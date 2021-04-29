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В Москве пройдет выставка-пристройство бездомных животных
В Москве пройдет выставка-пристройство бездомных животных
Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьВесной2021 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 23 мая. РИА Новости, 29.04.2021
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москва
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собаки
бездомные животные
общество
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьВесной2021 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 23 мая.Посетители выставки увидят 120 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания бесплатно.Те, у кого нет возможности забрать питомца домой, смогут оставить пожертвование организатору проекта — Благотворительному фонду защиты животных "Вирта". Это также можно сделать в виде сухого корма, консервов, поводков и ошейников, мисок, игрушек, лекарств.На выставке можно будет узнать, как помочь бездомным животным в приюте или удаленно. На благотворительном маркете посетители смогут купить памятные сувениры, все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным. У гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне на "Хрумкорте", перекусить и выпить кофе.Время и место проведения выставки: 23 мая 2021, 12:00 — 18:00 "Хлебозавод № 9", пространство "Ангар", Новодмитровская ул., д. 1, стр. 4, метро "Дмитровская".
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москва, кошки, собаки, бездомные животные, общество

В Москве пройдет выставка-пристройство бездомных животных

18:01 29.04.2021 (обновлено: 19:04 29.04.2021)
 
© Фото : БФ "Вирта"На выставке бездомных животных "Надо Брать! Весной!"
На выставке бездомных животных Надо Брать! Весной! - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : БФ "Вирта"
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьВесной2021 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 23 мая.
Посетители выставки увидят 120 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания бесплатно.
© Фото : БФ "Вирта"

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

На выставке бездомных животных Надо Брать! Весной!
1 из 7

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

© Фото : БФ "Вирта"
© Фото : БФ "Вирта"

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

На выставке бездомных животных Надо Брать! Весной!
2 из 7

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

© Фото : БФ "Вирта"
© Фото : БФ "Вирта"

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

На выставке бездомных животных Надо Брать! Весной!
3 из 7

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

© Фото : БФ "Вирта"
© Фото : БФ "Вирта"

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

На выставке бездомных животных Надо Брать! Весной!
4 из 7

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

© Фото : БФ "Вирта"
© Фото : БФ "Вирта"

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

На выставке бездомных животных Надо Брать! Весной!
5 из 7

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

© Фото : БФ "Вирта"
© Фото : БФ "Вирта"

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

На выставке бездомных животных Надо Брать! Весной!
6 из 7

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

© Фото : БФ "Вирта"
© Фото : БФ "Вирта"

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

На выставке бездомных животных Надо Брать! Весной!
7 из 7

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

© Фото : БФ "Вирта"
1 из 7

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

© Фото : БФ "Вирта"
2 из 7

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

© Фото : БФ "Вирта"
3 из 7

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

© Фото : БФ "Вирта"
4 из 7

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

© Фото : БФ "Вирта"
5 из 7

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

© Фото : БФ "Вирта"
6 из 7

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

© Фото : БФ "Вирта"
7 из 7

На выставке бездомных животных "Надо брать! Весной!"

© Фото : БФ "Вирта"
Те, у кого нет возможности забрать питомца домой, смогут оставить пожертвование организатору проекта — Благотворительному фонду защиты животных "Вирта". Это также можно сделать в виде сухого корма, консервов, поводков и ошейников, мисок, игрушек, лекарств.
На выставке можно будет узнать, как помочь бездомным животным в приюте или удаленно. На благотворительном маркете посетители смогут купить памятные сувениры, все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.
У гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне на "Хрумкорте", перекусить и выпить кофе.
Время и место проведения выставки:
23 мая 2021, 12:00 — 18:00
"Хлебозавод № 9", пространство "Ангар", Новодмитровская ул., д. 1, стр. 4, метро "Дмитровская".
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