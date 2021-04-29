https://ria.ru/20210429/zemlyatresenie-1730418729.html

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Чили, сообщила сейсмологическая служба страны. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T08:40

2021-04-29T08:40

2021-04-29T08:40

неукен (провинция)

чили

землетрясение

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Чили, сообщила сейсмологическая служба страны.Толчки были зафиксированы в 22.17 (05.17 мск) в регионе Био-Био в центральной части Чили на глубине 148,7 километра.В свою очередь, аргентинский институт предупреждения землетрясений отметил, что толчки ощущались и в провинции Неукен, которая граничит с Чили.

https://ria.ru/20210423/zemletryaseniya-1729561223.html

неукен (провинция)

чили

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

неукен (провинция), чили, землетрясение, в мире