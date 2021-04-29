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Абызов пожаловался на обострившееся в СИЗО заболевание
Абызов пожаловался на обострившееся в СИЗО заболевание
Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов пожаловался правозащитникам на обострившееся в СИЗО заболевание, в ближайшее время его посетит... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:33
2021-04-29T12:49
россия
открытое правительство
генеральная прокуратура рф
михаил абызов
происшествия
онк
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов пожаловался правозащитникам на обострившееся в СИЗО заболевание, в ближайшее время его посетит врач-невролог, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.Она добавила, что экс-министр пока не ознакомился со своими медицинскими документами. По мнению Абызова, ему нужна помощь специалистов."Однако этот вопрос решается при отсутствии нужных специалистов в больнице следственного изолятора с разрешения начальника учреждения, следователя или суда", - добавила правозащитница.Дружинина отметила, что ОНК Москвы держит на контроле данную ситуацию, информация также доведена до сведения УФСИН России по Москве и прокуратуры.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.В минувшем октябре Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.
https://ria.ru/20210427/abyzov-1730213733.html
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россия, открытое правительство, генеральная прокуратура рф, михаил абызов, происшествия, онк, москва

Абызов пожаловался на обострившееся в СИЗО заболевание

12:33 29.04.2021 (обновлено: 12:49 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов пожаловался правозащитникам на обострившееся в СИЗО заболевание, в ближайшее время его посетит врач-невролог, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.
"Михаил Абызов пожаловался членам ОНК Москвы на плохое самочувствие: на данный момент температура у него нормальная, однако он чувствует слабость и ломоту в мышцах. Абызов сообщил об обострившемся неврологическом заболевании, которое уже давно проявилось у него в СИЗО. Абызов просит прием врача-невролога, который в ближайшее время будет ему обеспечен", - сказала правозащитница.
Она добавила, что экс-министр пока не ознакомился со своими медицинскими документами. По мнению Абызова, ему нужна помощь специалистов.
"Однако этот вопрос решается при отсутствии нужных специалистов в больнице следственного изолятора с разрешения начальника учреждения, следователя или суда", - добавила правозащитница.
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Дружинина отметила, что ОНК Москвы держит на контроле данную ситуацию, информация также доведена до сведения УФСИН России по Москве и прокуратуры.
Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
В минувшем октябре Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.
 
РоссияОткрытое правительствоГенеральная прокуратура РФМихаил АбызовПроисшествияОНКМосква
 
 
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