https://ria.ru/20210429/zamyatin-1730372685.html

Вышел трейлер экранизации романа Евгения Замятина "Мы"

Вышел трейлер экранизации романа Евгения Замятина "Мы"

Вышел трейлер антиутопии "Мы", снятой по одноименному роману Евгения Замятина. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T07:18

2021-04-29T07:18

2021-04-29T07:18

культура

кино и сериалы

новости культуры

сарик андреасян

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Вышел трейлер антиутопии "Мы", снятой по одноименному роману Евгения Замятина. События фильма происходят в будущем. На земле осталось мало людей, они живут в Едином Государстве. У каждого — свой номер и униформа, и правительство определяет полового партнера. Инженер Д-503 вполне доволен тем, как складывается его судьба, но его отношение к системе меняется после встречи с девушкой под номером I-330. Мужчина влюбляется и узнает, что есть те, кому не нравится установленный порядок.Режиссер фильма — Гамлет Дульян, продюсеры — Сарик и Гевонд Андреасяны. В экранизации снимались Егор Корешков, Елена Подкаминская, Марьяна Спивак, Филипп Янковский, Юрий Колокольников и другие.В российский прокат лента выйдет осенью 2021 года.

https://ria.ru/20200419/1570147844.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, сарик андреасян