Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210429/zasranka-1730581562.html
Стал известен обладатель Гран-при ММКФ
Стал известен обладатель Гран-при ММКФ
Гран-при 43-го Московского международного кинофестиваля завоевала картина румынского режиссера Андрея Хуцуляка "Засранка" о травле в социальных сетях, ее... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T20:48
2021-04-29T20:56
культура
культура
россия
никита михалков
сергей эйзенштейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730581405_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b058eb2ab9926a2ed8f67fc8c50cb1ee.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Гран-при 43-го Московского международного кинофестиваля завоевала картина румынского режиссера Андрея Хуцуляка "Засранка" о травле в социальных сетях, ее наградили "Святым Георгием" как лучший фильм, передаёт корреспондент РИА Новости.Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия".Фильм является "печальной сатирой" об эпохе интернета и рассказывает о первом громком случае травли в социальных сетях, когда в 2005 году женщина отказалась убрать за своей собакой и оказалась в центре онлайн-скандала."Я правда не ожидал, но у меня заготовлена речь. Хочу поблагодарить отборщиков и жюри, я совершенно не понимаю, почему такое решение, но иногда совсем не нужно понимать", - сказал режиссёр, получая награду.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. Президент фестиваля - Никита Михалков. В этом году ММКФ проходит с 22 по 29 апреля.
https://ria.ru/20210422/mmkf-1729519037.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730581405_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_88ed82c589a95e669ccd66aac9221c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, россия, никита михалков, сергей эйзенштейн

Стал известен обладатель Гран-при ММКФ

20:48 29.04.2021 (обновлено: 20:56 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлавный приз 43-го Московского международного кинофестиваля "Серебряный святой Георгий"
Главный приз 43-го Московского международного кинофестиваля Серебряный святой Георгий - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Гран-при 43-го Московского международного кинофестиваля завоевала картина румынского режиссера Андрея Хуцуляка "Засранка" о травле в социальных сетях, ее наградили "Святым Георгием" как лучший фильм, передаёт корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия".
Фильм является "печальной сатирой" об эпохе интернета и рассказывает о первом громком случае травли в социальных сетях, когда в 2005 году женщина отказалась убрать за своей собакой и оказалась в центре онлайн-скандала.
"Я правда не ожидал, но у меня заготовлена речь. Хочу поблагодарить отборщиков и жюри, я совершенно не понимаю, почему такое решение, но иногда совсем не нужно понимать", - сказал режиссёр, получая награду.
Президент ММКФ, председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на брифинге, посвященном проведению Московского международного кинофестиваля (ММКФ). - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 18:33Культура
Путин: ММКФ радует неординарными творческими открытиями
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. Президент фестиваля - Никита Михалков. В этом году ММКФ проходит с 22 по 29 апреля.
 
КультураКультураРоссияНикита МихалковСергей Эйзенштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:59Handelsblatt спрогнозировал реакцию Германии в случае войны России и НАТО
03:58Исследование показало отношение россиян к идее отменить выходной 1 мая
03:46Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния