

общество

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Реабилитацией спасенного в Красноярском крае белого медвежонка займется Московский зоопарк, сообщили в учреждении.Как стало известно ранее, детеныш прибился к золотодобытчикам на острове Большевик. Он не умел охотиться и в добыче пропитания полагался на людей. В зоопарке отметили, что, как правило, такие истории заканчиваются очень плохо, нередко — чьей-то гибелью. На экстренном заседании межведомственной рабочей группы Росприроднадзора специалисты решили изъять медвежонка из дикой природы и передать на реабилитацию."Это вынужденная мера, на которую пришлось пойти ради спасения жизни медведя", — говорится в сообщении.Животное в кратчайшие сроки привезли в столицу."Сейчас он уже неделю здесь и за это время успел освоиться во внутренних помещениях павильона "Полярный мир", радостно играется и с аппетитом ест", — рассказали в зоопарке.Здесь его постепенно адаптируют к наружному вольеру, с бассейном и гравийной ванной.

https://ria.ru/20210311/medvezhonok-1600780459.html

https://ria.ru/20210426/zoopark-1730004336.html

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, общество