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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Вышел трейлер экранизации романа Евгения Замятина "Мы"
Вышел трейлер экранизации романа Евгения Замятина "Мы"
Вышел трейлер антиутопии "Мы", снятой по одноименному роману Евгения Замятина. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T07:18
2021-04-29T07:18
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новости культуры
сарик андреасян
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Вышел трейлер антиутопии "Мы", снятой по одноименному роману Евгения Замятина. События фильма происходят в будущем. На земле осталось мало людей, они живут в Едином Государстве. У каждого — свой номер и униформа, и правительство определяет полового партнера. Инженер Д-503 вполне доволен тем, как складывается его судьба, но его отношение к системе меняется после встречи с девушкой под номером I-330. Мужчина влюбляется и узнает, что есть те, кому не нравится установленный порядок.Режиссер фильма — Гамлет Дульян, продюсеры — Сарик и Гевонд Андреасяны. В экранизации снимались Егор Корешков, Елена Подкаминская, Марьяна Спивак, Филипп Янковский, Юрий Колокольников и другие.В российский прокат лента выйдет осенью 2021 года.
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кино и сериалы, новости культуры, сарик андреасян

Вышел трейлер экранизации романа Евгения Замятина "Мы"

07:18 29.04.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Вышел трейлер антиутопии "Мы", снятой по одноименному роману Евгения Замятина.
События фильма происходят в будущем. На земле осталось мало людей, они живут в Едином Государстве. У каждого — свой номер и униформа, и правительство определяет полового партнера. Инженер Д-503 вполне доволен тем, как складывается его судьба, но его отношение к системе меняется после встречи с девушкой под номером I-330. Мужчина влюбляется и узнает, что есть те, кому не нравится установленный порядок.
Режиссер фильма — Гамлет Дульян, продюсеры — Сарик и Гевонд Андреасяны. В экранизации снимались Егор Корешков, Елена Подкаминская, Марьяна Спивак, Филипп Янковский, Юрий Колокольников и другие.
В российский прокат лента выйдет осенью 2021 года.
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