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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20210429/yubiley-1730459500.html
Парламентское Собрание в четверг отмечает 25 лет со дня создания
Парламентское Собрание в четверг отмечает 25 лет со дня создания
Парламентское Собрание в четверг отмечает юбилей – 29 апреля 1996 года в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце на встрече руководителей палат Федерального... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:38
2021-04-29T12:38
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Парламентское Собрание в четверг отмечает юбилей – 29 апреля 1996 года в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце на встрече руководителей палат Федерального Собрания Российской Федерации и Верховного Совета Республики Беларусь было подписано Соглашение о Парламентском Собрании Сообщества России и Белоруссии.Первая сессия Парламентского Собрания состоялась 25 июня 1996 года в Смоленске."За это время благодаря совместной работе членов Национального собрания Республики Беларусь и Федерального Собрания Российской Федерации сформированы основы союзного парламентаризма, расставлены приоритеты и определены основные направления российско-белорусской интеграции, найдено взаимопонимание по многим ключевым вопросам", - отметили в пресс-службе союзного парламента.Сегодня Парламентское Собрание в контакте с Постоянным комитетом Союзного государства, парламентами и профильными ведомствами двух стран ведет активную деятельность в важнейших сферах российско-белорусского сотрудничества: в области экономической политики, социальной и молодежной политики, науки и культуры, борьбы с преступностью, безопасности и обороны, экологии и природопользования.
https://ria.ru/20210428/belorussiya-1730275954.html
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60
россия, белоруссия

Парламентское Собрание в четверг отмечает 25 лет со дня создания

12:38 29.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Парламентское Собрание в четверг отмечает юбилей – 29 апреля 1996 года в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце на встрече руководителей палат Федерального Собрания Российской Федерации и Верховного Совета Республики Беларусь было подписано Соглашение о Парламентском Собрании Сообщества России и Белоруссии.
Первая сессия Парламентского Собрания состоялась 25 июня 1996 года в Смоленске.
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Вчера, 11:24Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Конституционная комиссия в Белоруссии призвала не менять форму правления
"За это время благодаря совместной работе членов Национального собрания Республики Беларусь и Федерального Собрания Российской Федерации сформированы основы союзного парламентаризма, расставлены приоритеты и определены основные направления российско-белорусской интеграции, найдено взаимопонимание по многим ключевым вопросам", - отметили в пресс-службе союзного парламента.
Сегодня Парламентское Собрание в контакте с Постоянным комитетом Союзного государства, парламентами и профильными ведомствами двух стран ведет активную деятельность в важнейших сферах российско-белорусского сотрудничества: в области экономической политики, социальной и молодежной политики, науки и культуры, борьбы с преступностью, безопасности и обороны, экологии и природопользования.
"Парламентское Собрание, выражая волю народов двух стран, выступило движущей силой объединительных процессов на постсоветском пространстве. И сегодня двадцатипятилетнюю деятельность белорусских и российских депутатов в рамках Парламентского Собрания Союза Беларуси и России можно назвать уникальной, а их опыт – достоянием мирового сообщества", - подчеркнули в пресс-службе.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссия
 
 
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