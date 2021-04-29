Медведчук назвал "достижения" Зеленского на посту президента Украины
15:58 29.04.2021 (обновлено: 01:08 30.04.2021)
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что все достижения Владимира Зеленского на посту президента Украины - это беззаконие, самоуправство и экономический упадок.
"Экономический упадок, беззаконие и самоуправство – вот "достижения" Зеленского на посту президента. Он открыто игнорирует нормы конституции и права, вводит незаконные санкции против украинских граждан, закрывает украинские СМИ, уничтожает бизнес", - написал Медведчук в четверг в своем микроблоге в Twitter.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
Став президентом, Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. По данным опроса, проведенного социологическим центром Социс (Socis) в апреле 2021 года, 57,1% украинцев оценили Зеленского, как "непрофессионала и дилетанта".
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