https://ria.ru/20210429/vystavka-1730549262.html

В Москве пройдет выставка-пристройство бездомных животных

В Москве пройдет выставка-пристройство бездомных животных

Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьВесной2021 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 23 мая. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:01

2021-04-29T18:01

2021-04-29T19:04

москва

кошки

собаки

бездомные животные

общество

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьВесной2021 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 23 мая.Посетители выставки увидят 120 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания бесплатно.Те, у кого нет возможности забрать питомца домой, смогут оставить пожертвование организатору проекта — Благотворительному фонду защиты животных "Вирта". Это также можно сделать в виде сухого корма, консервов, поводков и ошейников, мисок, игрушек, лекарств.На выставке можно будет узнать, как помочь бездомным животным в приюте или удаленно. На благотворительном маркете посетители смогут купить памятные сувениры, все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным. У гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне на "Хрумкорте", перекусить и выпить кофе.Время и место проведения выставки: 23 мая 2021, 12:00 — 18:00 "Хлебозавод № 9", пространство "Ангар", Новодмитровская ул., д. 1, стр. 4, метро "Дмитровская".

https://ria.ru/20210409/priyut-1727486204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, кошки, собаки, бездомные животные, общество