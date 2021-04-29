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В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Чили, сообщила сейсмологическая служба страны. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T08:40
2021-04-29T08:40
неукен (провинция)
чили
землетрясение
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Чили, сообщила сейсмологическая служба страны.Толчки были зафиксированы в 22.17 (05.17 мск) в регионе Био-Био в центральной части Чили на глубине 148,7 километра.В свою очередь, аргентинский институт предупреждения землетрясений отметил, что толчки ощущались и в провинции Неукен, которая граничит с Чили.
https://ria.ru/20210423/zemletryaseniya-1729561223.html
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неукен (провинция), чили, землетрясение, в мире

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4

08:40 29.04.2021
 
© Depositphotos / mbonaparteВосход солнца в Колтауко, регион О 'Хиггинс, Чили, Южная Америка
Восход солнца в Колтауко, регион О 'Хиггинс, Чили, Южная Америка - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Depositphotos / mbonaparte
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Чили, сообщила сейсмологическая служба страны.
Толчки были зафиксированы в 22.17 (05.17 мск) в регионе Био-Био в центральной части Чили на глубине 148,7 километра.
В свою очередь, аргентинский институт предупреждения землетрясений отметил, что толчки ощущались и в провинции Неукен, которая граничит с Чили.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 00:39
У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
 
Неукен (провинция)ЧилиЗемлетрясениеВ мире
 
 
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