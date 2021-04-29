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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210429/zoopark-1730482242.html
В Москве выхаживают медвежонка, спасенного в Красноярском крае
В Москве выхаживают медвежонка, спасенного в Красноярском крае
Реабилитацией спасенного в Красноярском крае белого медвежонка займется Московский зоопарк, сообщили в учреждении. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:03
2021-04-29T15:39
хорошие новости
московский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
общество
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Реабилитацией спасенного в Красноярском крае белого медвежонка займется Московский зоопарк, сообщили в учреждении.Как стало известно ранее, детеныш прибился к золотодобытчикам на острове Большевик. Он не умел охотиться и в добыче пропитания полагался на людей. В зоопарке отметили, что, как правило, такие истории заканчиваются очень плохо, нередко — чьей-то гибелью. На экстренном заседании межведомственной рабочей группы Росприроднадзора специалисты решили изъять медвежонка из дикой природы и передать на реабилитацию."Это вынужденная мера, на которую пришлось пойти ради спасения жизни медведя", — говорится в сообщении.Животное в кратчайшие сроки привезли в столицу."Сейчас он уже неделю здесь и за это время успел освоиться во внутренних помещениях павильона "Полярный мир", радостно играется и с аппетитом ест", — рассказали в зоопарке.Здесь его постепенно адаптируют к наружному вольеру, с бассейном и гравийной ванной.
https://ria.ru/20210311/medvezhonok-1600780459.html
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московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, общество

В Москве выхаживают медвежонка, спасенного в Красноярском крае

14:03 29.04.2021 (обновлено: 15:39 29.04.2021)
 
© Фото : Московский зоопаркБелый медведь, спасенный с острова Большевик Красноярского края
Белый медведь, спасенный с острова Большевик Красноярского края - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : Московский зоопарк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Реабилитацией спасенного в Красноярском крае белого медвежонка займется Московский зоопарк, сообщили в учреждении.
Как стало известно ранее, детеныш прибился к золотодобытчикам на острове Большевик. Он не умел охотиться и в добыче пропитания полагался на людей. В зоопарке отметили, что, как правило, такие истории заканчиваются очень плохо, нередко — чьей-то гибелью.
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На экстренном заседании межведомственной рабочей группы Росприроднадзора специалисты решили изъять медвежонка из дикой природы и передать на реабилитацию.
"Это вынужденная мера, на которую пришлось пойти ради спасения жизни медведя", — говорится в сообщении.
Животное в кратчайшие сроки привезли в столицу.
"Сейчас он уже неделю здесь и за это время успел освоиться во внутренних помещениях павильона "Полярный мир", радостно играется и с аппетитом ест", — рассказали в зоопарке.
Здесь его постепенно адаптируют к наружному вольеру, с бассейном и гравийной ванной.
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Хорошие новостиМосковский зоопаркФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский крайОбщество
 
 
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