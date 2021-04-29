https://ria.ru/20210429/yubiley-1730459500.html

Парламентское Собрание в четверг отмечает 25 лет со дня создания

Парламентское Собрание в четверг отмечает 25 лет со дня создания

Парламентское Собрание в четверг отмечает юбилей – 29 апреля 1996 года в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце на встрече руководителей палат Федерального... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:38

2021-04-29T12:38

2021-04-29T12:38

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Парламентское Собрание в четверг отмечает юбилей – 29 апреля 1996 года в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце на встрече руководителей палат Федерального Собрания Российской Федерации и Верховного Совета Республики Беларусь было подписано Соглашение о Парламентском Собрании Сообщества России и Белоруссии.Первая сессия Парламентского Собрания состоялась 25 июня 1996 года в Смоленске."За это время благодаря совместной работе членов Национального собрания Республики Беларусь и Федерального Собрания Российской Федерации сформированы основы союзного парламентаризма, расставлены приоритеты и определены основные направления российско-белорусской интеграции, найдено взаимопонимание по многим ключевым вопросам", - отметили в пресс-службе союзного парламента.Сегодня Парламентское Собрание в контакте с Постоянным комитетом Союзного государства, парламентами и профильными ведомствами двух стран ведет активную деятельность в важнейших сферах российско-белорусского сотрудничества: в области экономической политики, социальной и молодежной политики, науки и культуры, борьбы с преступностью, безопасности и обороны, экологии и природопользования.

https://ria.ru/20210428/belorussiya-1730275954.html

россия

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия