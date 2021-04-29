https://ria.ru/20210429/vystavka-1730035513.html

В Музее Москвы открылась выставка работ концептуалистов 90-х

В Музее Москвы открылась выставка работ концептуалистов 90-х

В Музее Москвы открылась выставка "Уют и Разум. Фрагменты художественной жизни Москвы 90-х", которая объединяет более 200 произведений. Это живопись, графика,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T10:31

2021-04-29T10:31

2021-04-29T10:31

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Музее Москвы открылась выставка "Уют и Разум. Фрагменты художественной жизни Москвы 90-х", которая объединяет более 200 произведений. Это живопись, графика, видеоарт и инсталляции младшего поколения московских концептуалистов: художественных групп "Инспекция “Медицинская герменевтика”", "Облачная Комиссия", "Россия", "ТаРТу", "ФенСо", "Четвертая высота".Многие работы выставлены впервые, а нереализованные инсталляции выстроены по чертежам художников, которые получили возможность взглянуть на свои идеи 20 лет спустя.Герои произведений младоконцептуалистов — мечтатели, которые придумывают альтернативные миры, как в фильмах или компьютерных играх. Так что ведущим мотивом выставки в Музее Москвы станет сон. Экспозиция поделена на две условные части: пространство "Уюта" с работами художников, а также территория "Разума", где можно увидеть артефакты художественной жизни 90-х — фотографии, афиши, приглашения и каталоги выставок.Так, авторы воссоздали комнату Павла Пепперштейна на Речном вокзале, где когда-то встречались и обсуждали свои проекты "медгерменевты". А в конце маршрута посетители "попадают" на рейв 90-х: его атмосферу поддерживают видеоработы, сделанные для вечеринок московского клуба "Птюч".Выставка при поддержке НИУ ВШЭ и Музея современного искусства "Гараж" продлится до 4 июля.

https://ria.ru/20210423/tretyakovka-1729474961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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