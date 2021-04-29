https://ria.ru/20210429/zabolevanie-1730458191.html

Абызов пожаловался на обострившееся в СИЗО заболевание

Абызов пожаловался на обострившееся в СИЗО заболевание

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов пожаловался правозащитникам на обострившееся в СИЗО заболевание, в ближайшее время его посетит... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:33

2021-04-29T12:33

2021-04-29T12:49

россия

открытое правительство

генеральная прокуратура рф

михаил абызов

происшествия

онк

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601691415_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_f1704a61ee1ba8802c293034e5e26e86.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов пожаловался правозащитникам на обострившееся в СИЗО заболевание, в ближайшее время его посетит врач-невролог, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.Она добавила, что экс-министр пока не ознакомился со своими медицинскими документами. По мнению Абызова, ему нужна помощь специалистов."Однако этот вопрос решается при отсутствии нужных специалистов в больнице следственного изолятора с разрешения начальника учреждения, следователя или суда", - добавила правозащитница.Дружинина отметила, что ОНК Москвы держит на контроле данную ситуацию, информация также доведена до сведения УФСИН России по Москве и прокуратуры.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.В минувшем октябре Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.

https://ria.ru/20210427/abyzov-1730213733.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, открытое правительство, генеральная прокуратура рф, михаил абызов, происшествия, онк, москва