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https://ria.ru/20210429/vaktsinatsiya-1730585951.html
Попова развеяла распространенный миф о вакцинации от COVID-19
Попова развеяла распространенный миф о вакцинации от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила категорическое несогласие с точкой зрения, согласно которой тем, кто не заболел COVID-19, не надо от него... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T21:23
2021-04-29T22:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила категорическое несогласие с точкой зрения, согласно которой тем, кто не заболел COVID-19, не надо от него прививаться.Она напомнила, что весной иммунитет слабеет, а в начале лета ему также не хватает сил, поэтому надо привиться и другого способа защитить здоровье нет. Глава Роспотребнадзора также рассказала, что привита сама, привиты и все взрослые члены ее семьи и заболевших среди них нет.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова развеяла распространенный миф о вакцинации от COVID-19

21:23 29.04.2021 (обновлено: 22:29 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбъявление о проведении вакцинации в центре госуслуг "Мои документы" в ЦУМе в Москве
Объявление о проведении вакцинации в центре госуслуг Мои документы в ЦУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила категорическое несогласие с точкой зрения, согласно которой тем, кто не заболел COVID-19, не надо от него прививаться.

"Категорически с этим не согласна. Вирус очень коварен", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о том, насколько правы те, кто считает, что, если человек до сих пор не заболел, то и прививаться нет смысла.

Она напомнила, что весной иммунитет слабеет, а в начале лета ему также не хватает сил, поэтому надо привиться и другого способа защитить здоровье нет. Глава Роспотребнадзора также рассказала, что привита сама, привиты и все взрослые члены ее семьи и заболевших среди них нет.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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