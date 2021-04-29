https://ria.ru/20210429/vaktsinatsiya-1730585951.html
Попова развеяла распространенный миф о вакцинации от COVID-19
Попова развеяла распространенный миф о вакцинации от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила категорическое несогласие с точкой зрения, согласно которой тем, кто не заболел COVID-19, не надо от него... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T21:23
2021-04-29T21:23
2021-04-29T22:29
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анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила категорическое несогласие с точкой зрения, согласно которой тем, кто не заболел COVID-19, не надо от него прививаться.Она напомнила, что весной иммунитет слабеет, а в начале лета ему также не хватает сил, поэтому надо привиться и другого способа защитить здоровье нет. Глава Роспотребнадзора также рассказала, что привита сама, привиты и все взрослые члены ее семьи и заболевших среди них нет.
https://ria.ru/20210429/vaktsinatsiya-1730458292.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество