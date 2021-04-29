https://ria.ru/20210429/zasranka-1730581562.html
Стал известен обладатель Гран-при ММКФ
Стал известен обладатель Гран-при ММКФ
Гран-при 43-го Московского международного кинофестиваля завоевала картина румынского режиссера Андрея Хуцуляка "Засранка" о травле в социальных сетях, ее... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T20:48
2021-04-29T20:48
2021-04-29T20:56
культура
культура
россия
никита михалков
сергей эйзенштейн
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Гран-при 43-го Московского международного кинофестиваля завоевала картина румынского режиссера Андрея Хуцуляка "Засранка" о травле в социальных сетях, ее наградили "Святым Георгием" как лучший фильм, передаёт корреспондент РИА Новости.Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия".Фильм является "печальной сатирой" об эпохе интернета и рассказывает о первом громком случае травли в социальных сетях, когда в 2005 году женщина отказалась убрать за своей собакой и оказалась в центре онлайн-скандала."Я правда не ожидал, но у меня заготовлена речь. Хочу поблагодарить отборщиков и жюри, я совершенно не понимаю, почему такое решение, но иногда совсем не нужно понимать", - сказал режиссёр, получая награду.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. Президент фестиваля - Никита Михалков. В этом году ММКФ проходит с 22 по 29 апреля.
https://ria.ru/20210422/mmkf-1729519037.html
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культура, россия, никита михалков, сергей эйзенштейн
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Гран-при 43-го Московского международного кинофестиваля завоевала картина румынского режиссера Андрея Хуцуляка "Засранка" о травле в социальных сетях, ее наградили "Святым Георгием" как лучший фильм, передаёт корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия".
Фильм является "печальной сатирой" об эпохе интернета и рассказывает о первом громком случае травли в социальных сетях, когда в 2005 году женщина отказалась убрать за своей собакой и оказалась в центре онлайн-скандала.
"Я правда не ожидал, но у меня заготовлена речь. Хочу поблагодарить отборщиков и жюри, я совершенно не понимаю, почему такое решение, но иногда совсем не нужно понимать", - сказал режиссёр, получая награду.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн
. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. Президент фестиваля - Никита Михалков
. В этом году ММКФ проходит с 22 по 29 апреля.