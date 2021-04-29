https://ria.ru/20210429/yakutiya-1730437480.html

В Якутии закупят в два раза больше техники для борьбы с лесными пожарами

В Якутии закупят в два раза больше техники для борьбы с лесными пожарами

В Якутии в 2021 году закупят в два раза больше спецтехники для борьбы с лесными пожарами, сообщается на сайте правительства республики. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:04

2021-04-29T11:04

2021-04-29T11:04

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. В Якутии в 2021 году закупят в два раза больше спецтехники для борьбы с лесными пожарами, сообщается на сайте правительства республики.Как отметили в кабмине, Якутия — один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тысячи гектаров (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 миллионов гектаров.В рамках нацпроекта "Экология" в 2020 году в республике закупили 25 единиц техники стоимостью свыше 81,4 миллиона рублей."В Якутии в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" для борьбы с лесными пожарами будет закуплено 53 единицы лесопожарной техники и 150 единиц противопожарного оборудования на сумму свыше 200 миллионов рублей. Кроме этого, будет приобретено восемь единиц лесохозяйственной техники и оборудования на 7,8 миллиона рублей", — сказали в пресс-службе.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о том, что порядка девяти тысяч человек и свыше одной тысячи единиц техники, в том числе почти 50 воздушных судов, будут обеспечивать защиту населенных пунктов и объектов экономики на территории Якутии от природных пожаров.

https://ria.ru/20210417/most-1728671678.html

https://ria.ru/20210414/klaster-1728178080.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество