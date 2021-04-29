https://ria.ru/20210429/zasranka-1730581562.html

Стал известен обладатель Гран-при ММКФ

Стал известен обладатель Гран-при ММКФ

Гран-при 43-го Московского международного кинофестиваля завоевала картина румынского режиссера Андрея Хуцуляка "Засранка" о травле в социальных сетях, ее... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T20:48

2021-04-29T20:48

2021-04-29T20:56

культура

культура

россия

никита михалков

сергей эйзенштейн

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Гран-при 43-го Московского международного кинофестиваля завоевала картина румынского режиссера Андрея Хуцуляка "Засранка" о травле в социальных сетях, ее наградили "Святым Георгием" как лучший фильм, передаёт корреспондент РИА Новости.Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия".Фильм является "печальной сатирой" об эпохе интернета и рассказывает о первом громком случае травли в социальных сетях, когда в 2005 году женщина отказалась убрать за своей собакой и оказалась в центре онлайн-скандала."Я правда не ожидал, но у меня заготовлена речь. Хочу поблагодарить отборщиков и жюри, я совершенно не понимаю, почему такое решение, но иногда совсем не нужно понимать", - сказал режиссёр, получая награду.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. Президент фестиваля - Никита Михалков. В этом году ММКФ проходит с 22 по 29 апреля.

https://ria.ru/20210422/mmkf-1729519037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, никита михалков, сергей эйзенштейн