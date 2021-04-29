В Москве пройдет выставка-пристройство бездомных животных

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьВесной2021 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 23 мая.Посетители выставки увидят 120 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания бесплатно.Те, у кого нет возможности забрать питомца домой, смогут оставить пожертвование организатору проекта — Благотворительному фонду защиты животных "Вирта". Это также можно сделать в виде сухого корма, консервов, поводков и ошейников, мисок, игрушек, лекарств.На выставке можно будет узнать, как помочь бездомным животным в приюте или удаленно. На благотворительном маркете посетители смогут купить памятные сувениры, все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным. У гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне на "Хрумкорте", перекусить и выпить кофе.Время и место проведения выставки: 23 мая 2021, 12:00 — 18:00 "Хлебозавод № 9", пространство "Ангар", Новодмитровская ул., д. 1, стр. 4, метро "Дмитровская".
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьВесной2021 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 23 мая.
Посетители выставки увидят 120 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания бесплатно.
Те, у кого нет возможности забрать питомца домой, смогут оставить пожертвование организатору проекта — Благотворительному фонду защиты животных "Вирта". Это также можно сделать в виде сухого корма, консервов, поводков и ошейников, мисок, игрушек, лекарств.
На выставке можно будет узнать, как помочь бездомным животным в приюте или удаленно. На благотворительном маркете посетители смогут купить памятные сувениры, все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.
У гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне на "Хрумкорте", перекусить и выпить кофе.
Время и место проведения выставки:
23 мая 2021, 12:00 — 18:00
"Хлебозавод № 9", пространство "Ангар", Новодмитровская ул., д. 1, стр. 4, метро "Дмитровская".
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