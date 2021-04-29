https://ria.ru/20210429/zemlyatresenie-1730418729.html
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Чили, сообщила сейсмологическая служба страны. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T08:40
2021-04-29T08:40
2021-04-29T08:40
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землетрясение
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Чили, сообщила сейсмологическая служба страны.Толчки были зафиксированы в 22.17 (05.17 мск) в регионе Био-Био в центральной части Чили на глубине 148,7 километра.В свою очередь, аргентинский институт предупреждения землетрясений отметил, что толчки ощущались и в провинции Неукен, которая граничит с Чили.
https://ria.ru/20210423/zemletryaseniya-1729561223.html
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неукен (провинция), чили, землетрясение, в мире