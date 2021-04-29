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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210429/yakutiya-1730437480.html
В Якутии закупят в два раза больше техники для борьбы с лесными пожарами
В Якутии закупят в два раза больше техники для борьбы с лесными пожарами
В Якутии в 2021 году закупят в два раза больше спецтехники для борьбы с лесными пожарами, сообщается на сайте правительства республики. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:04
2021-04-29T11:04
республика саха (якутия)
россия
республика саха (якутия)
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общество
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ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. В Якутии в 2021 году закупят в два раза больше спецтехники для борьбы с лесными пожарами, сообщается на сайте правительства республики.Как отметили в кабмине, Якутия — один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тысячи гектаров (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 миллионов гектаров.В рамках нацпроекта "Экология" в 2020 году в республике закупили 25 единиц техники стоимостью свыше 81,4 миллиона рублей."В Якутии в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" для борьбы с лесными пожарами будет закуплено 53 единицы лесопожарной техники и 150 единиц противопожарного оборудования на сумму свыше 200 миллионов рублей. Кроме этого, будет приобретено восемь единиц лесохозяйственной техники и оборудования на 7,8 миллиона рублей", — сказали в пресс-службе.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о том, что порядка девяти тысяч человек и свыше одной тысячи единиц техники, в том числе почти 50 воздушных судов, будут обеспечивать защиту населенных пунктов и объектов экономики на территории Якутии от природных пожаров.
https://ria.ru/20210417/most-1728671678.html
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россия, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В Якутии закупят в два раза больше техники для борьбы с лесными пожарами

11:04 29.04.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. В Якутии в 2021 году закупят в два раза больше спецтехники для борьбы с лесными пожарами, сообщается на сайте правительства республики.
Как отметили в кабмине, Якутия — один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тысячи гектаров (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 миллионов гектаров.
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В рамках нацпроекта "Экология" в 2020 году в республике закупили 25 единиц техники стоимостью свыше 81,4 миллиона рублей.
"В Якутии в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" для борьбы с лесными пожарами будет закуплено 53 единицы лесопожарной техники и 150 единиц противопожарного оборудования на сумму свыше 200 миллионов рублей. Кроме этого, будет приобретено восемь единиц лесохозяйственной техники и оборудования на 7,8 миллиона рублей", — сказали в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о том, что порядка девяти тысяч человек и свыше одной тысячи единиц техники, в том числе почти 50 воздушных судов, будут обеспечивать защиту населенных пунктов и объектов экономики на территории Якутии от природных пожаров.
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